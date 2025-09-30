«Зенит» засушил «Рубин» в Казани! Адамов оформил победный ассист в стиле Модрича. Видео

«Рубин» и «Зенит» встретились в Казани в 5-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. Петербуржцы уже обеспечили себе первое место в квартете. А для казанцев эта игра была очень важна из-за турнирных раскладов. Поражение серьёзно уменьшало шансы на попадание в плей-офф Пути РПЛ.

Приоритетность встречи отразилась на составах. «Рубин» выпустил не всех основных, но в старте появился Мирлинд Даку. У «Зенита» же с первых минут вышло намного больше резервистов. Однако это не помешало команде Сергея Семака забить уже на третьей минуте. Арсен Адамов сделал классный навес внешней стороной стопы (в стиле Луки Модрича), а Лусиано Гонду точно пробил головой. 1:0 – печальное начало для «Рубина».

Однако казанцы не расклеились, а побежали забивать ответный мяч. В итоге в первом тайме «Рубин» чуть больше владел мячом (53%-47%) и нанёс чуть больше ударов (6:4). Также команда Рашида Рахимова тотально доминировала по угловым (6:0). Но голевой момент никак не приходил.

Наверное, самый опасный момент в первом тайме упустил не «Рубин», а «Зенит». Александр Ерохин на 33-й минуте головой замыкал подачу от Александра Соболева, однако пробил в штангу. У казанцев через несколько мгновений свой момент упустил Даку. Албанский форвард подкараулил ошибку Евгения Латышонка, придержавшего мяч у себя. В момент выноса голкипер «Зенита» угодил в набежавшего албанца. Но мяч прошёл рядом с левой штангой.

Матч «Рубин» — «Зенит» Фото: РИА Новости

После перерыва характер встречи не сильно изменился. Скорее, «Зенит» даже успокоил игру. Гости чаще стали владеть мячом и не позволяли «Рубину» серьёзно атаковать. А на 60-й минуте случилось важное событие: у казанцев на поле появился Далер Кузяев. Экс-полузащитник «Зенита» впервые сыграл против бывшего клуба. Однако ему ещё предстоит набрать оптимальную форму: пока что Далер не так сильно влияет на футбол «Рубина», как мог бы.

Во второй половине тайма хозяева перехватили владение. Семак на 63-й минуте выпустил на поле Нуралы Алипа и Матео Кассьерру, а на другое усиление со скамейки вряд ли мог рассчитывать. Оставшиеся запасные – представители «Зенита-2». Но даже чуть уставшие петербуржцы не позволяли «Рубину» создать хоть что-то опасное у своих ворот.

В концовке казанцы устроили штурм штрафной «Зенита». На 90+1-й минуте мяч метался около ворот Латышонка и попал в Кассьерру. Игроки «Рубина» посчитали, что Матео подыграл себе рукой, и бросились к судье. Однако Владислав Целовальников после консультации VAR не стал назначать пенальти. «Рубин» так и не смог забить команде Семака.

Казанцы перед 6-м туром занимают третье место с четырьмя очками. Если «Оренбург» одолеет сегодня «Ахмат», то клуб из Татарстана лишится шансов на верхнюю сетку плей-офф. «Зенит» же продолжил победную серию в Кубке.