Главная Футбол Статьи

Краснодар — Динамо — 0:0 (4:2 по пенальти), обзор матча группового этапа Кубка России Пути РПЛ, 30 сентября 2025

«Краснодар» всё ещё первый в группе! Лидеры «Динамо» провалили серию пенальти
Дмитрий Демков
Отчёт Краснодар — Динамо — 0:0 (4:2 пен.)
Аудио-версия:
Комментарии
Матч превратился в феерию вратарей.

Матч за первую строчку в группе. «Краснодар» лидировал с девятью очками, «Динамо» отставало всего на два. Причём «быки» до этого проиграли единственную встречу дома в рамках Фонбет Кубка России. Поэтому у гостей были все шансы.

Fonbet Кубок России . Группа B. 5-й тур
30 сентября 2025, вторник. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
4 : 2
Динамо М
Москва

С таким настроем игроки «Динамо» и выходили на поле. В первые минуты завладели мячом и инициативой, уже на пятой минуте Александру Корякину пришлось вступать в игру дважды.

Оба клуба дали шансы резервистам, «Краснодар» ещё и доверился молодёжи. Здорово действовал Казбек Мукаилов. Пока игра не совсем шла, он стал адресатом всех забросов. Пытался убежать сам, изредка сбрасывал на партнёров.

Ближе к 30-й минуте хозяева перехватили инициативу, «Динамо» прижали к своей штрафной. Тут же и пошли первые удары «Краснодара». Тем не менее концовка острее вышла у москвичей: ударами Даниила Фомина и Хуана Касереса проверяли Корякина.

«Краснодар» — «Динамо» Москва

«Краснодар» — «Динамо» Москва

Фото: РИА Новости

Не собирались команды заканчивать встречу ничьей. Это стало понятно уже на первых минутах второго тайма. «Краснодар» выпустил Джона Кордобу, а Муми Нгамалё создал за пару минут аж три голевых момента. Но из-за ошибки первым могло пропустить «Динамо». Маричаль отдавал назад, Кордоба перехватил мяч, вышел один на один, однако не попал по воротам.

Мурад Мусаев решил оживить игру и совершил все пять замен уже к 61-й минуте матча, Валерий Карпин отвечал точечными изменениями. Никто не собирался удерживать счёт и делал замены с расчётом на атаку. Игра открывалась.

Александр Корякин и Курбан Расулов стали основными героями второго тайма. Первый взял удар Тюкавина на 52-й минуте встречи. Второй спасал от навала «Краснодара». Курбан спас на 60-й минуте после удара Аугусто, а на 64-й вытащил с ленточки после удара Кордобы.

Под конец матча «Краснодар» предпринимал многочисленные попытки добыть минимальную победу. Но не удалось, хоть и набрали 1,81 ожидаемого гола. Серия пенальти началась с точных ударов Сергеева и Оласы, однако всё решили промахи Гладышева и Миранчука. «Краснодару» хватило четырёх забитых для победы и сохранения первой строчки в группе.

Комментарии
