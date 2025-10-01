«Никого не устраивает, где находится «Торпедо». Как Парфёнов вернулся в российский футбол

Футболистом Дмитрий Парфёнов собирал трофеи со «Спартаком». Тренером — доводил три разных клуба до кубковых финалов. Сегодня перед ним стоит более приземлённая, но вряд ли менее сложная задача — поднять «Торпедо» со дна таблицы Первой лиги. А дальше… Далеко наперёд в клубе благоразумно не заглядывают, однако сама по себе история трёхкратного чемпиона страны и обладателя семи Кубков подразумевает несколько иные цели. И в «Торпедо» наверняка их держат в уме, даже если вслух не проговаривают.

— В первом интервью на новом месте вы подчеркнули, что команде важно «поднять голову». Две победы позволили это сделать?

— Нельзя взять и просто переключить некий тумблер. Это каждодневный процесс, и любая победа добавляет команде положительных эмоций. И восстанавливаться после выигрышей легче. Я вижу, как ребята относятся к делу. Мы все верили, что так и будет. Остаётся пахать и двигаться дальше в нужном направлении.

— Обыграть многолетнего товарища по «золотому» «Спартаку» Тихонова, да ещё и на его территории – особенно почётно?

— О таких вещах вообще не задумываешься. Играл «Енисей» против «Торпедо». Много ребят из «Спартака» сейчас работают. Такая профессия у нас: раньше выходили на поле вместе, а теперь выходим тренерами друг против друга.

— Сейчас в Первой лиге особенно много бывших спартаковцев. В следующем туре к вам в гости Евсеев приедет.

— Да, но прежде всего это противостояние команд. Я так к этому отношусь.

Андрей Тихонов и Дмитрий Парфёнов Фото: ФК «Торпедо»

— Первый победный гол в лиге, и сразу красивейший от Юшина — дополнительный повод для радости?

— Голы в принципе непросто даются, и любой мяч важен, особенно победный. Да, Юшин здорово исполнил, но здесь важна и командная работа. Атака пошла с перехвата, со второго мяча, с ходу — это то, что мы просим от команды.

— В целом довольны игрой в Красноярске?

— На кону был результат. Никого не устраивает, где наша команда сейчас находится. Стоит задача вылезти из этой непростой ситуации. Поэтому самое главное — победа. А чтобы её добыть, нужно правильно играть, терпеть и выполнять то, что просим. Мы серьёзно готовились к «Енисею». Что ждали, то и увидели. Когда играешь три матча за девять дней, весь тренировочный процесс, по сути, сводится к теории, тактике, организации. Всё через матчи идёт. Нам ещё в тренерской академии говорили: самая лучшая тренировка — это игра. Через игры и доносим до футболистов необходимую информацию.

— Уже видите отклик коллектива на новые требования?

— Вы же понимаете, мы сейчас не на сборах, а в сезоне. Боремся за результат. Но отношение ребят меня радует. Видно, что горят глаза. У нас большая обойма футболистов, однако даже те, кто временно в неё не попадает, стараются. Вопрос отношения к делу вообще не стоит. Все переживают и хотят как можно скорее исправить ситуацию.

— Что самое сложное, когда принимаешь команду на третий месяц сезона?

— Много факторов. Но понятно, что, если принимаешь, значит, что-то не так идёт, и тебе надо исправлять, причём за короткий промежуток времени. У нас нет универсальной инструкции, по которой работаем. В разных коллективах разные ситуации, люди, игроки. Конечно, задача номер один — объединить футболистов, чтобы они вернули уверенность, поверили в себя. Не скрою, хочется много чего изменить, но мы же понимаем, что большой объём новой информации сложно быстро переварить. Так что стараемся с тренерским штабом вычленять главное. На данном этапе это моменты психологии, уверенности. Общение. Полноценная тренировочная неделя пока была только одна, поэтому нам тоже приходится знакомиться с игроками через официальные матчи.

— Хоть с кем-то из торпедовцев раньше работали вместе?

— Только с Русланом Байтуковым в «Родине». Он сейчас после травмы, восстановился, набирает форму. Остальных ребят знал заочно — по прошлым играм против их команд. Но одно дело, когда это твои футболисты, другое — соперники. Когда каждый день их видишь, узнаёшь как личностей, начинаешь лучше понимать индивидуальные качества.

