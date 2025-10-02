Третья отставка в РПЛ всё ближе? Кандидатов трое, и ситуация у них разная

В Мир РПЛ стали бережно относиться к тренерам. Эта тенденция прослеживается на протяжении последних двух сезонов. В нынешнем по состоянию на 1 октября всего два увольнения — Александра Сторожука отправили на поиск нового проекта из Грозного. А после испанец Роберт Морено покинул «Сочи». Оба этих решения выходили из логики и легко объяснялись.

Похожий сюжет был в прошлом сезоне. Тогда к аналогичной дате мы тоже наблюдали две перестановки. Дмитрий Пятибратов сменил Игоря Черевченко в Воронеже, а Сергея Ташуева позвали вместо Магомеда Адиева. В остальном тренеры продолжали работу. Да, вскоре запустились новые изменения, но это не сравнится с тем, что было до. Например, в сезоне-2023/2024 к середине сентября в РПЛ случилось уже четыре тренерских увольнения. А за год до этого — пять. Эта цифра — средняя по последним 10 годам. Клубы РПЛ (пусть в основном из середины таблицы или аутсайдеры) часто шли на резкие изменения. Однако теперь остановились. Видимо, понимают — в постоянной смене тренеров нет большого смысла. Да и выбор давно не самый большой. Так что порой лучше подождать, чем тратить деньги на неустойку.

Однако сейчас мы входим в фазу, когда некоторые, возможно, не смогут ждать. Впереди 11-й тур, а дальше – двухнедельная пауза. Похоже, последняя адекватная возможность до зимы поменять главного. Ведь делать это в ноябре меньше смысла, так как до конца первой части останется всего несколько матчей. И вряд ли новый сотрудник сможет радикально поменять игру и результаты. Сейчас, если мы ориентируемся на таблицу, есть три клуба, которые могут прийти к увольнению тренера.

Но случится ли оно?

Шпилевский и «Пари НН»: есть ли что-то, кроме губернаторской поддержки?

Алексей Шпилевский Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ни при ком из тренеров «Пари НН» не стартовал так плохо, как при Алексее Шпилевском. Шесть очков после 10 туров — это зона прямого вылета. Даже при мегакритикуемом Саше Иличе, который начинал прошлый сезон, было лучше — 10 очков на аналогичном отрезке. Но есть одно отличие: увольнения Илича ждали, кажется, все — от руководства до болельщиков. Сейчас информационный фон совсем другой: из клуба идут чуть ли не ежедневные реплики о поддержке Шпилевского и о том, что ему дадут поработать.

В этой истории важно понимать несколько вещей. Выбор в пользу Шпилевского делал не генеральный директор или спортивный блок, а губернатор Глеб Никитин. При этом параллельно он отсеял несколько кандидатов, среди которых был Игорь Осинькин. Нынешний тренер «Сочи» участвовал в собеседованиях, однако губернатор предпочёл более молодого и прогрессивного тренера. Соответственно, а) уволить Шпилевского может только Никитин; б) такое решение будет означать признание собственной ошибки. А кто у нас любит так делать?

Так что не стоит удивляться публичным репликам Никитина после «Спартака».

Глеб Никитин губернатор Нижегородской области «Мы верим в Шпилевского. Что надо, чтобы улучшить результаты? Сами ответьте на этот вопрос, вы же все эксперты. Мы верим в тренера, зачем его менять? Последние два матча были хорошие. Со «Спартаком» сказался класс игроков соперника, игра не может радовать. В целом у нас хорошая команда, коллектив. Ошибок не видим конкретных, многое определяют как предшествующие решения, так и обстоятельства, вплоть до личных травм, например, Эктова».

Да, это тот случай, когда все плюс-минус понимают, какой футбол хочет поставить Шпилевский. Однако в то же время осознают — он пытается запихнуть идеи методологии «Ред Булл» в игроков, которые ещё недавно впитывали родные сердцу тезисы Виктора Гончаренко. То есть этот интенсивный, агрессивный футбол здорово выглядит как теория, но просто не всем подходит. И в Нижнем словно почти нет игроков, кто может потянуть такие требования.

Однако Шпилевский не сдаётся. И пытается что-то исправить. При этом не надо удивляться, если вдруг через неделю вы увидите его в списке уволенных. Здесь нужен какой-то явный триггер. Может ли стать таким крупное поражение от «Сочи» в следующем туре? Легко. Для «Пари НН» в принципе очень важны три ближайших матча — с «Сочи», «Акроном» и «Балтикой». Потом серия с топами. Когда цеплять очки, если не сейчас?

Тедеев и «Акрон»: в клубе верят в исправление ситуации?

Заур Тедеев Фото: ФК «Акрон»

У «Акрона» тоже не лучший старт. Хоть и сравнивать можно только с тем, что было в прошлом сезоне. Тогда — 11 очков после 10 туров и место вне зоны вылета и стыковых встреч. Сейчас — семь. А это приравнивается к 14-й строчке. О причинах сказано много. С первых туров Заур Тедеев на пресс-конференциях повторял: команде нужно усиление. Но до широкой общественности это дошло только после громкой цитаты Артёма Дзюбы, который задал риторический вопрос: «Хочет ли «Акрон» вылететь в Первую лигу?» Руководство объясняло, с чем связана трансферная задержка. Но в итоге игроки приехали. Стало ли лучше? Пока нет.

После поражения от «Ахмата» в 10-м туре, где «Акрон» был очевидно плох, слово взял клуб. Ведь домыслы и спекуляции об увольнении Тедеева просто не могли не существовать.

ФК «Акрон» заявление клуба «Акрон» уже не раз доказывал, что одна из сильных сторон клуба — быть верными своей стратегии. Поэтому даже после тяжёлых поражений от нас не стоит ожидать эмоциональных кадровых решений. При этом хотели бы отметить, что судейство в сегодняшней игре вызвало у нас недоумение. Надеемся, что мы получим ответы по многим решениям главного арбитра».

Изменилось ли что-то за несколько дней? Информация на этот счёт разная. Один из источников «Чемпионата» утверждает, что увольнение Тедеева реалистично. И уже даже есть кандидат на замену. Правда, непонятно, возможно ли оно уже в октябре или всё-таки клуб подождёт минимум до ноября. Другой источник «Чемпионата» сообщил, что будущее Заура Эдуардовича не определено. На данный момент руководство ждёт улучшения игры и результатов. В клубе понимают, что новички ещё полноценно не интегрированы. Так что тренеру точно дадут время исправить ситуацию. Однако если этого не произойдёт, то возможны и кадровые решения.

Так или иначе, вероятность ухода Тедеева в октябрьскую паузу на матчи сборных невысокая. Впереди у команды матч с «Зенитом», и даже поражение там едва ли принципиально изменит картину.

Слишкович и «Оренбург»: объяснимо ли расставание?

Владимир Слишкович Фото: ФК «Оренбург»

Владимир Слишкович уже год работает в Оренбурге. Босниец приходил в клуб в статусе спасителя. Прошлый сезон под руководством Давида Деограсии команда начала кошмарно. Перед сменщиком стояла одна задача — спастись. Он с ней не справился — принципиально результаты не улучшились. И команда покинула элитный дивизион по спортивному принципу. Но руководство решило дать ещё один шанс Владимиру. Предыдущие неудачи он адекватно объяснял в медиа. А потом все узнали, что возможность проявить себя у него будет не в Первой лиге. А сразу в РПЛ.

Началось всё с ЦСКА, где «Оренбург» добыл ничью. Потом — аналогичный результат с Махачкалой. Вроде бы неплохо, но следом два поражения и наконец первая победа над «Акроном». После — снова обрубилось. Пять матчей без побед, а в последних трёх — исключительно поражения. И если «Динамо», «Зенит» по понятным причинам выше классом, то неудача с «Пари НН» вряд ли устроила руководство. При этом клуб показывает хорошие результаты в Кубке — «Оренбург» уже обеспечил себе место в плей-офф Пути РПЛ.

Публичных сигналов или инсайдов о поиске нового тренера нет. Однако, очевидно, руководство рассчитывает видеть другие результаты в РПЛ. Ведь цель — сохраниться, и желательно вне зоны стыковых встреч. Не исключено, что важным индикатором будущего Слишковича станет домашний матч с «Ростовом» 5 октября. Если команда его проиграет, вряд ли кто-то удивится увольнению.