Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Статьи

Барселона — ПСЖ, Лига чемпионов — 2025/2026, 1 октября 2025, тест к матчу, Неймар, Мбаппе, Луис Энрике, Эмери

Хорошо помните матчи «Барсы» с «ПСЖ»? Главные вопросы — от «ремонтады» до финала еврокубка
Кирилл Закатченко
«Барселона» — «ПСЖ», тест к матчу Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Кто лучший бомбардир в противостоянии? А кто из россиян в нём забивал?

«Барселона» – «ПСЖ» — великолепная вывеска. Возможно, многие ждали такого матча в финале предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов. Не вышло. Теперь команды встречаются друг с другом на общем этапе. Плюс с обеих сторон есть кадровые потери. Но ведь всё равно будет интересно!

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У соперников богатая история — они 14 раз играли друг с другом в Лиге чемпионов. Самое время освежить память. Предлагаем вам тест из 11 вопросов к предстоящему матчу. Они самые разные — и по знаменитой «ремонтаде», и по матчам из 90-х годов прошлого века, и по трансферной стоимости. У вас есть четыре варианта ответа, за исключением одного вопроса (там вероятность правильного выбора составляет 50%). Грузите свои результаты в комментарии.

Если у вас не отображается тест, его можно пройти по ссылке.