— Прежде чем принять «Торпедо», вы наверняка просматривали игры команды. Со стороны в чём виделась проблема команды на старте?

— С моей стороны некорректно будет давать оценки. По сути, за два месяца у команды поменялись три тренерских штаба. Я не из тех людей, кто будет что-то говорить про коллег. Считаю, это неправильно. Предпочитаю просто делать свою работу. Но, наверное, летняя ситуация повлияла. Группа игроков, которые в значительной степени определяли результат и атмосферу в коллективе, ушла — кто в Премьер-Лигу, а кто — ещё дальше. По сути, пять футболистов стартового состава. На флажке, в конце заявки у нас добавились новые игроки — Ломакин, Каштанов, Шитов, Кожемякин. Эта «свежая кровь» должна определённый импульс команде дать. Сами ребята не хотят находиться внизу, а стремятся шаг за шагом подниматься выше.

Игроки «Торпедо» Фото: ФК «Торпедо»

— Чувствовалось, что неудачный старт морально прибил команду?

— Когда команда за 10 игр набирает шесть очков, какое может быть состояние у футболистов? Но что говорить про эту подавленность? Её надо исправлять — тренироваться, работать, где-то к себе поменять подход. Кроме игроков, никто на поле не выходит.

— Вас лично место в таблице совсем не смущало?

— Если меня что-то смущает в команде, я просто туда не иду. А «Торпедо» — клуб с великими традициями, с вековой историей. Нужно исправлять ситуацию — поднимать голову и двигаться от игры к игре. Не смотреть в таблицу, а воспринимать каждый матч как финал. И пахать на тренировках. Другого пути я не знаю. А сидеть, опустив головы, и жаловаться на психологическую подавленность — это путь в никуда.

— Но вы согласны, что «Торпедо» в зоне вылета — это аномалия?

— Конечно. Такая команда обязана всегда бороться за высокие места. Это однозначно, о чём тут говорить. Для этого необязательно брать интервью у меня — любой вам скажет то же самое.

— У «Торпедо» всего семь голов в 12 играх. Уже выявили причину низкой результативности?

— Опять-таки с моей стороны некорректно об этом рассуждать. Мне в принципе не хотелось бы разбрасываться громкими словами. Пока ещё ничего не сделано. Сейчас идёт кропотливая работа. Стараемся в максимально короткий срок ситуацию исправить. И будем это делать. Мы верим в игроков, в каждого из них.

— Состав команды соответствует борьбе за высокие места?

— Я не любитель лозунгов. Есть работа, труд, терпение и вера в игроков. Мы идём от игры к игре. Нам сейчас нужно наладить командные взаимодействия, привить игрокам свои тактические требования, философию. Мы стремимся использовать сильные качества футболистов, выжимать из них максимум. Они могут гораздо больше. И я вижу, что они хотят шаг за шагом двигаться вперёд.

— За два года вашего отсутствия Первая лига изменилась?

— А что за два года может поменяться? В принципе, те же игроки, команды.

— И что, совсем никто и ничего не удивляет в турнире?

— В начале чемпионата всегда появляются две-три команды, показывающие результаты, которых от них никто не ждал. Такая тенденция каждый год присутствует.

— Что вам дал период в Казахстане?

— Это ценный опыт. В «Актобе» мы собрали команду практически с нуля, но весь чемпионат шли первыми-вторыми, боролись за золото, вышли в финал Кубка. Команда впервые за 11 лет взяла трофей. Я открыл для себя другую лигу — со своими лидерами, традициями, дерби. Очень непростой чемпионат, крепкий уровень. Сейчас «Кайрат» это доказывает: достойно выступает в Европе, в Лиге чемпионов.

— «Кайрат» удивил?

— В «Кайрате» всё чётко. Никто не шарахается. За исключением нескольких изменений, стабильный состав, лучшая в Казахстане инфраструктура. Поэтому всё закономерно.

Дмитрий Парфёнов Фото: ФК «Торпедо»

— Говорят, спартаковцев бывших не бывает. За красно-белыми ещё наблюдаете?

— Раньше ходил на игры «Спартака», а в последние две недели только результаты смотрел. Начали не очень — пытаются исправлять ситуацию. Сейчас я полностью погружён в свою работу. «Торпедо» — команда с большими традициями и великой историей. У нас есть дело, и его надо качественно делать.