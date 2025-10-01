10 лучших молодых футболистов РПЛ в первой трети чемпионата. Кто удивил вас больше всех?

Дежурное напоминание: мы на «Чемпионате» стараемся внимательно следить за развитием молодых спортсменов, и футбол, конечно, не исключение. Уже четыре сезона РПЛ подряд мы проводим голосование среди тренеров и капитанов команд чемпионата – и с его помощью выбираем лучшего молодого игрока сезона. Свои награды получили Гамид Агаларов, Сергей Пинеяв, Константин Тюкавин и Алексей Батраков. Да, в прошлом сезоне лучшим признали именно таланта из «Локомотива».

Свою награду кто-то из молодых получит и в новом сезоне. Главное правила – на момент старта чемпионата футболист не должен быть старше 21 года (если 22 исполнилось по ходу сезона – это окей). Национальность нам не важна.

Тренеры и капитаны свой выбор сделают после 30-го тура. А пока что – наша очередь. Мы в редакции выделили 10 самых крутых молодых игроков на старте сезона. За отметку взяли первую треть лиги – достаточная дистанция, чтобы парни проявили себя на поле (а мы отсекли лишних). Итак, наш топ-10 – перед вами.

10-е место: Игорь Дмитриев, «Спартак», 21 год

8 матчей в РПЛ, 3 ассиста

Игорь Дмитриев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дмитриев не просто остался в «Спартаке» на новый сезон (после года аренды в Самаре), но ещё и забрал себе роль джокера. Станкович использует его зачастую в момент, когда всё идёт не по плану. Выпускает полузащитника на замену в надежде, что своими креативными решениями он поможет спасти результат. А иногда, как в матче с «Пари НН», и вовсе на неродной позиции (левого защитника). К 10-му туру у Дмитриева – семь выходов на замену и один – в стартовом составе. И уже четыре голевые передачи.

А игрой с «Пари НН» Игорь показал: чем больше времени на поле, тем больше возможностей увеличивать личную и командную статистику.

Девятое место: Дмитрий Пестряков, «Акрон», 18 лет

9 матчей в РПЛ, 2 гола и 2 ассиста

Дмитрий Пестряков Фото: РИА Новости

Полузащитник (хотя РПЛ, например, считает его защитником) уже в весенней части прошлого сезона стал регулярно появляться на флангах атаки. В этом Тедеев продолжил выпускать Пестрякова, помогая в его развитии. Большой плюс для игрока на старте РПЛ – отсутствие явной конкуренции. Пестряков держал уровень и вряд ли испытывал сильное давление, если что-то не получалось. А когда подъехало усиление – для футболиста стали обновлять роли. Ведь за счёт универсальности он может сыграть и на флангах обороны. Итого: девять матчей в основе, два гола и два ассиста. Неплохо для 18 лет!

Восьмое место: Илья Рожков, «Рубин», 20 лет

10 матчей в РПЛ, 2 ассиста

Илья Рожков Фото: rubin-kazan.ru

У футболиста набралось уже больше 50 матчей в РПЛ. И сильное качество парня – универсальность. Начинал сезон в качестве латераля, а в последних встречах и вовсе играл левым центральным защитником. У Ильи – девять выходов в стартовом составе и две голевые передачи, сделанные в первых турах. В том числе пострадал «Зенит». В последний год активно говорят, что Илья вот-вот поменяет Казань на Москву и перейдёт в «Динамо». Но пока он важная часть «Рубина». И так будет минимум до зимы.

Седьмое место: Матеус Алвес, ЦСКА, 20 лет

9 матчей в РПЛ, 2 гола и 1 ассист

Матеус Алвес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Бразильский новичок ЦСКА ярко влетел в РПЛ, взяв на себя роль главного креативщика. Он не так системен, как Кисляк, не так работоспособен, как Обляков, Алвес – про другое. Принять мяч и, не поднимая головы, вырезать точную передачу под открывающихся игроков атаки. Алвес – про магию, но со всеми соответствующими проблемами. Например, дисциплинарными. Помните же удаление в игре с «Ростовом»? При этом был и матч с «Динамо» – там гол и результативная передача бразильца, по сути, сделали результат. Главное, чтобы с наступлением холодов парень не зачах и продолжил держать уровень.

Шестое место: Кирилл Глебов, ЦСКА, 19 лет

8 матчей в РПЛ, 3 гола, 1 ассист

Кирилл Глебов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О возможностях Глебова широкая общественность узнала ещё в прошлом сезоне, когда весной Марко Николич стал регулярно использовать игрока. А с приходом Фабио Челестини и с его стилистикой, настроенной на яркую атаку, Кирилл получил все возможности раскрыться с новой стороны. К 7-му туру Глебов сделал 3+1 и дебютировал за сборную России. В нашем рейтинге он наверняка был бы выше, однако неприятная травма (как раз в сборной) ненадолго выбила его из ритма. Теперь игроку заново надо доказывать, что он готов выходить в стартовом составе. В игре с «Балтикой» он уже появился на замену, теперь ждём в основе на «Спартак»?

