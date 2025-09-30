Хаос на матче «Кайрата» и «Реала». Организация игры оказалась хуже результата

Главный вопрос по матчу «Кайрат» – «Реал»: за сколько часов до игры нужно было приходить? У входа на стадион ещё за два часа до начала образовалась давка.

К стадиону стянулся весь город, а может, и весь Казахстан. Билеты были явно не у всех, но многие хотели хотя бы издалека увидеть «Реал». Потому что когда он ещё приедет?

Хаос перед матчем «Реал» — «Кайрат» Фото: «Чемпионат»

Я был на стадионах во многих странах – от Владивостока до Бразилии, однако такого ажиотажа ещё не видел. Центральный вход на стадион превратился в портал в ад. В давку попали все: и болельщики, и журналисты, и даже инвалиды. Как минимум одного буквально несли на руках.

Получилась удивительная ситуация. К началу встречи стадион был заполнен примерно на 99%, но огромное количество болельщиков оставалось за кордоном. Тысячи человек. Многие кричали, что у них есть билет, и показывали QR-коды на телефоне. Девушки в зелёных манишках считывали их с телефона – у кого-то срабатывало, у кого-то – нет, однако всё равно практически никого не пускали. В том числе объясняя это тем, что программа не работает.

Кому-то удалось пройти, но брат остался в толпе. Кто-то жаловался, что заплатил 250 тыс. тенге, однако не может попасть на стадион. Полиция утверждала, что на 99% остались безбилетники, раз стадион уже заполнился. В этом есть сомнения. Хотя стадион действительно заполнился. Причём так, что люди стояли в проходах и буквально друг на друге. Кто не успел зайти до начала матча – у того уже практически не было шансов попасть на стадион. Хотя несколько человек прорвали кордон.

После того как несколько людей проскочили, включилась уже не полиция, а специальные подразделения. Они силой буквально смяли и отодвинули болельщиков. Кто-то пытался руками вцепиться в решётку, и его били по рукам, чтобы отодрать от перил.

Болельщики подходили и требовали объяснений. Организация матча получилась, пожалуй, ещё проблемнее, чем результат игры. В каком-то смысле подставила жеребьёвка. Лигу чемпионов стоило начинать не с «Реала», а с кого-то скромнее. Хотя вряд ли календарь был единственной проблемой.