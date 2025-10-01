«Челси» испортил камбэк Моуринью, вынос от «Атлетико» и уничтожение «Аякса». Что там в ЛЧ?

«Галатасарай» прибил «Ливерпуль». А ещё «Интер» забил три, «Реал» и «Бавария» — по пять, а команда Хайкина упустила 2:0.

Стартовал 2-й тур общего этапа Лиги чемпионов! Проигравшие в 1-м туре сделали нужные выводы, а триумфаторы с уверенным настроем готовились продолжить победное шествие. Получилось не у всех, увы. Подробности – в традиционном дайджесте.

Мбаппе снова феерит — очередной хет-трик за «Реал»

Этот матч можно было назвать немыслимым для Лиги чемпионов, но мы всё ещё верим в вывеску «Шинник» – «Барселона» в будущем. Приезд «Реала» в Алма-Ату вызвал ажиотаж во всей стране – по некоторым сообщениям, зрители даже переполнили 26-тысячный стадион, чтобы увидеть три гола Мбаппе. Килиан сравнялся с Бензема по хет-трикам за «Мадрид» в ЛЧ (4), стал лучшим по хет-трикам в гостевых встречах турнира (3) и обошёл Томаса Мюллера по количеству голов. Одним из ассистентов француза даже стал Тибо Куртуа: вратарь результативно выбил мяч на чужую половину поля. Ещё по голу сотворили Камавинга с Браимом. Главным хайлайтом встречи всё-таки стал трансфер Родриго в казахстанский клуб: после финального свистка бразилец обменялся футболкой с одним из игроков.

«Аталанта» исправилась после порки от «ПСЖ»

Один из самых непредсказуемых матчей игрового дня начался с непредсказуемой победы «Аталанты». За бергамасков говорил топовый состав, а за «Брюгге» – невиданное для середняка ЛЧ хладнокровие (помним, как прихлопнули «Монако» 4:1). И бо́льшую часть встречи бельгийцы действительно вели по счёту, не позволяя сопернику бить в створ. Однако на 74-й минуте Лазар Самарджич сравнял с пенальти, а в концовке гостей добил Пашалич – впихнул мяч в сетку ворот после скидки с углового.

Джексон беспафосно оформил 1+1 «Пафосу»

Игроки «Баварии» увидели на поле Давида Луиса и решились отомстить за предшественников и финал ЛЧ-2012. Опытнейший 38-летний защитник в теории мог сдержать Гарри Кейна, Майкла Олисе (хотя даже с ними не вышло), но закрыть Николаса Джексона уже было невозможно. У сенегальца 1+1 и первые результативные действия за мюнхенцев. «Пафос» всё же размочил счёт благодаря шикарному удару Оршича в дальнюю девятку – таких бы ещё штук пять, и можно сразу выдвигать на «Золотой мяч».

Воссоединение Моуринью с «Челси»

Жозе Моуринью на «Стэмфордж Бридж» Фото: Julian Finney/Getty Images

Жозе Моуринью тепло встретили на «Стэмфорд Бридж»: болельщики скандировали его имя на трибунах, а португалец ответил им воздушным поцелуем. После финального свистка Жозе точно не поминали плохим словом: «Бенфика» дала хороший бой, однако победа осталась за «Челси». Всё решил автогол Ричарда Риоса, подрезавшего прострел Алехандро Гарначо – хотя двумя минутами ранее колумбиец чуть не забил Роберту Санчесу после углового. Во втором тайме мощнейшие шансы получил Фредрик Эурснес, но там уже включился кипер хозяев, записавший на свой счёт два топ-сейва.

Адская стамбульская ночь для «Ливерпуля»

Эталонный триллер, который начался с пенальти и чуть им же не закончился. На 15-й минуте Йылмаз побежал в контратаку и перефинтил Собослаи в штрафной – судья поставил 11-метровый за фол венгра, и 11-метровый спокойно реализовал Виктор Осимхен. Мерсисайдцы ожидаемо насели на ворота Чакыра, однако кипер «Галатасарая» уверенно сохранял ворота «сухими» – героически пресекал даже удары с близкого расстояния.

Шанс на спасение появился в концовке: сначала судья посчитал, что Синго сбил Исака в штрафной, но видеоассистенты поправили рефери. На деле Уилфрид первым сыграл в мяч. Теперь у «Ливерпуля» два поражения подряд.

«Славия» слишком мала для «Интера»

Были времена, когда прессинг «Славии» снился в страшных кошмарах «Барселоне» и самому «Интеру». Это происходило лет пять-шесть назад, сейчас чехи выглядят послабее. Миланский топ на классе разобрался с гостями: дубль на счету Лаутаро, ещё один мяч – на счету скрытого нападающего Дензела Думфриса. У «Славии» всего два удара за матч – маловато будет.

«Марсель» показал мастер-класс по быстрым атакам

Гол Игора Пайшао Фото: Getty Images

«Аякс», видимо, можно хоронить. «Марсель» размазал по стеночке амстердамцев, показав элитное взаимодействие в контратаках. Главный герой – Игор Пайшао, дважды забивший из-за штрафной, вратарь даже не пытался поймать первый удар. Он, кстати, вообще достоин попадания в учебники: хозяева в два касания за несколько мгновений довели мяч из своей штрафной до чужих ворот. Отметим и Обамеянга: форвард вернулся после командировки в Саудовскую Аравию и выдал 1+2. Уровень!

Гризманн забил 200-й мяч за «Атлетико»

А кого точно пора перестать хоронить, так это «Атлетико» Симеоне. На прошлых выходных положили пятёрку «Реалу», теперь забили четыре в ворота «Айнтрахта». Только странно, что «Айнтрахт» оказался столь беззуб в атаке: на выходных сыграли 6:4 с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха, так что многие ждали такого же грандиозного шоу. Но здесь, в ЛЧ, совсем другой уровень. Диего Симеоне сидел на трибуне – напомним, его удалили за дебош на «Энфилде», – наблюдал за красивыми комбинациями «Атлетико» и увидел 200-й гол Антуана Гризманна за его команду.

Самый красивый гол, увы, отменили: Гризманн с примагниченным мячом перепрыгнул вратаря и забил, однако судья углядел игру рукой. Зато Хулиан Альварес компенсировал отмену изящной «паненкой» с 11 метров.

«Тоттенхэм» спасся благодаря автоголу

Матч «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм» Фото: Getty Images

Томас Франк, в отличие от предшественника, оказался вообще не готов к «Будё-Глимт» (ждём возгласы о возвращении Ангелоса Постекоглу?). Норвежская команда перебегала и перебила пижонов из АПЛ – даже смазанный удар с пенальти не поколебал их уверенность. Во втором тайме Хёуге по красоте положил дубль и вселил надежду на победу хозяев. И всё-таки лондонцы сумели собраться для камбэка. Ван де Вен сократил отставание на 68-й, а второй гол стал личной трагедией для Никиты Хайкина: российский вратарь изначально отбил удар Ришарлисона с ближнего расстояния, но мяч отскочил к защитнику Гундерсену, после чего отлетел от него в створ.

