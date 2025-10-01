Хорошо помните матчи «Барсы» с «ПСЖ»? Главные вопросы — от «ремонтады» до финала еврокубка

«Барселона» – «ПСЖ» — великолепная вывеска. Возможно, многие ждали такого матча в финале предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов. Не вышло. Теперь команды встречаются друг с другом на общем этапе. Плюс с обеих сторон есть кадровые потери. Но ведь всё равно будет интересно!
У соперников богатая история — они 14 раз играли друг с другом в Лиге чемпионов. Самое время освежить память. Предлагаем вам тест из 11 вопросов к предстоящему матчу. Они самые разные — и по знаменитой «ремонтаде», и по матчам из 90-х годов прошлого века, и по трансферной стоимости. У вас есть четыре варианта ответа, за исключением одного вопроса (там вероятность правильного выбора составляет 50%). Грузите свои результаты в комментарии.
Если у вас не отображается тест, его можно пройти по ссылке.
- 1 октября 2025
-
14:06
-
14:01
-
14:00
-
13:46
-
13:44
-
13:41
-
13:38
-
13:30
-
13:25
-
13:23
-
13:15
-
13:13
-
13:00
-
12:57
-
12:54
-
12:34
-
12:19
-
12:17
-
12:15
-
11:58
-
11:51
-
11:42
-
11:40
-
11:34
-
11:29
-
11:29
-
11:23
-
11:20
-
11:12
-
11:10
-
11:09
-
11:00
-
10:54
-
10:54
-
10:47