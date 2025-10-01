Кейн продлил потрясающую серию! Но самый красивый гол забили в ворота «Баварии»

«Бавария» приехала на Кипр — именно там состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Пафосом». Слишком лёгкая победа немецкого клуба.

Гости решили все вопросы ещё в первой половине. К 34-й минуте футболисты «Пафоса» «горели» с разницей в четыре гола. Клуб-дебютант ЛЧ, которым владеет россиянин Сергей Ломакин, рассыпался под напором европейского гранда. «Бавария» вышла вперёд на 15-й минуте, но перед этим Гарри Кейн чуть не оформил шедевр. Англичанин пробил в падении через себя — мяч влетел в штангу. Какие-то сантиметры отделили от чудо-гола.

Впрочем, именно Кейн стал автором первого гола. Бомбардир «Баварии» чётко пробил в дальний угол — мяч пролетел между ног 38-летнему Давиду Луису. Забегая вперёд, скажем, что бразильца поменяли на старте второй половины. Далее забил Рафаэл Геррейру — ему ассистировал Николас Джексон. Оборона «Пафоса» просто не успевала за скоростными футболистами мюнхенского клуба.

Через 11 минут забил сам Джексон. Сенегальцу потребовалось два касания, чтобы сделать счёт крупным. Есть первый гол африканца в составе «Баварии»! А потом Кейн сделал дубль. Этот получился по-настоящему издевательским. Англичанин обыграл чуть ли полкоманды «Пафоса» и во второй раз огорчил вратаря хозяев. Клуб с Кипра шёл с заметным опережением графика «Кайрата». Казахстанская команда проиграла «Реалу» (0:5), но до перерыва пропустила всего однажды. А Кейн в последних пяти матчах не забивает меньше двух мячей.

«Пафос» напомнил о себе прямо перед перерывом. И как! Мислав Оршич шарахнул из-за пределов штрафной площади и попал точно в дальний угол. Мануэль Нойер, видимо, был так зачарован полётом мяча, что даже не прыгнул. Вот это удар! «Пафос» пропустил четыре гола до перерыва, но именно хозяева оформили самый красивый.

Во второй половине было гораздо спокойнее. «Бавария» немного расслабилась, что приводило с большому количеству потерь. Тем не менее моменты у ворот «Пафоса» всё равно возникали в большом количестве. До сих пор непонятно, каким образом Йозуа Киммих не попал в створ, когда оказался первым на добивании и пробил головой.

«Бавария» не оставила шансов «Пафосу» на Кипре Фото: IMAGO/Eibner/ТАСС — внутрь

Николас Джексон не реализовал ещё один момент, но Майкл Олисе доработал эпизод до конца и оформил свой первый гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Венсан Компани снял Кейна (у него 17 голов в девяти матчах клубного сезона) с игры ещё в начале второй половины, а Олисе ушёл с поля спустя три минуты после гола. Мюнхенский клуб одержал вторую победу подряд, но при этом мог забивать гораздо больше пяти мячей. Немцы нанесли 25 ударов, киприоты — шесть.

