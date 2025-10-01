Сенсация «Карабаха» в Лиге чемпионов продолжается! Теперь плей-офф не кажется чудом

«Карабах» после удачного выезда к «Бенфике» провёл матч 2-го тура Лиги чемпионов дома. Команда Гурбана Гурбанова приняла датский «Копенгаген». И азербайджанцы показали хорошую игру перед болельщиками на стадионе имени Тофика Бахрамова.

С первых минут «Карабах» завладел преимуществом. Хозяева не позволяли «Копенгагену» приближаться к своим воротам, при этом контролируя мяч. На 12-й минуте первый момент создал полузащитник «Карабаха» Абделла Зубир: он подхватил мяч у чужой штрафной, продвинулся вперёд и пробил низом — чуть мимо ворот.

У «Копенгагена» не получалось создать опасность в ответ. Ещё и сломался основной защитник датчан Родриго Хуэскас. А новая проблема пришла на 28-й минуте: Педро Бикальо нанёс дальний удар в штангу. Первым на рикошете оказался Зубир, которому нужно было покатить в пустые ворота — 1:0!

Футболисты «Карабаха» Фото: AP/ТАСС

Следом «Копенгаген» создал лучший момент за тайм. Мохамед Эльюнусси оказался с мячом в центре штрафной, однако удар прошёл рядом со штангой. Впрочем, больше датчане ничего не создали у чужих ворот. А «Карабах» мог не только удвоить счёт, но и забить дважды. Однако голкипер «Копенгагена» Доминик Котарски спас команду от огромных проблем.

После перерыва игра изменилась. Теперь уже датчане больше владели мячом, а «Карабах» действовал прагматично. К 83-й минуте азербайджанцы ни разу не пробили по чужим воротам (у «Копенгагена» — шесть ударов). Но качество моментов команды Якоба Нееструпа было низким. «Карабах» показал, что круто переключается между режимами и готов играть от обороны. Важный момент перед встречами в Лиге чемпионов с «Челси», «Наполи» и «Ливерпулем».

Хотя в концовке у «Копенгагена» был убойный момент: на 82-й минуте Габриэл Перейра пробил головой в перекладину после подачи со штрафного. Однако «Карабаху» повезло. И в следующей же атаке хозяева забили сами! Вышедший на замену ганский форвард Эммануэль Аддай получил мяч, сместился чуть ближе к штрафной, выдал пируэты в стиле фигурного катания и пальнул издали. И попал в нижний левый угол ворот «Копенгагена»! Первый удар и первый момент за тайм конвертировались в гол.

«Карабах» одержал вторую подряд победу в Лиге чемпионов. Азербайджанцы — главная сенсация нынешнего розыгрыша? У команды Гурбанова тяжелейший календарь, но с шестью очками она может рассчитывать на попадание минимум в топ-24.

Футболисты «Карабаха» Фото: AP/ТАСС

Календарь «Карабаха» в Лиге чемпионов: