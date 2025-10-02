А у «Зенита» есть показатель, по которому он последний в лиге после трети чемпионата.

Главные цифры 10 туров РПЛ — у клубов и игроков. В чём ЦСКА, «Спартак» и другие — лучшие?

Продвинутые данные представлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

Позади 10 туров РПЛ – ровно треть чемпионата. Это подходящий момент, чтобы подвести промежуточные итоги. Рассказываем о самых интересных статистических фактах за пройденный командами отрезок турнирной дистанции.

ЦСКА – единоличный лидер, «Сочи» повторил антирекорд

Главный итог для любой команды, конечно же, количество очков. Сейчас единоличное лидерство захватил ЦСКА. Команда Фабио Челестини одержала шесть побед (столько же только у «Краснодара») и набрала 21 очко. В последний раз после 10 туров у армейцев было столько очков ещё в 2019 году.

Аутсайдер РПЛ на сегодняшний день – «Сочи». Ещё в 9-м туре южане повторили антирекорды «Арсенала» от 2014-го и московского «Торпедо» от 2022-го. Все три команды проходили этот отрезок с одним-единственным набранным очком. «Арсенал» в сезоне-2014/2015 в 10-м туре завершил свой матч вничью, а «Торпедо» в сезоне-2022/2023 победило, поэтому сочинцы могли стать худшей командой в истории РПЛ на этом отрезке. Однако благодаря ничьей с «Динамо» в Махачкале владеют этим «титулом» вместе с туляками.

«Локомотив» – единственная команда без поражений

Только у «Сочи» нет побед в нынешнем чемпионате России. А вот единственная команда, которая прошла треть сезона без поражений, не лидер ЦСКА, а «Локомотив». Железнодорожники пять раз выиграли и пять раз сыграли вничью. Впрочем, до рекорда красно-зелёным ещё далеко. В сезоне-2005 «Локомотив» никому не уступал в течение 20 туров со старта чемпионата, а в сезоне-2010 «Зенит» был непобедим на протяжении 23 туров.

Наибольшее количество поражений потерпели «Сочи» и «Пари НН» – по восемь. Нижегородцы ещё и единственные, у кого нет ничьих. А «Локомотив» делит первое место с «Балтикой» в рейтинге самых миролюбивых команд РПЛ (по пять ничьих).

Игроки «Локомотива» Фото: ФК «Локомотив»

ЦСКА лидер и по голевым моментам, а «Краснодар» – по их нейтрализации

ЦСКА создал больше всех голевых моментов за прошедшие 10 туров – 40 (в среднем 4,0 за игру). «Сочи» – аутсайдер и по этой статистике – только 12 голевых моментов (1,2 за игру). Лучшая реализация голевых моментов у «Локомотива» – 62%. Хуже остальных использует свои шансы «Ростов» – 32%. Как говорится, не хватает мастерства.

Самая бьющая команда РПЛ – московское «Динамо». Бело-голубые под руководством Валерия Карпина наносят 15,4 удара в среднем за матч. А в створ чаще всех попадает «Зенит» – 5,8. Слабейший по цифрам опять-таки «Сочи» – всего 7,6 удара и 1,9 попадания в створ.

Что касается оборонительной статистики, то здесь выделяется «Краснодар», который даёт наносить по своим воротам только 8,1 удара и 2,3 в створ – это лучшие цифры в лиге. Логично, что соперники чемпиона создают меньше всех голевых моментов (1,6).

«Крылья Советов» на последнем месте с 15,0 удара по собственным воротам. А в створ чаще остальных позволяет бить «Пари НН» – 5,6. У соперников этих команд наибольшее количество голевых моментов, соответственно, 4,4 и 4,2 за матч.

ЦСКА мало теряет мяч, московское «Динамо» часто ошибается на своей половине

ЦСКА допускает меньше всего потерь (88), а на своей половине реже других отдаёт мяч сопернику «Акрон» (35). Наибольшее количество потерь у махачкалинского «Динамо» (115), а на собственной половине поля – у «Динамо» московского (53). С другой стороны, махачкалинское «Динамо» лучше всех возвращает себе мяч (188). На последнем месте тут «Зенит» (133). По возвратам на чужой половине также лидирует команда Хасанби Биджиева (70), а хуже всего этот элемент игры работает у «Крыльев Советов» (38).

Махачкалинское «Динамо» – первое по подборам (72) и перехватам (58), «Зенит» – последний по подборам (42), а «Спартак» – по перехватам (40). «Пари НН» совершает больше всего отборов (18), а у «Акрона» их меньше всего (11).

«Спартак» лучше всех в РПЛ контролирует мяч

«Спартак» – лидер по статистике владения. В среднем за матч команда Деяна Станковича контролирует мяч 62% времени. Красно-белые словно во времена Олега Романцева вернулись! А вот «Рубину» мяч как будто и не нужен. Команда экс-спартаковца Рашида Рахимова владеет им лишь 40% времени и занимает последнее место в РПЛ по данному показателю.

