Холанд довёл статистику до безумия. Но «Сити» умудрился отдать игру с «Монако»!

В серьёзное противостояние между «Монако» и «Манчестер Сити» не особо верилось перед игрой. Англичане вроде как выбрались из кризиса, а вот «Монако» на старте сезона совсем не впечатляет качеством игры: смотрелись даже хуже аутсайдеров в последних матчах.

К счастью, ожидания не оправдались. «Монако» весьма неплохо выглядел на протяжении всей игры, создав несколько опасных подходов к воротам Доннаруммы. В первом тайме, к примеру, Балогун чуть не забил после навеса. Был момент у Вандерсона: бразилец прошмыгнул мимо защитников и мог опасно прострелить, однако соперники прервали передачу.

При всей привлекательности монегасков «Сити» всё равно доминировал. Уже на 15-й минуте Холанд принял заброс от Гвардиола и перекинул вышедшего навстречу Кёна. На радостях «горожане» забыли об обороне и спустя минуту пропустили после шикарного удара Тезе: нидерландец уложил мяч прямо в ближнюю девятку.

Игроки «Монако» Фото: UEFA via Getty Images

Остаток тайма гости беспощадно пугали Кёна ударами в перекладину и в упор. Где-то с 10-й попытки доминаторы Пепа снова вышли вперёд: О’Райли навесил с левого фланга в центр штрафной, а там уже Холанд результативно откликнулся на подачу. Теперь у него 52 гола в 50 встречах ЛЧ — за этот отрезок он забил больше, чем ЦСКА, «Галатасарай», «Селтик» и другие евроакулы.

Второй тайм оказался даже веселее. Аклиуш проявлял мастерство дриблинга, раз за разом обыгрывая оппонентов у правого фланга, но до опасных ударов «Монако» доходил через раз. А «Сити» продолжал стучать по перекладинам — контролировать игру в полной мере у них не получалось.

И вот в концовке англичан всё же доигрались. После подачи в штрафную Нико Гонсалес зарядил бутсой по голове Дайеру. Арбитр сначала не углядел никакого криминала — спасли ассистенты на VAR. Пока футболисты спокойно общались между собой и пили воду, тренеры обеих команд устроили настоящие словесные баталии — дошло до того, что рефери пришлось показать две красные карточки. Правда, всего лишь ассистентам — Гвардиола и Хюттер ни с кем не ссорились.

Вскоре судья подтвердил пенальти, который на удивление доверили самому Дайеру. Эрик на паузе развёл мяч и Доннарумму по разным углам, принеся «Монако» ничью. Может, кризис у «Манчестер Сити» вовсе не закончился?