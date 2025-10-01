Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 2 октября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи четверга: «Динамо» — «Трактор» в КХЛ, Лига Европы по футболу и баскетбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 2 октября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Лучший спорт 2 октября: юниорский ЧМ, «Динамо» Махачкала — «Ростов» в Кубке России, Чалов с Оздоевым против «Сельты», а ещё Единая лига!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 2 октября в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:00: Бразилия U20 — Марокко U20, чемпионат мира, группа С, 2-й тур

U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Бразилия U20
Не начался
Марокко U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Бразилия одержит первую победу на турнире?

Бразилия в 1-м туре юниорского чемпионата мира сыграла вничью с Мексикой. Теперь им необходима победа над лидером группы — Марокко. Иначе маячит перспектива пролететь мимо плей-офф. Тем более что ещё в группе есть мощные испанцы.

Статистика ЧМ-2025 (U20)
Какие звёзды играют на юниорском ЧМ?
ЧМ посреди сезона! Испания угрожала клубам ради «дрим-тим», а дороже всех — игрок «Зенита»
ЧМ посреди сезона! Испания угрожала клубам ради «дрим-тим», а дороже всех — игрок «Зенита»

⚽️ 2:00: Аргентина U20 — Австралия U20, чемпионат мира, группа D, 2-й тур

U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . Группа D. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Аргентина U20
Не начался
Австралия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Аргентина оформит выход из группы?

Аргентина на старте юниорского ЧМ разобралась с Кубой. Интересно, что бо́льшую часть матча команда играла в меньшинстве. Теперь аргентинцам нужна победа над Австралией, которая обеспечит им выход в плей-офф. Не самая трудная задача для одного из фаворитов турнира. Но иногда чудеса всё же происходят.

Статистика ЧМ-2025 (U20)
Аргентина начала турнир эпично:
Сборная Аргентины, играя в меньшинстве с 10-й минуты, победила Кубу в матче МЧМ-2025

🏒 19:00: «Нефтехимик» — «Лада», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: наберёт «Лада» хотя бы одно очко?

У «Лады» игровой кризис затянулся — команда проиграла девять матчей подряд и набрала всего три очка. При этом подопечные Десяткова показывают очень невзрачный хоккей, который оставляет всё больше вопросов. У «Нефтехимика» же, наоборот, расцвет — Гришин строит очень умелую и обученную команду, которая идёт в лидерах Востока. С фаворитом встречи всё ясно?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Почему у «Лады» всё плохо?
Полная безнадёга. «Лада» завалила сезон с самого старта
Полная безнадёга. «Лада» завалила сезон с самого старта

⚽️ 19:30: «Динамо» Махачкала — «Ростов», Кубок России, группа С, 5-й тур

Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
02 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Динамо» забронирует первое место в группе?

Махачкалинское «Динамо» круто проходит групповой этап Кубка России. Команда набрала 11 очков в четырёх турах и уже вышла в верхнюю сетку плей-офф. А в случае успешного результата встречи с «Ростовом» дагестанцы точно финишируют первыми. Впрочем, если «Спартак» уступит в гостях «Пари НН», то «Динамо» уже забронирует первую строчку.

Статистика Кубка России
У «Ростова» также есть «бросающий» игрок:
Мода на длинные ауты дошла до России. Это вредит футболу — и правила скоро изменят
Мода на длинные ауты дошла до России. Это вредит футболу — и правила скоро изменят

🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: заберётся ли «Динамо» в восьмёрку по итогам матча?

Московское «Динамо» ожило на Дальнем Востоке, выиграв важные матчи у «Амура» и «Адмирала». Однако встреча с «Нефтехимиком» не удалась — бело-голубые уступили самобытной команде Гришина. «Трактор» на старте сезона не особо стабилен — за хорошими играми, как с условным «Авангардом», идут такие, как со «Спартаком». Есть у челябинцев и проблема с последним рубежом — Крис Дриджер тяжело осваивается в новой среде, а последний матч и вовсе закончился досрочно. Доверит ли тренерский штаб Дриджеру встречу с «Динамо»?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Броссо — о проблемах со светом на арене в последнем матче:
Эксклюзив
«Впервые встретился с таким». Нападающий «Динамо» — о ситуации на домашней арене

⚽️ 19:45: «Рома» — «Лилль», Лига Европы, общий этап, 2-й тур

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Рома
Рим, Италия
Не начался
Лилль
Лилль, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: топ-вывеска в ЛЕ

После обновления формата еврокубков клубы из Лиги чемпионов не опускаются в плей-офф Лиги Европы. Это позволяет фаворитам ЛЕ рассчитывать на победу в турнире чуть больше. «Рома» и «Лилль» — претенденты на титул. И в очном матче важно победить: важны не только три очка, но и психология.

