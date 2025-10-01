Давка и удары полиции по рукам фанатов. Игра «Кайрат» — «Реал», какой её не показали по ТВ

Есть десятки матчей, которые мы запомним на всю жизнь. Но эта игра в Алма-Ате – особенная. И дело явно не в счёте. Честно скажу: не видел ни одной минуты самого матча. Я ехал ради футбола, но ещё до стартового свистка получил уникальный опыт. И затем решил сконцентрироваться на нём. Речь про давку при входе на стадион.

«Ты глупый, что ли, гони сюда», – говорил в трубку какой-то парень, сидя на ступеньках рядом с ареной. Вроде мелочь, но кажется именно она и определила этот вечер. У стадиона собрались примерно все, кто имеет хотя бы малейшее представление о слове «футбол». Есть у тебя билет или нет – не имело значения. Всем хотелось увидеть Мбаппе и остальных. Когда ещё «Реал» приедет в Казахстан? Стоит сорваться, чтобы хотя бы издали увидеть величайшую футбольную команду планеты.

Атмосфера на матче «Кайрат» — «Реал» Мадрид Фото: Григорий Телингатер, «Чемпионат»

Я ещё не видел, чтобы люди столько сигналили на дорогах заранее. Видел, как это делают после побед, но тут ещё до игры гудела примерно каждая первая машина, проезжавшая мимо стадиона «Центральный». Мало что может придать людям такое единение, как футбол. Если бы арена вмещала 100 тысяч человек, то пришло бы и столько. Люди находили буквально все возможные пригорки, чтобы увидеть хотя бы кусочек поля – даже издали.

Кто-то даже бронировал места в отеле Regardal по соседству. Как только появились даты матчей – разобрали все 10 номеров с видом на поле. Они стоили до 90 тысяч тенге за ночь (около 11 600 рублей). Менеджер отеля Юнус рассказал «Чемпионату», что потом предлагали даже в два раза больше, однако никого из гостей, конечно же, не стали выгонять. Хотя отель придумал ещё один вариант – сдавались номера без вида на стадион, но с возможностью пойти на общие балконы – с 7-го по 14-й этаж поле было хорошо видно. Само собой, если не учитывать расстояние.

Хотя понятно, что большинству этот способ был недоступен. Многие пришли к стадиону будто на автомате – просто чтобы оказаться рядом с историческим матчем. Проникнуться антуражем. В результате и образовалась давка ещё за пару часов до игры. Вроде для журналистов был предусмотрен отдельный проход, однако всё перемешалось. 100 метров пришлось продираться сквозь людей. А потом ещё 15 метров заняли едва ли не час. Люди давили друг друга, но не продвигались. Собственно, проход для журналистов представлял из себя ограждение по пояс, которое необходимо было перелезть. И это нам с коллегами ещё относительно повезло.

Я видел, как несколько людей смогли прорвать кордон и убежать. После этого туда стянулся специальный отряд, который действовал уже жёстче полиции. Намного жёстче. В том числе били по рукам болельщиков, которые вцепились в ограждение. Меня и вежливо, и настойчиво просили не снимать происходящее, однако аккредитация журналиста позволила продолжить съёмку.

Получилось так, что в давке скопились и те, кто вообще без билетов, и те, кто с поддельными билетами, и те, кто с настоящими билетами. Некоторые из них всё-таки пробивались сквозь толпу, но после начала матча уже мало кому удалось добраться до стадиона. Похоже, в том числе потому, что приложение для считывания билетов не работало. По крайней мере, так кричала одна из сотрудниц, которая проверяла билеты. Получилось так, что стадион заполнился, а на улице остались тысячи болельщиков. Они старались поддерживать команду скандированиями даже за оцеплением.

А те, кто попал на стадион, похоже, не сильно расстроились из-за поражения. После матча футболисты «Кайрата» совершили круг почёта (да-да, после 0:5), и болельщики их благодарили. И с трибун, и потом лично на выходе со стадиона. Фотографировались, брали автографы, улыбались. Как выходили игроки «Реала», не могу сказать, потому что журналистам закрыли доступ в рабочую зону вопреки регламенту проведения матча.

Атмосфера на матче «Кайрат» — «Реал» Мадрид Фото: Григорий Телингатер, «Чемпионат»

Этот текст я дописывал на стадионе, когда сквозь пресс-центр промчался какой-то мужик, а за ним неслась девушка из пресс-службы и кричала: «Остановите его!» Оказалось, человек подделал аккредитацию журналиста, но по окончании матча его вычислили. Вроде ему всё-таки удалось сбежать. А когда я уходил со стадиона, друг из Алма-Аты скинул мне видео уже со своего балкона.

Этот вечер останется в памяти надолго. Если бы «Кайрат» ещё и выиграл – страшно подумать, какие были бы гуляния. Город пришлось бы отстраивать заново.