Пятое место: Педро, «Зенит», 19 лет

10 матчей в РПЛ, 1 ассист

Педро Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Бразилец стал спасением Сергея Семака. Когда к 5-му туру игра петербуржцев совсем разладилась, роль лидера на себя взял именно Педро. Тренерский штаб использовал его наверху треугольника в центре поля, смещал на фланги – и везде Педро был очень полезен. Полузащитник – среди небольшого количества игроков «Зенита», кто начинал все встречи чемпионата в стартовом составе. Одна голевая передача не должна смущать. Педро контролирует темп атаки, отвечает за движение мяча и в каждом матче показывает, почему «Зенит» не отпустил его в сборную Бразилии (U20) для участия в чемпионате мира.

Четвёртое место: Вадим Раков, «Крылья Советов», 20 лет

7 матчей в РПЛ, 5 голов, 2 ассиста

Вадим Раков Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Вадим с самого старта обратил на себя внимание. Как и все «Крылья», которые не проигрывали до 5-го тура. И героем команды был Раков. Казалось, он пробудил в себе суперспособность: реализовывать по сути каждый момент, который у него появляется. Когда после 4-го тура он был лучшим бомбардиром РПЛ, к этому уже стали привыкать. Но потом – предсказуемый спад команды, который отразился и на Ракове. Он ещё забил «Локомотиву», а дальше – мышечная травма. Вероятно, Вадим вернётся уже после паузы на сборные.

Третье место: Владислав Саусь, «Балтика», 22 года

10 матчей в РПЛ, 1 гол, 2 ассиста

Владислав Саусь Фото: ФК «Балтика»

Саусь слишком органично вписался в мир РПЛ. Если наблюдать со стороны, и не скажешь, что для него это первый полноценный сезон в элите. Хоть и здесь он уже дебютировал – в сезоне-2022/2023 у парня была одна минута за «Зенит». Саусь мегадисциплинирован, работоспособен и идеально вписывается в рабоче-крестьянскую команду Андрея Талалаева. Владислав уже попал в расширенный список сборной России, а в медиа говорят об интересе из ЦСКА, «Локомотива» и «Краснодара». Удивительно, что в списке нет «Зенита», в академии которого он провёл несколько лет. Как удивительно, что всего в одной встрече Талалаев заменил Сауся (самого быстрого игрока лиги, кстати) – в среднем на поле у него 99 (!) минут за матч.

Второе место: Матвей Кисляк, ЦСКА, 20 лет

10 матчей в РПЛ, 3 гола, 4 ассиста

Матвей Кисляк Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Про Кисляка мы узнали уже весной. И в нашем рейтинге по итогам прошлого сезона Матвей занял второе место. Но оставалось загадкой: как он себя проявит при Фабио Челестини. Оказалось, предельно гармонично. С первых туров занял место в центре поля и начал набирать результативные действия. 3+5 за 10 туров – очень мощно для игрока его позиции. И для 20 лет. Логично, что про Матвея уже вовсю говорят в контексте европейских лиг, однако куда важнее – это не отражается на его игре. Он продолжает последовательно развиваться, избегает звёздной болезни и показывает, почему он совсем рядом с первым местом. В том числе – и в сборной России.

Первое место: Алексей Батраков, «Локомотив», 20 лет

10 матчей в РПЛ, 8 голов, 2 ассиста

Алексей Батраков Фото: Арина Лобова, «Чемпионат»

Лидерство всё ещё принадлежит Батракову. Теперь мы точно понимаем: без этого футболиста «Локомотиву» было бы очень плохо. Алексей начал нынешний сезон так же феерично, как и предыдущий. Восемь голов – это темп лучших нападающих (у Батракова и Даку – лидерство в списке лучших бомбардиров), а Алексей всё так же играет в полузащите. И доказывает, что термин «синдром второго сезона» существует только для тех, кто просто начинает хуже играть в футбол. А у тех, кто готов держать уровень, несмотря на внешние обстоятельства, с этим всё отлично.

***

Ещё раз отметим, что здесь мы выбрали 10 лучших лишь за треть чемпионата. После 20 туров, а тем более после 30 всё может поменяться. Ведь многим запомнились парни, которые в нашу десятку не вошли: например, Матвей Лукин из ЦСКА – центральный защитник с ходу заменил уехавшего Виллиана Рошу. В «расширенный список» можно добавить и Владимира Игнатенко: вот бы посмотреть на их связку с Раковым в «Крыльях! Здорово показал себя и Энрике Кармо в дебютной игре за ЦСКА. И, наконец, ждём возвращения Сергея Пиняева! Ну а если вам запомнился кто-то ещё – обязательно пишите (и обсуждайте кандидатов) в комментариях.

Если у вас не отображается опрос, вы можете проголосовать по ссылке.