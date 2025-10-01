Лучший спорт 2 октября: юниорский ЧМ, «Динамо» Махачкала — «Ростов» в Кубке России, Чалов с Оздоевым против «Сельты», а ещё Единая лига!

Топ-матчи четверга: «Динамо» — «Трактор» в КХЛ, Лига Европы по футболу и баскетбол

⚽️ 2:00: Бразилия U20 — Марокко U20, чемпионат мира, группа С, 2-й тур

Интрига: Бразилия одержит первую победу на турнире?

Бразилия в 1-м туре юниорского чемпионата мира сыграла вничью с Мексикой. Теперь им необходима победа над лидером группы — Марокко. Иначе маячит перспектива пролететь мимо плей-офф. Тем более что ещё в группе есть мощные испанцы.

⚽️ 2:00: Аргентина U20 — Австралия U20, чемпионат мира, группа D, 2-й тур

Интрига: Аргентина оформит выход из группы?

Аргентина на старте юниорского ЧМ разобралась с Кубой. Интересно, что бо́льшую часть матча команда играла в меньшинстве. Теперь аргентинцам нужна победа над Австралией, которая обеспечит им выход в плей-офф. Не самая трудная задача для одного из фаворитов турнира. Но иногда чудеса всё же происходят.

🏒 19:00: «Нефтехимик» — «Лада», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 октября 2025, четверг. 19:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: наберёт «Лада» хотя бы одно очко?

У «Лады» игровой кризис затянулся — команда проиграла девять матчей подряд и набрала всего три очка. При этом подопечные Десяткова показывают очень невзрачный хоккей, который оставляет всё больше вопросов. У «Нефтехимика» же, наоборот, расцвет — Гришин строит очень умелую и обученную команду, которая идёт в лидерах Востока. С фаворитом встречи всё ясно?

⚽️ 19:30: «Динамо» Махачкала — «Ростов», Кубок России, группа С, 5-й тур

Интрига: «Динамо» забронирует первое место в группе?

Махачкалинское «Динамо» круто проходит групповой этап Кубка России. Команда набрала 11 очков в четырёх турах и уже вышла в верхнюю сетку плей-офф. А в случае успешного результата встречи с «Ростовом» дагестанцы точно финишируют первыми. Впрочем, если «Спартак» уступит в гостях «Пари НН», то «Динамо» уже забронирует первую строчку.

🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 октября 2025, четверг. 19:30 МСК Динамо М Москва Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: заберётся ли «Динамо» в восьмёрку по итогам матча?

Московское «Динамо» ожило на Дальнем Востоке, выиграв важные матчи у «Амура» и «Адмирала». Однако встреча с «Нефтехимиком» не удалась — бело-голубые уступили самобытной команде Гришина. «Трактор» на старте сезона не особо стабилен — за хорошими играми, как с условным «Авангардом», идут такие, как со «Спартаком». Есть у челябинцев и проблема с последним рубежом — Крис Дриджер тяжело осваивается в новой среде, а последний матч и вовсе закончился досрочно. Доверит ли тренерский штаб Дриджеру встречу с «Динамо»?

Броссо — о проблемах со светом на арене в последнем матче: Эксклюзив «Впервые встретился с таким». Нападающий «Динамо» — о ситуации на домашней арене

⚽️ 19:45: «Рома» — «Лилль», Лига Европы, общий этап, 2-й тур

Интрига: топ-вывеска в ЛЕ

После обновления формата еврокубков клубы из Лиги чемпионов не опускаются в плей-офф Лиги Европы. Это позволяет фаворитам ЛЕ рассчитывать на победу в турнире чуть больше. «Рома» и «Лилль» — претенденты на титул. И в очном матче важно победить: важны не только три очка, но и психология.

🏀 20:00: «Локомотив-Кубань» — «Енисей», регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 02 октября 2025, четверг. 20:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался Енисей Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: краснодарцы сделают выводы из поражения?

«Локомотив-Кубань» в первом домашнем матче сезона проиграл «Уралмашу» благодаря красивейшему победному броску Гарретта Нэвелса. Для «Енисея» предстоящая встреча станет первой в чемпионате-2025/2026, поэтому интересно будет посмотреть за тем, как себя проявит клуб из Красноярска. Кому достанется победа?

⚽️ 22:00: «Порту» — «Црвена Звезда», Лига Европы, общий этап, 2-й тур

Интрига: сербы навяжут борьбу в Португалии?

«Порту» в 1-м туре общего этапа Лиги Европы одолел в гостях «Ред Булл Зальцбург». Победный гол команда забила на 90+3-й минуте. А «Црвена Звезда» сыграла вничью дома с «Селтиком». Неплохой старт для обоих соперников по предстоящему матчу. «Порту» — фаворит пары. Как минимум из-за фактора домашнего поля. Однако сербы способны отнять очки даже на «Драгау». Любопытная встреча.

Фанаты «Порту» не очень рады назначению Моуринью в «Бенфику»: Стало известно наказание «Порту» за оскорбительные кричалки в адрес Моуринью

⚽️🎦 22:00: «Штурм» — «Рейнджерс», Лига Европы, общий этап, 2-й тур

Интрига: встреча двух неудачников 1-го тура

«Штурм» и «Рейнджерс» неудачно стартовали в Лиге Европы. Австрийцы без российского голкипера Даниила Худякова (травмирован) проиграли «Мидтьюлланну», а шотландцы — «Генку». Сейчас для обеих командам важна победа, чтобы оставить хорошие шансы на попадание в итоговую топ-8.

Насколько реальна сделка? Виталий Кафанов высказался об интересе «Челси» к Даниилу Худякову

⚽️ 22:00: «Сельта» — ПАОК, Лига Европы, общий этап, 2-й тур

Интрига: забьёт ли Чалов «Сельте»?

ПАОК на старте общего этапа ЛЕ сыграл вничью с израильским «Маккаби». А теперь греки едут в Испанию к «Сельте», уступившей в 1-м туре «Штутгарту». Клуб из Виго наверняка хочет реабилитироваться перед болельщиками и одержать победу. Но и ПАОКу важно увезти хотя бы одно очко из гостей. А ещё мы ждём голов от форварда греков Фёдора Чалова. В прошлом матче ПАОКа с «Астерасом» россиянин забил первый мяч в сезоне.

Последний матч ПАОКа в чемпионате получился голевым: ПАОК упустил победу над «Астерасом», Чалов забил гол с пенальти

⚽️ 23:00: США U20 — Франция U20, чемпионат мира, группа Е, 2-й тур

Интрига: битва лидеров группы Е

США и Франция стартовали на юниорском чемпионате мира с побед. Американцы разобрались с Новой Каледонией, французы — с ЮАР. Теперь команды сыграют между собой де-факто за первое итоговое место в группе. Сложно представить, что Новая Каледония или ЮАР окажутся выше.