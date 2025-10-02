Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Лига чемпионов, обзор матчей 2-го тура общего этапа, 1 октября 2025, голы: Барселона, ПСЖ, Манчестер Сити, Арсенал, Карабах

Шедевр защитника «Юве», успех «Арсенала» и удивительная связка «Наполи». Какой день в ЛЧ!
Никита Паглазов
Лига чемпионов, обзор матчей 2-го тура
Аудио-версия:
Комментарии
«ПСЖ» снова обыграл «Барселону» в гостях, «Карабах» набрал ещё три очка, а у Гвардиолы сорвалась месть.

1 октября прошёл второй игровой день 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Мы посмотрели ещё девять увлекательных встреч. Новая победа «Карабаха», суперигра в Испании и битва команды Александра Головина с «Манчестер Сити». Всё это — в традиционном дайджесте.

«Ньюкасл» смял дерзких бельгийцев

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 19:45 МСК
Юнион
Брюссель, Бельгия
Окончен
0 : 4
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
0:1 Вольтемаде – 17'     0:2 Гордон – 43'     0:3 Гордон – 64'     0:4 Барнс – 80'    

«Ньюкасл» в 1-м туре Лиги чемпионов уступил дома «Барселоне» (1:2). А «Юнион» неожиданно легко разобрался в гостях с ПСВ (3:1). Поэтому перед очным матчем команд явного фаворита не было. Хотя состав у «Ньюкасла», конечно, намного круче. И это стало ключевым фактором. Команда Эдди Хау не испытала больших проблем в Брюсселе, закатив четыре безответных мяча. Энтони Гордон оформил дубль с пенальти, а ещё по голу забили Ник Вольтемаде и Харви Барнс.

«Карабах» рвётся в плей-офф! Есть вторая победа азербайджанцев

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 19:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
2 : 0
Копенгаген
Копенгаген, Дания
1:0 Зубир – 28'     2:0 Аддай – 84'    

«Карабах» сначала «уволил» главного тренера «Бенфики» Бруну Лаже, одолев португальцев в гостях (3:2). А теперь команда Гурбана Гурбанова одержала победу над «Копенгагеном»! В первом тайме азербайджанцы контролировали ход встречи и забили логичный мяч на 28-й минуте.

Азербайджан рвётся в плей-офф ЛЧ:
Сенсация «Карабаха» в Лиге чемпионов продолжается! Теперь плей-офф не кажется чудом
Сенсация «Карабаха» в Лиге чемпионов продолжается! Теперь плей-офф не кажется чудом

После перерыва «Карабах» действовал от обороны и не позволил датчанам сравнять счёт. Зато хозяева отличились во второй раз сами: на 84-й минуте Эммануэль Аддай дальним ударом поразил ворота «Копенгагена». 2:0 — и «Карабах» в топ-8 таблицы общего этапа!

Дортмундская «Боруссия» разгромила басков

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
4 : 1
Атлетик Б
Бильбао, Испания
1:0 Свенссон – 28'     2:0 Чуквуэмека – 50'     2:1 Гурусета – 61'     3:1 Гирасси – 82'     4:1 Брандт – 90+1'    

«Боруссия» в первом матче Лиги чемпионов умудрилась упустить победу над «Ювентусом». Дортмундцы пропустили дважды после 90-й минуты при счёте 4:2. Однако на этот раз команда Нико Ковача всё же выиграла. В гости к «Боруссии» приехал «Атлетик» из Бильбао.

Дортмундская «Боруссия»

Дортмундская «Боруссия»

Фото: Maja Hitij/Getty Images

В первом тайме хозяева открыли счёт: на 28-й минуте забил Даниэль Свенссон. А почти сразу после перерыва Карни Чуквуэмека удвоил преимущество дортмундцев. «Атлетик» не сдался и на 61-й минуте отыграл один мяч усилиями Горки Гурусеты. Но ближе к концовке Серу Гирраси и Юлиан Брандт сняли вопросы о победителе — 4:1.

«Байер» упустил победу над бывшим тренером

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
1:0 Кофане – 65'     1:1 Сайбари – 72'    

Петер Бош работал в «Байере» с 2018 по 2021 год. А теперь он вернулся в Леверкузен с ПСВ. Однако хозяева оказались не сильно гостеприимны по отношению к бывшему тренеру. «Байер» забил на 65-й минуте: отличился форвард Кристиан Кофане, воспользовавшийся ошибкой защитника ПСВ в штрафной. Однако нидерландцы нашли чем ответить. На 72-й минуте Исмаэль Сайбари забил ответный мяч с паса экс-полузащитника «Спартака» Гуса Тиля. Итоговая ничья — результат, вряд ли сильно устроивший хотя бы одну из сторон.

Гвардиола не взял реванш за 2017 год

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Холанд – 15'     1:1 Тезе – 18'     1:2 Холанд – 44'     2:2 Дайер – 90'    

В прошлый раз «Манчестер Сити» и «Монако» играли в 1/8 финала Лиги чемпионов — 2016/2017. Тогда в следующий этап прошли монегаски. Теперь команды встретились лишь на общем этапе. Однако это вряд ли уменьшило желание Гвардиолы взять реванш. Героем «Манчестер Сити» в этой встрече стал форвард Эрлинг Холанд, оформивший дубль. Особенно красивым получился первый мяч норвежца: он технично перебросил вышедшего из ворот голкипера «Монако» Филиппа Кёна.

Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд

Фото: Alex Pantling/Getty Images

Однако монегаски не сдались! В первом тайме ответный мяч забил Джордан Тезе, а на 90-й минуте счёт с пенальти сравнял Эрик Дайер. «Монако» набрал первое очко в Лиге чемпионов, а «Манчестер Сити» упустил шанс сравняться с лидерами.

«Арсенал» 10 лет не обыгрывал дома «Олимпиакос». Серия прервалась

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
Олимпиакос
Пирей, Греция
1:0 Мартинелли – 12'     2:0 Сака – 90+2'    

«Олимпиакос» побеждал «Арсенал» в трёх последних гостевых встречах. Дважды команды встретились в плей-офф Лиги Европы, ещё раз — на групповом этапе ЛЧ. Теперь греков и англичан свёл общий этап Лиги чемпионов. Но команда Микеля Артеты прервала неудачную для себя серию и обыграла «Олимпиакос»! Первый гол «Арсенала» на 12-й минуте забил Габриэл Мартинелли, оказавшись первым на мяче в чужой штрафной. А в концовке Букайо Сака удвоил преимущество лондонцев.

«Ювентус» снова не выиграл. Теперь туринцы пропустили на 90-й минуте сами

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Окончен
2 : 2
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Микаутадзе – 18'     1:1 Гатти – 49'     1:2 Консейсау – 56'     2:2 Вейга – 90'    

«Ювентус» после эпичной ничьей с «Боруссией» отправился на выезд в Испанию. «Вильярреал» — неприятный, но обыгрываемый соперник. Чтобы рассчитывать на попадание в топ-8, туринцам была необходима победа. Однако команда Игора Тудора не решила поставленную задачу. Для «Вильярреала» всё начиналось красиво: на 18-й минуте грузинский форвард Жорж Микаутадзе открыл счёт, расстреляв ворота гостей из штрафной.

Жорж Микаутадзе

Жорж Микаутадзе

Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Но во втором тайме «Юве» совершил камбэк. Сначала Федерико Гатти забил ударом через себя! Красота от неожиданно оказавшегося в чужой штрафной защитника. А затем Шику Консейсау убежал к воротам и переиграл Арнау Тенаса.

Впрочем, порадоваться камбэку не удалось. Уже на 90-й минуте экс-игрок «Ювентуса» Ренату Вейга замкнул подачу с углового. В прошлый раз туринцы заработали одно очко в концовке, а теперь сами упустили победу.

Расмус Хойлунд расцветает в Неаполе!

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
2 : 1
Спортинг
Лиссабон, Португалия
1:0 Хойлунд – 36'     1:1 Суарес – 62'     2:1 Хойлунд – 79'    

Хойлунд стал изгоем в «Манчестер Юнайтед». Однако в «Наполи» датский форвард возвращает топ-форму. Дубль Расмуса принёс команде Антонио Конте победу во 2-м туре Лиги чемпионов со «Спортингом». Нельзя не отметить и того, кто помог Хойлунду забить оба гола — два ассиста на счету великолепного Кевина Де Брёйне. Сначала бельгиец вывел форварда один на один, а ближе к концу вложил ему мяч в голову.

Расмус Хойлунд Подробнее

Хотя лиссабонцы оказали достойное сопротивление. А на 62-й минуте форвард португальцев со звучными именем и фамилией Луис Суарес сравнял счёт с пенальти. Однако этого не хватило даже для ничьей.

«ПСЖ» снова обыграл «Барселону» в гостях. Гол на 90-й минуте привёл Флика в ярость

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Ф. Торрес – 19'     1:1 Маюлу – 38'     1:2 Рамуш – 90'    

«Барселона» и «ПСЖ» в последних матчах лучше всего играют друг с другом в гостях. Каталонцы одержали победу в последней встрече в Париже. А французы разнесли «Барсу» на её поле в апреле 2024-го. Традиция повторилась и сейчас. «ПСЖ» одержал волевую, трудную победу. Но невероятно важную, особенно если учитывать кадровые потери. Например, матч пропустили обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле и капитан «ПСЖ» Маркиньос.

Игроки «ПСЖ»

Игроки «ПСЖ»

Фото: David Ramos/Getty Images

В первом тайме «Барселона» выглядела круче. На 19-й минуте каталонцы забили логичный мяч: Ферран Торрес открыл счёт, переиграв Люка Шевалье. «Барса» могла удваивать преимущество, но не повезло. А «ПСЖ» воспользовался своим моментом и забил в ответ. На 38-й минуте Сенни Маюлу получил пас от Нуну Мендеша и расстрелял ворота Войцеха Щенсного.

Во втором тайме гости завладели инициативой. А к концовке прижали «Барсу» и вырвали победу. На 90-й минуте оборона хозяев провалилась: одинокий Гонсалу Рамуш получил тончайший пас от Ашрафа Хакими и разобрался с Щенсным. Тренер каталонцев Флик пришёл в ярость от пропущенного мяча — «Барса» упустила даже одно очко.

Подробнее про суперматч в Каталонии:
«ПСЖ» не отпустил «Барсу» и добил её на 90-й минуте! А Мендеш опять превзошёл Ямаля
«ПСЖ» не отпустил «Барсу» и добил её на 90-й минуте! А Мендеш опять превзошёл Ямаля
Положение команд в таблице ЛЧ после двух туров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android