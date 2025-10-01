«Ливерпуль», что с тобой? Звёздный «Галатасарай» задушил команду Слота в ЛЧ и выиграл!

«Ливерпуль» после первого в сезоне поражения от «Кристал Пэлас» (1:2) в АПЛ ожидал тяжёлый выезд. Во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов мерсисайдцы сыграли в Стамбуле с «Галатасараем». И снова у команды Арне Слота возникли серьёзные проблемы.

Первая интрига – отсутствие в старте у «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Вместо него место в основе занял Жереми Фримпонг. Перед матчем Слот отметил, что «команде нужна ротация». У «Галатасарая» с первых минут на поле появились почти все звёзды: Давинсон Санчес, Лукас Торрейра, Илкай Гюндоган и Виктор Осимхен. В запасе остался только Лерой Зане.

Уже на второй минуте стамбульцы могли открыть счёт: Барыш Алпер Йылмаз получил классный пас, улизнул от Доминика Собослаи и вывалился один на один с Алисоном. Однако бразильский голкипер «Ливерпуля» вовремя вышел из ворот и накрыл форварда «Галатасарая».

Динамичный старт перешёл в интенсивный тайм. Команды обменивались хорошими атаками, поочерёдно перехватывая преимущество. «Ливерпуль» больше владел мячом (62%-38%), а «Галатасарай» классно отвечал быстрыми выпадами. И одна из таких атак стала катализатором гола. На 15-й минуте неугомонный Йылмаз ворвался в штрафную англичан, пытался убрать мяч под себя, развернулся, и ему по лицу врезал Собослаи. И судья Клеман Тюрпен без раздумий указал на «точку». Виктор Осимхен мощно пробил по центру ворот с 11 метров – 1:0. «РАМС Парк» зашумел от радости.

Виктор Осимхен Фото: UEFA via Getty Images

На 31-й минуте «Ливерпуль» упустил отличный момент: Фримпонг сделал скидку на Флориана Вирца в чужой штрафной, а немец с лёта пробил в девятку. Однако голкипер «Галатасарая» Угурджан Чакыр совершил классный сейв. Позже «Ливерпуль» мог буквально занести мяч в ворота после углового – не вышло.

Ближе к концу тайма стамбульцы и мерсисайдцы в основном вели борьбу в центре поля. Хотя на 45+5-й минуте у турок был отличный шанс открыть счёт. Райан Гравенберх сфолил прямо перед штрафной «Ливерпуля»: «Галатасарай» долго готовился исполнить стандарт, но Абдюлькерим Бардакджи пробил в стенку.

После перерыва «Ливерпуль» вышел максимально заряженным. Импульса от Слота хватило на опасный момент с Уго Экитике: на 49-й минуте он пяткой пробил после прострела от Фримпонга. Однако Чакыр коленом отразил удар француза. А через несколько эпизодов убойный момент уже упустил «Галатасарай»: Осимхен вывалился один на один с Алисоном, но бразилец спас свою команду. Ценой травмы: голкипер не смог продолжить игру, вместо него экстренно появился Георгий Мамардашвили.

По истечении часа у «Ливерпуля» на поле вышла тяжёлая артиллерия: Слот выпустил сразу Александера Исака и Мохамеда Салаха (также появился Конор Брэдли). А чуть позже получившего повреждение Экитике заменил Алексис Мак Аллистер. Сразу две обидные потери за встречу.

Матч «Галатасарай» — «Ливерпуль» Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Выход Салаха и Исака не сильно повлиял на игру «Ливерпуля». Резкого улучшения качества атак не произошло. В последних матчах у мерсисайдцев часто появляются проблемы с созданием моментов, хотя клуб обладает мощнейшим подбором исполнителей. В концовке «Ливерпуль» в основном владел мячом и старался найти момент. Однако «Галатасарай» не допускал опасности у своих ворот, втянув соперника в «болото». Также стамбульцы часто тянули время. Для победы подойдут любые методы, верно?

На 89-й минуте произошёл важный момент: Клеман Тюрпен назначил пенальти в ворота «Галатасарая» за фол на Ибраима Конате. Однако после видеопросмотра судья отменил первоначальное решение. Он увидел, что защитник хозяев Уилфрид Синго сыграл в мяч.

«Ливерпуль» потерпел второе поражение подряд. А если смотреть не только на результаты, но и на футбол, то у чемпиона Англии явно намечается мини-кризис. Хотя после масштабного обновления состава его было сложно избежать. «Галатасарай» же исправился перед болельщиками за разгромное поражение в 1-м туре Лиги чемпионов от «Айнтрахта» (1:5).

