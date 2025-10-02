«ПСЖ» не отпустил «Барсу» и добил её на 90-й минуте! А Мендеш опять превзошёл Ямаля

«Барселона» потерпела первое поражение в Лиге чемпионов. Луис Энрике удачно вернулся в столицу Каталонии – его «ПСЖ» вырвал победу в концовке. У действующего обладателя трофея шесть очков из шести возможных на старте нового розыгрыша.

К сожалению, перед этим матчем и «Барселона», и «ПСЖ» потеряли группу звёзд. У каталонцев в лазарете голкипер Гарсия, а также Гави, Фермин Лопес и Рафинья. У парижан травмированы Маркиньос, Дембеле, Кварацхелия и Дуэ. Более того, включённый в стартовый состав полузащитник Невеш внезапно выпал из него в последний момент. Видимо, получил повреждение на разминке.

При счёте 0:0 команда Ханса-Дитера Флика больше контролировала мяч и активнее шла в прессинг. «ПСЖ» чередовал оборону в среднем блоке с короткими отрезками высокого давления. В целом у игры была хорошая интенсивность. А у Ямаля, также вернувшегося после травмы, эмоции били с первых минут. Ламин поднял на ноги болельщиков, убрав двоих финтом Зидана, потом стал заводить трибуны жестами. Впрочем, конкретно против левого защитника Мендеша вингер «Барсы» не особо лез в дриблинг. Сконцентрировался на подыгрыше, что у Ямаля получалось здорово. Возможно, на Ламина давили воспоминания о том, как португалец «съел» его в финале Лиги наций.

Тем не менее первый голевой момент создал «ПСЖ», когда Забарный едва не забил головой. Ещё через пару минут украинский защитник выносил мяч из собственных ворот: Ямаль вырезал гениальный пас внешней стороной стопы на Торреса, форвард обыграл Шевалье и бил по пустым. А в середине первого тайма Ламин развил голевую атаку пасом на Педри после того, как Витинья обрезал на своей половине поля. Рашфорд покатил на Торреса, и Ферран забил со второй попытки. Казалось, что нападающий «Барселоны» залез во «вне игры», однако повтор показал – офсайда не было из-за глубокой позиции Хакими.

Каталонцы повели, но этот гол не развернул игру в пользу хозяев. Напротив, «ПСЖ» выровнял её, а «Барса» как будто стала больше думать о сохранении добытого преимущества. Так или иначе к перерыву статистика команд была «близкой»: удары 7:6, в створ – 2:2, xG – 0,91 против 0,75. Ответный гол «ПСЖ» во многом сделал Мендеш. Благодаря его мощному рывку команда Луиса Энрике вышла из-под прессинга, португалец улетел от Кунде и вырезал пас на Маюлу. Нападающий решил эпизод тремя касаниями (в том числе единственным в чужой штрафной за 45 минут), уйдя в свою очередь от Кубарси. Голкипер Щенсны, подменяющий выбывшего Гарсию, вряд ли имел шансы спасти сине-гранатовых.

«Барселона» – «ПСЖ» Фото: David Ramos/Getty Images

Одно из тактических решений Луиса Энрике с целью повлиять игру по ходу матча – смена флангами Баркола и Мбайе. Это добавило остроты крыльям атаки «ПСЖ». На первых минутах после перерыва 17-летний Мбайе удивил соотечественника Кунде своим проходом, но чуть-чуть увлёкся и потерял момент для паса, а удар совсем не получился. Баркола же давил на Мартина – и так-то не самое сильное звено в обороне команды Флика. «ПСЖ» адаптировался, всё увереннее чувствовал себя на поле Олимпийского стадиона Барселоны.

Впрочем, в этой игре «на три результата» всё могло измениться в любой момент. Затем уже чемпион Испании ответил серий быстрых атак, и Забарному на пару с Хакими пришлось опять страховать пустые ворота, выносить мяч почти с линии. Шевалье тоже делал, что должен был, но пока новый конкурент нашего Матвея Сафонова (сидевшего как обычно на скамейке) не выглядит такой стеной в воротах, как Доннарумма. За 20 минут до конца на замену у «Барсы» вышел Левандовски и вскоре соорудил момент для Ямаля – Ламин загубил хороший шанс.

Но в целом во втором тайме «ПСЖ» улучшил владение и возврат мяча, превзошёл хозяев по ударам (9:5, в створ – 5:1). Удачный прессинг принёс чемпиону Франции, в частности, сумасшедший момент в концовке. Ли Кан Ин, уйдя от Кубари, бил в дальний нижний угол – «Барселону» спасла штанга. Ещё несколько раз парижане ловили каталонцев на ошибках в переходной фазе. На 90-й минуте один из таких эпизодов завершился тем, что Хакими в быстрой атаке выкатил мяч убежавшему от защитников Рамушу. Португалец избежал офсайда и забил победный гол. Ох, как же раздосадован был Флик!