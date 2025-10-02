Таблица ошибок арбитров в РПЛ после 10-го тура. Кому судьи помогают чаще других?

В МИР Российской Премьер-Лиге прошла уже треть сезона! В минувшие выходные состоялся 10-й тур. Как прошедшие матчи отработали судьи? К сожалению, без ошибок не обошлось. В обновлённой таблице традиционно приведены данные на основе экспертизы бывшего арбитра РПЛ Игоря Федотова.

Мы считаем:

Евгений Кукуляк ошибочно не показал красную карточку вингеру «Ахмата» Лечи Садулаеву во встрече с «Акроном» (3:0).

Игорь Федотов

бывший арбитр РПЛ

«Несложная игра, Кукуляк хорошо её вёл. Но на 57-й минуте не удалил Садулаева. Непонятно, для чего игрок «Ахмата» это делал — с разбега перед первым ассистентом Мосякиным и, как кажется, на глазах у Кукуляка прыгнул во вратаря. Кукуляк быстро показал жёлтую, но здесь всё говорит за красную: контакт, скорость, прыжок, прямая нога, шипы, удар в голеностоп. И неважно, вскользь или нет. Если бы попал ещё жёстче, был бы перелом ноги. VAR в лице Шадыханова был обязан вмешаться и позвать Кукуляка для оценки эпизода. Неважно, оставил бы тот своё мнение или нет, но мы бы понимали, что оценка идёт по VAR. Да и первый ассистент должен был подсказать, что это красная».