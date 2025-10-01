Победа «Спартака» на последних секундах! Но всё началось с подарка от судей. Видео

У «Пари НН» в спорной ситуации отняли гол и отдали его красно-белым, а потом удалили игрока.

«Спартак» в 5-м туре Фонбет Кубка России победил «Пари НН» и досрочно обеспечил себе место в плей-офф Пути РПЛ. У красно-белых 10 очков. Они на одно очко отстают от лидера – махачкалинского «Динамо», но оторвались на семь от нижегородцев и «Ростова».

Три дня назад «Спартак» и «Пари НН» встречались в РПЛ, однако нельзя сказать, что сегодня сыграли те же команды. Стартовый состав красно-белых по решению Деяна Станковича поменялся на 100%. А вот Алексей Шпилевский оставил в основе «Пари НН» пятерых – Карича, Коледина, Ивлева, Смелова и Босельи.

Возвращение в Нижний Новгород воодушевило игроков «Пари НН», несмотря на то что бо́льшая часть трибун поддерживала «Спартак». Команда Шпилевского начала максимально активно, а взаимодействие тройки центральных защитников красно-белых Бабич – Ву – Гузиев оставляло желать лучшего. Сперва только подкат Гузиева в штрафной спас гостей от пропущенного гола, а на третьей минуте Босельи зарядил в штангу. В том эпизоде Гузиев с Бабичем помешали друг другу, что и подарило «Пари НН» голевой момент.

Босельи стал главной фигурой на поле в первом тайме. По истечении четверти часа игры нижегородцы поймали «Спартак» на ошибке в переходной фазе. Пигас сделал мягкий заброс на уругвайца, Ву отпустил Босельи, а Бабич создал своей позицией глубину. Форвард «Пари НН» здорово обработал мяч грудью и забил вторым касанием. Но пока хозяева праздновали гол, в дело вмешался VAR. И случилось поразительное! Судья Кукуян отменил гол Босельи и… назначил пенальти в ворота нижегородцев. Рефери разглядел на повторе фол со стороны Царукяна, который в борьбе за мяч попал по ноге Умярову в собственной штрафной. 11-метровый хладнокровно реализовал Гарсия – Ливай забил «Нижнему» в нижний.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Во время матча в интервью в прямом эфире запасной «Пари НН» Шнапцев сказал, что спартаковец «нарисовал» фол, и сравнил судейское решение с убийством. Экс-арбитр Игорь Федотов тоже не согласился с назначением пенальти, прокомментировав этот эпизод для «Чемпионата»:

«VAR ошибся. Как и Кукуян после просмотра повтора. Умяров уже произвёл действие — сыграл в мяч. Дальше надо рассматривать действия Царукяна — безрассудны они или нет. Учитывая рекомендации, я считаю, что они не безрассудны. Да, был контакт с подошвой. Однако ключевое здесь, что футболист «Спартака» уже сыграл в мяч — это завершённое действие. А никакого безрассудства не было — ни шипов, ни скорости. Игрок «Пари НН» находился в статике и коснулся подошвы бутсой. По тем рекомендациям, которые даёт департамент, это не нарушение. Правильное решение — продолжить игру и засчитать гол в ворота «Спартака».

Тем не менее обидный гол не сломал команду Шпилевского. До перерыва «Пари НН» создал ещё несколько голевых моментов, превзошёл «Спартак» по ударам в четыре раза – 8:2. Иногда красно-белым откровенно везло. У москвичей же игра в атаке не клеилась. Впереди действовала пара Гарсия – Бонгонда, вот только вернувшийся после травмы конголезец ещё не в оптимальных кондициях. Запомнился разве что эпизод с курьёзным голом Мартинса, когда Лукьянов закинул мяч в свои ворота после подачи справа. Но тут VAR спас уже нижегородцев и их голкипера. Оказалось, что мяч в полёте полностью вышел за пределы поля.

«Пари НН» отыгрался на исходе получаса. Снова гол сделал неудержимый Босельи! Уругваец заработал штрафной в 17-18 метрах от ворот и безупречно исполнил его. Впрочем, у тренеров «Спартака» наверняка будут вопросы к Помазуну. Босельи бил мимо в стенки, по сути, во вратарский угол. Илья должен был контролировать его.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В перерыве штаб дисквалифицированного Станковича сделал четыре замены. Вряд ли это реакция на неудачную игру команды – скорее всего, запланированные перестановки. Однако можно было трактовать как угодно. Закончил матч Бонгонда, а вместе с ним – Гузиев, Хлусевич и Мартинс. «Спартак» перешёл с тройки центральных защитников на четвёрку сзади.

Красно-белые стали лучше контролировать игру, по крайней мере заметно снизилось количество контрвыпадов команды Шпилевского. Однако и сам «Спартак» почти ничего не создавал с новым атакующим трио Солари – Гарсия – Зорин (молодой хавбек действовал уже на левом фланге). Только за 20 минут до конца, когда Солари заработал и исполнил штрафной, свой первый гол за московскую команду мог забить Ву. Но, выиграв воздух, новичок пробил головой не в ворота, а в соперника. Тогда «Спартак» сделал и пятую замену, выпустив Дмитриева на позицию Зорина.

Игра логично катилась к ничьей и серии пенальти, как вдруг «Пари НН» остался вдесятером. Вторую жёлтую карточку за совершенно необязательный фол в центре поля заработал Карич. Нижегородцы были недовольны и этим решением судей, на скамейке хозяев кто-то назвал работу Кукуяна «катастрофой». В меньшинстве команде Шпилевского не хватило всего минуты, чтобы дотянуть до 11-метровых. В компенсированное время Жедсон Фернандеш, разыграв двоечку с Солари, классно реализовал выход один на один – пробил между ног вратарю.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Так «Пари НН» уступил «Спартаку» во второй раз за три дня, хотя на сей раз совершенно не заслуживал поражения.