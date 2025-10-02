Таблица ошибок арбитров в РПЛ после 10-го тура. Кому судьи помогают чаще других?

В МИР Российской Премьер-Лиге прошла уже треть сезона! В минувшие выходные состоялся 10-й тур. Как прошедшие матчи отработали судьи? К сожалению, без ошибок не обошлось. В обновлённой таблице традиционно приведены данные на основе экспертизы бывшего арбитра РПЛ Игоря Федотова.
Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Ошибки, допущенные судьями в 10-м туре
Евгений Кукуляк ошибочно не показал красную карточку вингеру «Ахмата» Лечи Садулаеву во встрече с «Акроном» (3:0).
«Несложная игра, Кукуляк хорошо её вёл. Но на 57-й минуте не удалил Садулаева. Непонятно, для чего игрок «Ахмата» это делал — с разбега перед первым ассистентом Мосякиным и, как кажется, на глазах у Кукуляка прыгнул во вратаря. Кукуляк быстро показал жёлтую, но здесь всё говорит за красную: контакт, скорость, прыжок, прямая нога, шипы, удар в голеностоп. И неважно, вскользь или нет. Если бы попал ещё жёстче, был бы перелом ноги. VAR в лице Шадыханова был обязан вмешаться и позвать Кукуляка для оценки эпизода. Неважно, оставил бы тот своё мнение или нет, но мы бы понимали, что оценка идёт по VAR. Да и первый ассистент должен был подсказать, что это красная».
Таблица ошибок судей после 10-го тура
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|«Спартак»
|3
|0
|-3
|ЦСКА
|3
|0
|-3
|«Акрон»
|2
|0
|-2
|«Крылья Советов»
|1
|0
|-1
|«Зенит»
|0
|0
|0
|«Оренбург»
|0
|0
|0
|«Локомотив»
|0
|0
|0
|«Рубин»
|0
|0
|0
|«Ростов»
|0
|0
|0
|«Пари НН»
|0
|0
|0
|«Краснодар»
|0
|1
|+1
|«Сочи»
|0
|1
|+1
|«Балтика»
|0
|1
|+1
|«Ахмат»
|0
|2
|+2
|«Динамо» Махачкала
|0
|2
|+2
|«Динамо» Москва
|0
|2
|+2
Ошибки, исправленные VAR в 10-м туре
В 10-м туре VAR не внёс ни одного изменения в первоначальное решение главного судьи.
Таблица ошибок, исправленных VAR
|Команда
|Исправления против команды
|Исправления в пользу команды
|Разница
|«Сочи»
|6
|1
|-5
|«Пари НН»
|5
|2
|-3
|«Динамо» Махачкала
|3
|0
|-3
|«Краснодар»
|3
|1
|-2
|ЦСКА
|2
|1
|-1
|«Спартак»
|3
|3
|0
|«Рубин»
|2
|2
|0
|«Крылья Советов»
|1
|1
|0
|«Динамо» Москва
|1
|1
|0
|«Ахмат»
|1
|1
|0
|«Локомотив»
|2
|3
|+1
|«Балтика»
|0
|1
|+1
|«Зенит»
|1
|2
|+1
|«Акрон»
|1
|3
|+2
|«Ростов»
|0
|4
|+4
|«Оренбург»
|0
|5
|+5