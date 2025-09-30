Скидки
Главная Футбол Статьи

Кайрат — Реал Мадрид — 0:5, как это было, репортаж из Алма-Аты, давка на матче Лиги чемпионов, видео, фото, 30 сентября 2025

Хаос на матче «Кайрата» и «Реала». Организация игры оказалась хуже результата
Григорий Телингатер
Репортаж с матча «Кайрат» — «Реал» Мадрид — 0:5
Аудио-версия:
Миссия: увидеть «Реал» и выжить.

Главный вопрос по матчу «Кайрат» – «Реал»: за сколько часов до игры нужно было приходить? У входа на стадион ещё за два часа до начала образовалась давка.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25'     0:2 Мбаппе – 52'     0:3 Мбаппе – 74'     0:4 Камавинга – 83'     0:5 Диас – 90+3'    

К стадиону стянулся весь город, а может, и весь Казахстан. Билеты были явно не у всех, но многие хотели хотя бы издалека увидеть «Реал». Потому что когда он ещё приедет?

Хаос перед матчем «Реал» — «Кайрат»

Фото: «Чемпионат»

Хаос перед матчем «Реал» — «Кайрат»

Фото: «Чемпионат»

Я был на стадионах во многих странах – от Владивостока до Бразилии, однако такого ажиотажа ещё не видел. Центральный вход на стадион превратился в портал в ад. В давку попали все: и болельщики, и журналисты, и даже инвалиды. Как минимум одного буквально несли на руках.

Получилась удивительная ситуация. К началу встречи стадион был заполнен примерно на 99%, но огромное количество болельщиков оставалось за кордоном. Тысячи человек. Многие кричали, что у них есть билет, и показывали QR-коды на телефоне. Девушки в зелёных манишках считывали их с телефона – у кого-то срабатывало, у кого-то – нет, однако всё равно практически никого не пускали. В том числе объясняя это тем, что программа не работает.

Хаос перед матчем «Реал» — «Кайрат»

Фото: «Чемпионат»

Кому-то удалось пройти, но брат остался в толпе. Кто-то жаловался, что заплатил 250 тыс. тенге, однако не может попасть на стадион. Полиция утверждала, что на 99% остались безбилетники, раз стадион уже заполнился. В этом есть сомнения. Хотя стадион действительно заполнился. Причём так, что люди стояли в проходах и буквально друг на друге. Кто не успел зайти до начала матча – у того уже практически не было шансов попасть на стадион. Хотя несколько человек прорвали кордон.

После того как несколько людей проскочили, включилась уже не полиция, а специальные подразделения. Они силой буквально смяли и отодвинули болельщиков. Кто-то пытался руками вцепиться в решётку, и его били по рукам, чтобы отодрать от перил.

Болельщики подходили и требовали объяснений. Организация матча получилась, пожалуй, ещё проблемнее, чем результат игры. В каком-то смысле подставила жеребьёвка. Лигу чемпионов стоило начинать не с «Реала», а с кого-то скромнее. Хотя вряд ли календарь был единственной проблемой.

