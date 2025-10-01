Как меня защищали от пива и пытались заморозить. Байки от фотографа «Чемпа» к 20-летию

Весь 2025 год мы будем праздновать юбилей «Чемпионата». За 20 лет произошло столько, что в один день 11 марта точно не уместишь. Поэтому каждую неделю, до конца года, мы будем публиковать истории в рамках проекта « Легенды Чемпионата ». Представители команды «Чемпа» (а чёрно-оранжевый – это навсегда!) будут рассказывать, что для них главное слово в спорте.

Свою карьеру в спорте я начал с блогерства: публиковался для себя в «Жжешечке», затем начал скитаться по всяким мелким интернет-изданиям — можно сказать, снимал фоторепортажи за аккредитацию, поскольку платили чисто символически. С «Чемпионатом» познакомился благодаря его тогдашним фотографу Денису Тырину и руководителю фотослужбы Александру Демидову. Опыта работы в крупных СМИ было крайне мало, а расти очень хотелось. Ждал своего часа, и огромное спасибо Денису и Саше, что дали мне этот шанс.

Собственно, что за шанс? Он выдался на матче Лиги чемпионов, когда армейцы принимали мюнхенскую «Баварию» на великой «Арене Химки». Тот матч был особенным, поскольку УЕФА наказал ЦСКА одним домашним матчем без зрителей. Но русская смекалка всегда найдёт выход: активные болельщики пришли вплотную к стадиону и хотя бы так поддержали команду. Для новостей и для атмосферности фоторепортажа нужны были кадры фанатов снаружи — тут Денис ко и мне и обратился: «Сходи к болелам, и твои кадры пойдут в репортаж о матче». Сразу туда отправился и сделал пару кадров таким образом, чтобы не были видны лица фанатов. Вот так и свершился мой дебют на «Чемпионате»!

Болельщики ЦСКА у «Арены Химки» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Потом впервые позвали снимать в саму редакцию — когда в гости пришёл Евгений Алдонин. Но нет, сразу после этого в штат не взяли. Так что я просто иногда помогал «Чемпионату» в разных съёмках и параллельно долго скитался по разным изданиям. Наконец, дождался на «Чемпе» вакансии бильд-редактора — удалось заскочить благодаря Александру Сафонову и Алёне Сахаровой. Причём практически сразу мои рабочие смены пошли во время Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. Как работа на самой Олимпиаде — огромный труд, так и работа из офиса/дома не менее объёмна, требует внимания, грамотности и усердия. Ведь во время любых больших турниров рабочий загруз смело можно умножать на два. Ну а вот что было дальше…

Как Рамос превратился в пикадора

Пришёл я удачно, поскольку как раз в 2018-м в футбольном мире происходили крутые движухи. Для меня всё началось с выезда в Киев на финал Лигу чемпионов. Поездка стоила кучи нервов из-за логистики, а вот сам финал прошёл относительно спокойно — если не считать потерявшего сознание пожилого фотографа в паре мест от меня. К счастью, его быстро привели в чувство.

Конечно, на матче была огромная толпа фотографов, все давили друг друга ради самого крутого ракурса. Все бегают, носятся, полный хаос! Но поверьте: ощущения того стоят, и потом в любом случае вспоминаешь с удовольствием. А самым запоминающимся стал момент с Рамосом, который передо мной изображал пикадора, укрощающего быка.

Серхио Рамос изображает пикадора Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё одно топ-событие — чемпионат мира по футболу в России. Каждый день хотелось побывать на всех возможных матчах, то есть целый месяц безостановочно снимать футбол. К сожалению, реализовать настолько амбициозный план не удалось, но бо́льшую часть игр я всё же смог увидеть живьём. Матчи были в разных городах, так что спать приходилось в поездах — спасибо организаторам за логистику!

Победа в матче Россия — Испания! Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А ещё в 2018-м было чемпионство «Локомотива». Оно сразу всплывает в голове благодаря эмоциям, которые я наблюдал на поле в Черкизове, где в битве с «Зенитом» «Локомотив» смог вырвать победу с помощью великого Эдера. Конечно же, самые запоминающиеся моменты — это вытиращий слезы Юрий Палыч, мужественный Игорь Денисов, которого успокаивали вся команда и куча фанатов «Локомотива». Ну а сами болельщики взобрались на паровоз перед стадионом и мощно праздновали победу.

Плачущий Юрий Сёмин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Как меня защищали от стаканов с пивом

Вот так я начинал на «Чемпионате». И за эти уже почти восемь лет было много разных историй — конечно же, большинство из них связаны с командировками. Одна из памятных поездок была в Данию на матч сборной России в Копенгагене на Евро-2020. Никогда не думал, что датские ультрас настолько мощные и по-хорошему отбитые! До матча возле стадиона куча народу отдыхала на лужайке, играла в футбольчик и активно разогревались перед игрой. «Разогрев» оказался настолько хорошим, что некоторые уже спали и никуда не спешили.

Сам матч сложился для наших крайне неудачно. Сборная пропустила четыре мяча, и практически каждый гол датчан я запомнил, поскольку в традиции местных болельщиков было отмечать забитые мячи выкидыванием полных стаканов с пивом в сторону поля. Я к такой традиции подготовлен не был, но, к счастью, незнающим фотографам помогали стюарды, которые отбивали летящие стаканы и прикрывали нас специальными накидками, чтобы не залило технику. Конечно, каждый стакан не поймаешь, поэтому парочка всё-таки долетела. Ну, бывает!

