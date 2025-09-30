Скидки
Главная Футбол Статьи

Кайрат — Реал — 0:5, обзор матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, видео голов, хет-трик Мбаппе, Камавинга, 30 сентября 2025

«Кайрат» удивил «Реал» на старте. Но гости не остановились даже после хет-трика Мбаппе!
Кирилл Закатченко
Отчёт «Кайрат» — «Реал» — 0:5
0:5.

Футбол уровня Лиги чемпионов добрался до Алма-Аты. И соперник для первого в истории домашнего матча «Кайрата» в турнире попался статусный — мадридский «Реал».

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25'     0:2 Мбаппе – 52'     0:3 Мбаппе – 74'     0:4 Камавинга – 83'     0:5 Диас – 90+3'    

Как и ожидалось, ажиотаж в Казахстане был сумасшедшим. Пресс-служба «Кайрата» сообщила, что билеты на игру раскупили за четыре часа. Стадион «Центральный» в Алма-Ате вмещает больше 26 тысяч зрителей, а электронная очередь на онлайн-покупку порой превышала отметку в 100 тысяч. Перед встречей у входа на стадион образовалась огромная давка.

В стартовый состав «Кайрата» попали россиянин Егор Сорокин, а также белорусы Валерий Громыко и Александр Мартынович. Последний вышел с капитанской повязкой и перед матчем обменялся вымпелами с Винисиусом Жуниором. Хаби Алонсо выпустил в основе Килиана Мбаппе, несмотря на инсайд от AS. Испанское издание утверждало, что француз получит отдых и начнёт встречу в запасе. Кстати, там оказались Федерико Вальверде и Джуд Беллингем.

«Кайрат» стартовал очень бодро — первый удар уже на 15-й секунде. Дастан Сатпаев пробил головой в створ, но прямо туда, где находился Тибо Куртуа. На первых минутах футболисты «Кайрата» носились по полю и активно прессинговали — наверняка они удивили этим грозного соперника. Понятная тактика, если учитывать длительный перелёт «Реала» из Мадрида в Казахстан.

Гости постепенно забрали инициативу. Винисиус удрал от защитников, однако не реализовал выход один на один с вратарём. Бразилец перекинул голкипера, но мяч пролетел мимо створа. А потом классно себя проявил 18-летний вратарь «Кайрата» Шерхан Калмурза — спас после выстрела Мбаппе. В будущем о таком можно рассказывать своим внукам.

Но чуть позже Калмурзе не хватило опыта. Шерхан выскочил на перехват мяча и снёс Франко Мастантуоно — пенальти. На этот раз Мбаппе переиграл голкипера. Француз пробил в один угол, Калмурза метнулся в другой. 0:1 в середине первого тайма. У Килиана — третий гол в двух матчах ЛЧ, все — с пенальти.

Вратарь «Кайрата» Шерхан Калмурза забирает мяч

Вратарь «Кайрата» Шерхан Калмурза забирает мяч

Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

Мбаппе заходил на дубль в концовке первой половины. Француз всё сделал шикарно — остановил мяч почти на лицевой линии, пробросил его между ног Сорокину и пальнул в дальнюю девятку. Хозяевам повезло, что Мбаппе просто не попал в створ. На перерыв футболисты «Кайрата» уходили под скандирование болельщиков: «Молодцы! Молодцы!»

На 52-й минуте Мбаппе оформил свой первый гол с игры в Лиге чемпионов. Француз показал Винисиусу, как нужно реализовывать выход один на один с голкипером. Килиан убежал от Сорокина и технично перекинул Калмурзу — 0:2. Как вообще остановить этого гения? А результативный пас отдал вратарь Куртуа. К слову, это второй голкипер мадридского клуба, кто оформил голевой пас в ЛЧ. Первый — Сантьяго Каньисарес в 1997 году.

Винисиус Жуниор (справа) не забил в Алма-Ате

Винисиус Жуниор (справа) не забил в Алма-Ате

Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

«Кайрат» ответил дальним ударом Офри Арада — мяч пролетел рядом с девяткой. Следом Мбаппе простил казахстанский клуб. Француз разорвал оборону соперника вместе с Винисиусом, но не превратил пас бразильца в голевой. Килиану не хватило точности — хет-трик был совсем рядом.

В середине второго тайма «Кайрат» заработал пенальти. Валерий Громыко упал после контакта с Дани Себальосом — арбитр Марко Гуида указал на «точку». Правда, итальянец изменил решение после похода к монитору. А Мбаппе всё-таки сделал хет-трик. Француз завершил симпатичную атаку неотразимым ударом в дальний угол — 0:3. Это точно один из главных претендентов на «Золотой мяч».

Килиан Мбаппе Подробнее

«Реал» не остановился. Спонсоры четвёртого гола — вышедшие на замену футболисты. Родриго прострелил, а Эдуарду Камавинга головой сделал счёт неприличным. Оказывается, в мадридском клубе в ЛЧ может забивать не только Мбаппе. Окончательный счёт установил Браим Диас. Слишком велика разница в классе между командами. «Реал» одержал вторую победу, «Кайрат» проиграл во второй раз подряд. А Калмурза после матча получил вратарский свитер Куртуа. Есть что вспомнить!