Статистика Лиги Европы
В 1-м туре Жиру вытащил «Лилль»:
Герой Жиру, конец серии Эмери и дикие развязки на последних секундах. Яркий вечер в ЛЕ!
Видео
Герой Жиру, конец серии Эмери и дикие развязки на последних секундах. Яркий вечер в ЛЕ!

🏀 20:00: «Локомотив-Кубань» — «Енисей», регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 октября 2025, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: краснодарцы сделают выводы из поражения?

«Локомотив-Кубань» в первом домашнем матче сезона проиграл «Уралмашу» благодаря красивейшему победному броску Гарретта Нэвелса. Для «Енисея» предстоящая встреча станет первой в чемпионате-2025/2026, поэтому интересно будет посмотреть за тем, как себя проявит клуб из Красноярска. Кому достанется победа?

Статистика регулярного чемпионата Единой лиги
Герой первого матча краснодарцев:
Квитковских из «Локо» — рекордсмен Единой лиги. Матч открытия сезона показал его рост
Квитковских из «Локо» — рекордсмен Единой лиги. Матч открытия сезона показал его рост

⚽️ 22:00: «Порту» — «Црвена Звезда», Лига Европы, общий этап, 2-й тур

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сербы навяжут борьбу в Португалии?

«Порту» в 1-м туре общего этапа Лиги Европы одолел в гостях «Ред Булл Зальцбург». Победный гол команда забила на 90+3-й минуте. А «Црвена Звезда» сыграла вничью дома с «Селтиком». Неплохой старт для обоих соперников по предстоящему матчу. «Порту» — фаворит пары. Как минимум из-за фактора домашнего поля. Однако сербы способны отнять очки даже на «Драгау». Любопытная встреча.

Статистика Лиги Европы
Фанаты «Порту» не очень рады назначению Моуринью в «Бенфику»:
Стало известно наказание «Порту» за оскорбительные кричалки в адрес Моуринью

⚽️🎦 22:00: «Штурм» — «Рейнджерс», Лига Европы, общий этап, 2-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Штурм
Грац, Австрия
Не начался
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: встреча двух неудачников 1-го тура

«Штурм» и «Рейнджерс» неудачно стартовали в Лиге Европы. Австрийцы без российского голкипера Даниила Худякова (травмирован) проиграли «Мидтьюлланну», а шотландцы — «Генку». Сейчас для обеих командам важна победа, чтобы оставить хорошие шансы на попадание в итоговую топ-8.

Статистика Лиги Европы
Насколько реальна сделка?
Виталий Кафанов высказался об интересе «Челси» к Даниилу Худякову

⚽️ 22:00: «Сельта» — ПАОК, Лига Европы, общий этап, 2-й тур

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Сельта
Виго, Испания
Не начался
ПАОК
Салоники, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: забьёт ли Чалов «Сельте»?

ПАОК на старте общего этапа ЛЕ сыграл вничью с израильским «Маккаби». А теперь греки едут в Испанию к «Сельте», уступившей в 1-м туре «Штутгарту». Клуб из Виго наверняка хочет реабилитироваться перед болельщиками и одержать победу. Но и ПАОКу важно увезти хотя бы одно очко из гостей. А ещё мы ждём голов от форварда греков Фёдора Чалова. В прошлом матче ПАОКа с «Астерасом» россиянин забил первый мяч в сезоне.

Статистика Лиги Европы
Последний матч ПАОКа в чемпионате получился голевым:
ПАОК упустил победу над «Астерасом», Чалов забил гол с пенальти

⚽️ 23:00: США U20 — Франция U20, чемпионат мира, группа Е, 2-й тур

U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 23:00 МСК
США U20
Не начался
Франция U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: битва лидеров группы Е

США и Франция стартовали на юниорском чемпионате мира с побед. Американцы разобрались с Новой Каледонией, французы — с ЮАР. Теперь команды сыграют между собой де-факто за первое итоговое место в группе. Сложно представить, что Новая Каледония или ЮАР окажутся выше.

Статистика ЧМ-2025 (U20)
Не самый простой матч для французов:
Сборная Франции обыграла ЮАР на старте молодёжного чемпионата мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android