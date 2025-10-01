Как же бездарно «Локо» провёл серию пенальти с ЦСКА! Промахнулся даже Батраков

Армейцы сравнялись с соперником по очкам, но теперь они выше за счёт личных встреч.

Лидеры группы D Фонбет Кубка России «Локомотив» и ЦСКА выясняли, для кого из них 6-й тур станет формальностью. Ответ — и для тех, и для других. Но армейцы поднялись на вершину.

Лантратов, Ньямси, Рамирес, Морозов, Ненахов, Тимофеев, Мялковский, Сарвели, Комличенко — Михаил Галактионов явно уважает кубковую ротацию и выпустил многих, кому недостаёт игрового времени в Мир РПЛ. Плюс Бакаева, который пропускал последний матч из-за дисквалификации, и незаменимого Баринова. Фабио Челестини оставил на лавке Виктора, Кругового, Облякова и Глебова. Тем не менее Мойзес, Гаич, Алвес и Кисляк в старт попали. Вместе с Торопом, Лукиным, Абдулкадыровым, Бандикяном, Руисом, Пополитовым и Алеррандро.

Соперники сразу же показали, почему стоит следить за групповым этапом Кубка, даже если у команд нет явной турнирной мотивации. В обороне никто отсиживаться не стремился. За первые 20 минут у ЦСКА опасно били Пополитов и Алвес: первый — рядом с девяткой, второй — с ближней штангой.

18-летний экс-полузащитник «Чайки» ещё и в дриблинг отменно шёл, ямалеподобно за раз обыгрывая и Тимофеева, и Мялковского, и Рамиреса. Бакаев — тоже: накрутил Мойзеса и выкатил на Ненахова, который промазал из выгодного положения. Также Комличенко проверил реакцию Торопа — та оказалась на уровне.

«Локомотив» — ЦСКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Голов в первом тайме всё же не случилось. ЦСКА постепенно забрал мяч и довёл владение до 65%, но пользу из преимущества не извлёк. Хотя Алеррандро красиво палил с лёта, Гаич поймал отскок и бил над перекладиной, а Алвес обыгрывал Тимофеева и проверял Лантратова на ближнем углу.

С другой стороны, повезло хотя бы не пропустить, ведь неточный пас Бандикяна в конце первого тайма привёл к перехвату и выходу Сарвели (кстати, именинника) на ворота — армейцев спас подкат Гаича. 0:0 к перерыву — удивительно по такому открытому матчу. Из грустного — травма Рамиреса: его на 34-й минуте сменил Сильянов.

В начале второй половины Алвес технично перекинул Ньямси и выводил на ударную позицию Пополитова — Лантратов справился. Как и с обводящим ударом Алеррандро, пусть там и был офсайд.

«Локомотив» — ЦСКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Галактионов выпустил Руденко, Пруцева, Батракова и Воробьёва, Челестини — Облякова, Глебова, Кругового, Мусаева и Кармо. Первый выскакивал один на один с Торопом и оказался сбит им. Пенальти? Нет, небольшой офсайд. 15:12 по ударам (2:4 — в створ) в пользу «Локо» — загадка, почему такая обоюдная активность не привела к голам в основное время.

Зато в серии пенальти без них обойтись уже было нельзя. Воробьёв, Обляков, Алеррандро, Круговой, Ньямси и Кармо всё исполнили чётко. А вот Батраков и Тимофеев по воротам не попали, что привело к поражению «Локомотива»! Армейцы сравнялись по очкам, но теперь выше за счёт личных встреч.

Одновременно с этим «Балтика» с последнего места разгромила «Акрон» (3:0). Благодаря осечке тольяттинцев ЦСКА и «Локомотив» гарантированно зайдут в плей-офф по Пути РПЛ. Вопрос, кто с какой строчки.