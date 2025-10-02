Шедевр защитника «Юве», успех «Арсенала» и удивительная связка «Наполи». Какой день в ЛЧ!

«ПСЖ» снова обыграл «Барселону» в гостях, «Карабах» набрал ещё три очка, а у Гвардиолы сорвалась месть.

1 октября прошёл второй игровой день 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Мы посмотрели ещё девять увлекательных встреч. Новая победа «Карабаха», суперигра в Испании и битва команды Александра Головина с «Манчестер Сити». Всё это — в традиционном дайджесте.

«Ньюкасл» смял дерзких бельгийцев

«Ньюкасл» в 1-м туре Лиги чемпионов уступил дома «Барселоне» (1:2). А «Юнион» неожиданно легко разобрался в гостях с ПСВ (3:1). Поэтому перед очным матчем команд явного фаворита не было. Хотя состав у «Ньюкасла», конечно, намного круче. И это стало ключевым фактором. Команда Эдди Хау не испытала больших проблем в Брюсселе, закатив четыре безответных мяча. Энтони Гордон оформил дубль с пенальти, а ещё по голу забили Ник Вольтемаде и Харви Барнс.

«Карабах» рвётся в плей-офф! Есть вторая победа азербайджанцев

«Карабах» сначала «уволил» главного тренера «Бенфики» Бруну Лаже, одолев португальцев в гостях (3:2). А теперь команда Гурбана Гурбанова одержала победу над «Копенгагеном»! В первом тайме азербайджанцы контролировали ход встречи и забили логичный мяч на 28-й минуте.

После перерыва «Карабах» действовал от обороны и не позволил датчанам сравнять счёт. Зато хозяева отличились во второй раз сами: на 84-й минуте Эммануэль Аддай дальним ударом поразил ворота «Копенгагена». 2:0 — и «Карабах» в топ-8 таблицы общего этапа!

Дортмундская «Боруссия» разгромила басков

«Боруссия» в первом матче Лиги чемпионов умудрилась упустить победу над «Ювентусом». Дортмундцы пропустили дважды после 90-й минуты при счёте 4:2. Однако на этот раз команда Нико Ковача всё же выиграла. В гости к «Боруссии» приехал «Атлетик» из Бильбао.

Дортмундская «Боруссия» Фото: Maja Hitij/Getty Images

В первом тайме хозяева открыли счёт: на 28-й минуте забил Даниэль Свенссон. А почти сразу после перерыва Карни Чуквуэмека удвоил преимущество дортмундцев. «Атлетик» не сдался и на 61-й минуте отыграл один мяч усилиями Горки Гурусеты. Но ближе к концовке Серу Гирраси и Юлиан Брандт сняли вопросы о победителе — 4:1.

«Байер» упустил победу над бывшим тренером

Петер Бош работал в «Байере» с 2018 по 2021 год. А теперь он вернулся в Леверкузен с ПСВ. Однако хозяева оказались не сильно гостеприимны по отношению к бывшему тренеру. «Байер» забил на 65-й минуте: отличился форвард Кристиан Кофане, воспользовавшийся ошибкой защитника ПСВ в штрафной. Однако нидерландцы нашли чем ответить. На 72-й минуте Исмаэль Сайбари забил ответный мяч с паса экс-полузащитника «Спартака» Гуса Тиля. Итоговая ничья — результат, вряд ли сильно устроивший хотя бы одну из сторон.

Гвардиола не взял реванш за 2017 год

В прошлый раз «Манчестер Сити» и «Монако» играли в 1/8 финала Лиги чемпионов — 2016/2017. Тогда в следующий этап прошли монегаски. Теперь команды встретились лишь на общем этапе. Однако это вряд ли уменьшило желание Гвардиолы взять реванш. Героем «Манчестер Сити» в этой встрече стал форвард Эрлинг Холанд, оформивший дубль. Особенно красивым получился первый мяч норвежца: он технично перебросил вышедшего из ворот голкипера «Монако» Филиппа Кёна.

