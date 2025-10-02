Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

РПЛ, таблица ошибок судей после 10-го тура, против каких команд арбитры ошибаются чаще всего, Спартак, ЦСКА, Зенит, Краснодар

Таблица ошибок арбитров в РПЛ после 10-го тура. Кому судьи помогают чаще других?
Никита Паглазов
Таблица ошибок арбитров в РПЛ после 10-го тура
Аудио-версия:
Комментарии
В компанию к двум «Динамо» добавился «Ахмат».

В МИР Российской Премьер-Лиге прошла уже треть сезона! В минувшие выходные состоялся 10-й тур. Как прошедшие матчи отработали судьи? К сожалению, без ошибок не обошлось. В обновлённой таблице традиционно приведены данные на основе экспертизы бывшего арбитра РПЛ Игоря Федотова.

Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Как менялась таблица:
Как же пострадал «Спартак»! Таблица судейских ошибок после двух туров РПЛ Как же пострадал «Спартак»! Таблица судейских ошибок после двух туров РПЛ
Таблица судейских ошибок после пяти туров РПЛ. «Спартаку» и ЦСКА не везёт больше других! Таблица судейских ошибок после пяти туров РПЛ. «Спартаку» и ЦСКА не везёт больше других!
Кому в РПЛ судьи помогают чаще других? Таблица ошибок арбитров после 6-го тура Кому в РПЛ судьи помогают чаще других? Таблица ошибок арбитров после 6-го тура
Таблица судейских ошибок после восьми туров РПЛ. На вершине — два топ-клуба Таблица судейских ошибок после восьми туров РПЛ. На вершине — два топ-клуба
Таблица ошибок судей после 9-го тура. VAR больно бьёт по аутсайдерам! Таблица ошибок судей после 9-го тура. VAR больно бьёт по аутсайдерам!

Ошибки, допущенные судьями в 10-м туре

Евгений Кукуляк ошибочно не показал красную карточку вингеру «Ахмата» Лечи Садулаеву во встрече с «Акроном» (3:0).

Игорь Федотов
Игорь Федотов
бывший арбитр РПЛ

«Несложная игра, Кукуляк хорошо её вёл. Но на 57-й минуте не удалил Садулаева. Непонятно, для чего игрок «Ахмата» это делал — с разбега перед первым ассистентом Мосякиным и, как кажется, на глазах у Кукуляка прыгнул во вратаря. Кукуляк быстро показал жёлтую, но здесь всё говорит за красную: контакт, скорость, прыжок, прямая нога, шипы, удар в голеностоп. И неважно, вскользь или нет. Если бы попал ещё жёстче, был бы перелом ноги. VAR в лице Шадыханова был обязан вмешаться и позвать Кукуляка для оценки эпизода. Неважно, оставил бы тот своё мнение или нет, но мы бы понимали, что оценка идёт по VAR. Да и первый ассистент должен был подсказать, что это красная».

Таблица ошибок судей после 10-го тура

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
«Спартак»30-3
ЦСКА30-3
«Акрон»20-2
«Крылья Советов»10-1
«Зенит»000
«Оренбург»000
«Локомотив»000
«Рубин»000
«Ростов»000
«Пари НН»000
«Краснодар»01+1
«Сочи»01+1
«Балтика»01+1
«Ахмат»02+2
«Динамо» Махачкала02+2
«Динамо» Москва02+2
Полный разбор судейства в 10-м туре:
«Без Станковича арбитрам стало спокойнее». Разбор судейства в 10-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Без Станковича арбитрам стало спокойнее». Разбор судейства в 10-м туре РПЛ

Ошибки, исправленные VAR в 10-м туре

В 10-м туре VAR не внёс ни одного изменения в первоначальное решение главного судьи.

Таблица ошибок, исправленных VAR

КомандаИсправления против командыИсправления в пользу командыРазница
«Сочи»61-5
«Пари НН»52-3
«Динамо» Махачкала30-3
«Краснодар»31-2
ЦСКА21-1
«Спартак»330
«Рубин»220
«Крылья Советов»110
«Динамо» Москва110
«Ахмат»110
«Локомотив»23+1
«Балтика»01+1
«Зенит»12+1
«Акрон»13+2
«Ростов»04+4
«Оренбург»05+5
Таблица РПЛ после 10 туров сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android