Болельщики сборной Дании по футболу Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Как я создал мем с Черчесовым

С тем ковидным Евро была связана ещё пара историй. Проходя таможенный контроль на границе в Нидерландах, услышал знакомую русскую речь. Недолго думая, решил познакомиться с нашим болельщиком и напросился к нему в компанию доехать до города. А по итогу оказалось, что этим «болельщиком» оказался комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев, который приехал комментировать матч Нидерланды — Австрия. Да уж, таких коллег надо знать в лицо.

В тот же день случилось ещё одно приключение. После игры мне надо было отправляться дальше ночью, так что брать отель смысла не было. В итоге я ночевал в Амстердаме на лавке с лицами без определённого места жительства. А так как город Амстердам уж очень европейский, то ещё приходилось отбиваться от других лиц, активно предлагавших всякое разное незаконное.

Также с Евро-2020 был связан один смешной эпизод. Матч Финляндия – Россия, проходивший в Санкт-Петербурге. В какой-то момент, после гола или нереализованного момента, перевожу объектив на Станислава Черчесова и вижу, как Станислав Саламович падает, а потом поднимает руки в момент подъёма с газона. Эта серия кадров мгновенно разлетелась по пабликам — сразу пошла волна мемов!

Станислав Черчесов «идёт на взлёт» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Как нас чуть не убил иранский таксист

Еще бы я выделил одну неприятную для себя командировку. Иран — прекрасная страна, а Тегеран — замечательный город, да и сам матч сборной прошел в дружелюбной атмосфере. Мне даже удалось немного поработать пишущим журналистом: поскольку нашему корреспонденту не удалось добраться до игры, меня попросили записать на видео пресс-конференцию и интервью в микст-зоне.

Но запомнилось не это, а дорога от отеля до аэропорта под слоганом «Спасибо, что живой». Мы с коллегой Ярославом Сусовым заказали такси и попали в машину откуда-то из 1990-х. Наш водитель вдруг начал показывать «факи» полицейским и нестись с огромной скоростью, виляя из стороны в стороны, словно мы в GTA! Осознав, что в таком режиме езды у нас немного шансов доехать до аэропорта, я потребовал срочно высадить нас. Водитель ещё намекал на свои связи и пытался выбить сумму как за полный путь, но дело ограничилось чаевыми, после которых мы стремительно ретировались. Потом повезло: на второй раз уже попался адекватный таксист.

Юный болельщик сборной Ирана Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Как катарцы мучили фотографов

Конечно, надо рассказать и про ЧМ-2022. Цель была, как в 2018-м: посетить как можно больше матчей. Да, там всё было гораздо компактнее, зато к моим обязанностям добавились ежедневные записи влогов Андрея Панкова и Полины Куимовой. Ну, это-то не страшно…

Вообще, чемпионат начался с опоздания на матч открытия. Мы выезжали за полтора часа до игры на автобусе для журналистов, и никто не мог подумать, что в Дохе так же, как и в Москве, перекрывают дороги для чиновников и вип-гостей. Мы практически час простояли в пробке, а потом водитель автобуса, сам толком не зная места высадки, выпустил торопившихся журналистов — и все, как муравьи, побежали искать вход. Стюарды, видимо, ещё ничего сами не выучившие, каждого журналиста отправляли в разные стороны! Как итог — церемония открытия и торжественный салют были встречены за пределами стадиона.

Церемония открытия за пределами стадиона Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Самые сложные испытания начались спустя неделю после старта. Катарцы — огромные любители кондиционеров. Они везде, прям реально везде! Ты можешь идти по улице, и тебя обдувает снизу холодным воздухом. Стадионы на ЧМ, разумеется, не стали исключением: по всему периметру арен были установлены огромные дефлекторы, которые охлаждали эти огромные махины. Поскольку катарцы фанаты кондеев, то все стюарды и охранники, сидевшие на бровке и за LED-бортами, направляли эти дефлекторы на себя. Значит, и на фотографов. Получался сюр: ты приходишь с улицы, где +35°С, заходишь на стадион в +25°С, а на твоём месте на бровке уже +18°С!

Многие брали с собой кофты или куртки и на бровке сидели прямо в них, потому что было реально холодно. Из-за этой ситуации многие фотографы сильно заболели. К сожалению, я не стал исключением и вторую неделю пребывания на ЧМ ходил на матчи не в самой лучшей форме. Приходишь на бровку — слева чихают, справа кашляют, и ты присоединяешься к этому хору. И так на каждом матче с разными соседями.

В Катаре было красиво. Но иногда очень холодно! Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ну и закольцуем историю: на церемонию открытия я не попал, а на финал — можно сказать, и да, и нет. ФИФА безжалостна и отбирает для работы у поля только топовые агентства, а всем остальным выделяет места на трибунах. Конечно же, мне выпало место на трибуне. Я всё же решил испытать судьбу и попробовал просочиться вниз — к сожалению, катарская охрана в этом плане сработала хорошо, и ничего не вышло. Единственное, о чём до сих пор жалею: не пошел на сектора, которые были ближе всего к полю, чтобы как можно крупнее снять такой торжественный момент. Это самая большая боль за весь ЧМ – что не решился сразу бежать и пробиваться на места поближе.

Значит, ещё есть над чем работать и о чём мечтать. Пусть те самые идеальные кадры появятся на «Чемпионате» в следующие 20 лет!