Эрлинг Холанд Фото: Alex Pantling/Getty Images

Однако монегаски не сдались! В первом тайме ответный мяч забил Джордан Тезе, а на 90-й минуте счёт с пенальти сравнял Эрик Дайер. «Монако» набрал первое очко в Лиге чемпионов, а «Манчестер Сити» упустил шанс сравняться с лидерами.

«Арсенал» 10 лет не обыгрывал дома «Олимпиакос». Серия прервалась

«Олимпиакос» побеждал «Арсенал» в трёх последних гостевых встречах. Дважды команды встретились в плей-офф Лиги Европы, ещё раз — на групповом этапе ЛЧ. Теперь греков и англичан свёл общий этап Лиги чемпионов. Но команда Микеля Артеты прервала неудачную для себя серию и обыграла «Олимпиакос»! Первый гол «Арсенала» на 12-й минуте забил Габриэл Мартинелли, оказавшись первым на мяче в чужой штрафной. А в концовке Букайо Сака удвоил преимущество лондонцев.

«Ювентус» снова не выиграл. Теперь туринцы пропустили на 90-й минуте сами

«Ювентус» после эпичной ничьей с «Боруссией» отправился на выезд в Испанию. «Вильярреал» — неприятный, но обыгрываемый соперник. Чтобы рассчитывать на попадание в топ-8, туринцам была необходима победа. Однако команда Игора Тудора не решила поставленную задачу. Для «Вильярреала» всё начиналось красиво: на 18-й минуте грузинский форвард Жорж Микаутадзе открыл счёт, расстреляв ворота гостей из штрафной.

Жорж Микаутадзе Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Но во втором тайме «Юве» совершил камбэк. Сначала Федерико Гатти забил ударом через себя! Красота от неожиданно оказавшегося в чужой штрафной защитника. А затем Шику Консейсау убежал к воротам и переиграл Арнау Тенаса.

Впрочем, порадоваться камбэку не удалось. Уже на 90-й минуте экс-игрок «Ювентуса» Ренату Вейга замкнул подачу с углового. В прошлый раз туринцы заработали одно очко в концовке, а теперь сами упустили победу.

Расмус Хойлунд расцветает в Неаполе!

Хойлунд стал изгоем в «Манчестер Юнайтед». Однако в «Наполи» датский форвард возвращает топ-форму. Дубль Расмуса принёс команде Антонио Конте победу во 2-м туре Лиги чемпионов со «Спортингом». Нельзя не отметить и того, кто помог Хойлунду забить оба гола — два ассиста на счету великолепного Кевина Де Брёйне. Сначала бельгиец вывел форварда один на один, а ближе к концу вложил ему мяч в голову.

Хотя лиссабонцы оказали достойное сопротивление. А на 62-й минуте форвард португальцев со звучными именем и фамилией Луис Суарес сравнял счёт с пенальти. Однако этого не хватило даже для ничьей.

«ПСЖ» снова обыграл «Барселону» в гостях. Гол на 90-й минуте привёл Флика в ярость

«Барселона» и «ПСЖ» в последних матчах лучше всего играют друг с другом в гостях. Каталонцы одержали победу в последней встрече в Париже. А французы разнесли «Барсу» на её поле в апреле 2024-го. Традиция повторилась и сейчас. «ПСЖ» одержал волевую, трудную победу. Но невероятно важную, особенно если учитывать кадровые потери. Например, матч пропустили обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле и капитан «ПСЖ» Маркиньос.

Игроки «ПСЖ» Фото: David Ramos/Getty Images

В первом тайме «Барселона» выглядела круче. На 19-й минуте каталонцы забили логичный мяч: Ферран Торрес открыл счёт, переиграв Люка Шевалье. «Барса» могла удваивать преимущество, но не повезло. А «ПСЖ» воспользовался своим моментом и забил в ответ. На 38-й минуте Сенни Маюлу получил пас от Нуну Мендеша и расстрелял ворота Войцеха Щенсного.

Во втором тайме гости завладели инициативой. А к концовке прижали «Барсу» и вырвали победу. На 90-й минуте оборона хозяев провалилась: одинокий Гонсалу Рамуш получил тончайший пас от Ашрафа Хакими и разобрался с Щенсным. Тренер каталонцев Флик пришёл в ярость от пропущенного мяча — «Барса» упустила даже одно очко.