Наибольшее количество точных передач тоже отдаёт «Спартак» (481 за матч). При этом по точности пасов красно-белые делят первое место с ЦСКА (по 85%). Худшая пасующая команда, как ни странно, «Балтика» (264). У калининградцев и махачкалинского «Динамо» самая низкая точность (по 75%).

Привлекает внимание также статистика точных передач вперёд. Лучший – «Спартак» (224 за матч), а на последнем месте его соперник в прошедшем туре «Пари НН» (138). Зато по точным длинным передачам в РПЛ лидирует «Балтика» (27). «Пари НН» и тут худший (16).

У калининградцев самая высокая в лиге средняя длина передач (19,7 м), тогда как самые короткие пасы у «Зенита» (16,9 м). Ещё удивительнее, что по точным пасам в штрафную первый – «Акрон» (20,4). Видимо, сказывается эффект Артёма Дзюбы. А соседи тольяттинцев «Крылья Советов», наоборот, замыкают таблицу (8,6).

Только у «Спартака» не забивают российские игроки

Поразительный факт: «Спартак» – единственная команда, за которую до сих пор не забивали российские игроки. Все авторы голов у красно-белых исключительно легионеры. По три мяча у Эсекьеля Барко, Манфреда Угальде и Жедсона Фернандеша, по два – у Ливая Гарсии, Маркиньоса, Кристофера Мартинса и Пабло Солари.

Обратные примеры – «Локомотив» и «Сочи». За эти команды забивают пока только россияне. У железнодорожников лучший бомбардир Алексей Батраков записал на свой счёт восемь голов, Дмитрий Воробьёв – пять, Зелимхан Бакаев и Дмитрий Баринов – по два, а Николай Комличенко, Сергей Пиняев, Александр Руденко и Александр Сильянов – по одному. У сочинцев два мяча забил Антон Зиньковский, по разу отличились Дмитрий Васильев и Максим Мухин.

Деян Станкович даёт установку Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сперцян замахнулся на рекорды Халка, Глушенкова и Лоськова

Лучшие бомбардиры по итогам 10 туров – Батраков из «Локомотива» и Мирлинд Даку из «Рубина», которые забили по восемь мячей. Лучший ассистент – капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян, сделавший уже девять голевых передач. Полузащитник «быков» замахнулся на рекорд, который ещё в сезоне-2003 установил Дмитрий Лоськов. Тогда хавбек железнодорожников отдал 16 голевых пасов. Позже его достижение повторяли форвард «Зенита» Халк в 2016 году и вингер «Локомотива» Максим Глушенков в 2024-м. Если Сперцян продолжит в том же духе, то станет новым обладателем рекорда уже после двух третей чемпионата. Правда, Эдуард уложил все свои голевые передачи в восемь туров, а в последних двух матчах «промолчал».

Кордоба на первом месте по ударам, но самый точный – Даку

Ещё немного индивидуальной статистики. Лидер РПЛ по ударам – Джон Кордоба из «Краснодара» (27), а по попаданиям в створ ворот – Мирлинд Даку из «Рубина» (16).

На первом месте по передачам под удар, разумеется, Сперцян (25). Он же во главе списка и по точным передачам в штрафную (53). Руслан Литвинов из «Спартака» лидирует по количеству точных пасов вперёд (391), а Дзюба – по принятым передачам в штрафную (43).

Больше всего потерь мяча у Мингияна Бевеева из «Балтики» (145), а возвратов – у Муталипа Алибекова из махачкалинского «Динамо» (258). Он же лучший по подборам (95). Сергей Божин из «Крыльев Советов» – первый по перехватам (99), Константин Кучаев из «Ростова» – по отборам (32), Дзюба – по выигранным единоборствам (139), Эсекьель Барко из «Спартака» – по заработанным на себе фолам (30). А лидер по обводкам – Лечи Садулаев из «Ахмата» (30).

Вратарь «Зенита» на первом месте по проценту отражённых ударов

Среди вратарей по количеству отбитых ударов лидирует Виталий Гудиев из «Акрона» (37). В топ-3, помимо него, входят Никита Медведев из «Пари НН» (34) и Сергей Песьяков из «Крыльев Советов» (33).

На первом месте по проценту парированных ударов Денис Адамов из «Зенита» (83%). В тройке лучших также Максим Бориско из «Балтики» (81%) и Игорь Акинфеев из ЦСКА (80%). У Бориско к тому же наибольшее количество точных длинных передач среди голкиперов (141), он ненамного опережает Гудиева (139).

Самые результативные запасные – у «Крыльев Советов»

Тренера «Крыльев Советов» Магомеда Адиева можно назвать главным мастером замен в нынешнем сезоне РПЛ. Как подсчитал Opta Sports, запасные самарской команды, появившись на поле по ходу матчей, совершили уже 11 результативных действий. Это лучший показатель в чемпионате. Второе-третье места делят резервисты «Зенита» и «Краснодара» (по 7), а на четвёртом – футболисты «Спартака» (5).

Кстати, нападающий «Зенита» Александр Соболев все три своих гола в РПЛ забил после выходов на замены. По этой статистике он лидер наряду с Никитой Кривцовым из «Краснодара». Хотя у Соболева четыре матча в стартовом составе, он ни разу не отличился, играя с первых минут.