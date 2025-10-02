Главная неожиданность игры «Барса» — «ПСЖ». Героями стали те, от кого этого совсем не ждут

У Феррана и Рамуша тяжёлый путь в футболе. Один переродился при Флике, другой — вечно на «банке».

Трудно быть Гонсалу Рамушем. Ты умелый, качественный форвард в расцвете лет. Не элитный, не из категории самых-самых. Холанд и Мбаппе всё же повыше. Но всё равно сильный, и ты это знаешь. Ты доказал это в «Бенфике», после чего за большие деньги отправился на повышение в «ПСЖ».

По итогам прошлого сезона ты собрал практически все существующие титулы, кроме победы на клубном чемпионате мира. Сбылась мечта! Однако есть важный нюанс: в команде ты лишь функция. Вокруг тебя не строится игра. И при Луисе Энрике строиться никогда не будет. Ты выходишь, только когда надо. Например, когда нужно отыгрываться. Или когда основным игрокам атаки не хватает физики, чтобы толкаться с бугаями из обороны соперника.

И даже в такой роли ты полезен! Например, помог спастись в матче за Суперкубок УЕФА с «Тоттенхэмом», который казался безнадёжным. Ты вышел в концовке встречи с «Барселоной» и принёс победу — идеально, по-форвардски решил момент в штрафной. Вроде бы всё хорошо. Но при этом, даже когда травмированы Дембеле, Хвича и Дуэ, ты всё равно не выходишь в старте. Выходят 19-летний Сенни Маюлу и 17-летний Ибрагим Мбайе. С этим наверняка непросто примириться. И даже трофеи, статус и деньги не всегда могут утешить.

Гонсалу Рамуш Фото: David Ramos/Getty Images

На фоне травм больших звёзд в составе «ПСЖ» и «Барселоны» можно было предположить, что на первый план выйдут те, кому достаётся не так много славы. Ламина Ямаля вынесем за скобки. Уж кто-кто, а он от недостатка славы точно не страдает. И в матче с «ПСЖ» Ламин был хорош! Тривелы, финты, скорость — песня! Хорошо, что из всех атакующих звёзд хотя бы Ямаль успел восстановиться к этому матчу.

Что же касается героев, которые не всегда не первом плане, — такие нашлись. И ими стали нападающие. Рамуш даже на фоне эпидемии травм в линии атаки не вышел в старте, но всё равно зарешал. Сенни Маюлу тоже забил. У парня теперь три гола в Лиге чемпионов: первый — в одном из стыковых матчей, когда со счётом 7:0 был уничтожен «Брест», второй — в финале в ворота «Интера», третий — на выезде «Барселоне». Губа не дура!

Сенни Маюлу Фото: Judit Cartiel/Getty Images

А у «Барсы» шикарный матч провёл Ферран Торрес. И это уже не первое отличное выступление Феррана в этом сезоне. Прямо сейчас именно он лучший бомбардир «Барселоны». На его счету четыре гола в Ла Лиге, а теперь есть забитый мяч и в Лиге чемпионов.

При Ханс-Дитере Флике переродились многие футболисты «Барселоны». Рафинья — чемпион мира по прогрессу. Стал лидером и одним из капитанов, выдал гениальный прошлый сезон, ворвавшись в гонку за «Золотым мячом». И сейчас хорош — пока просто небольшая травма.

Эрик Гарсия из футболиста, от которого готовы были избавиться в любой момент, превратился в важного игрока обоймы. Он готов закрыть любую позицию в обороне. Бывало, даже в центре поля выходил. Гарсия не гений, однако ниже определённого уровня не опускается никогда. Эрик для «Барсы», как когда-то Начо Фернандес для «Реала» — надёжная «заплатка» на все случаи жизни.

Иньиго Мартинес, которого уже нет в «Барселоне», при Флике выдал лучший сезон в жизни и стал одним из сильнейших пасующих защитников мира. Пау Кубарси — прогресс. Марк Касадо — прогресс. Прямо сейчас на наших с вами глазах оживает Маркус Рашфорд.

Магия Флика распространилась и на Феррана Торреса. «Барселона» за большие деньги выдернула его из Англии в начале 2022-го. Торреса взяли как флангового игрока атаки. И, очевидно, на него рассчитывали как на лидера. Иначе за него не стали бы платить такие деньги (€ 55 млн, по данным Transfermarkt). Плюс игрока сборной вернули в Испанию, это тоже важно.

Ферран Торрес Фото: David Ramos/Getty Images

Однако лидером Ферран не стал. У него были яркие матчи, но стать ключевым игроком на дистанции у него не выходило. Его и сейчас нельзя назвать незаменимым футболистом «Барсы». Однако Флик отлично извлекает из него пользу. Причём достаточно стабильно.

При немецком тренере Торрес часто играет на позиции центрального нападающего. Он, разумеется, не «столб». Испанец много двигается, сваливается на фланги, уходит в глубину поля, обыгрывается с партнёрами. Но номинально Ферран располагается именно на позиции центрфорварда. И в этой роли оказался очень хорош.

Торрес может оказаться и «ложной девяткой», и реальной. Он отлично чувствует, когда надо быть «ложным» и не мешать партнёрам, а когда — исполнить Роберта Левандовского и разобраться у чужих ворот самому. Непосредственно как завершитель поляк, безусловно, сильнее Феррана. Роберту уже много лет (37), однако чувство момента, класс и умение ориентироваться в штрафной всегда будут при нём, такие вещи не уходят.

Роберт Левандовски Фото: Soccrates/Getty Images

Но с точки зрения гибкости и вовлечённости в командную игру Торрес сейчас лучше Левандовского. Испанец больше двигается (в том числе без мяча), активнее работает в прессинге. Тут возраст играет против поляка. Плюс в начале сезона у Роберта была травма. Возможно, он ещё не набрал оптимальные кондиции.

Как бы там ни было, Ферран отлично подменяет Левандовского на месте нападающего. В матче с «ПСЖ» он был самым острым игроком «Барселоны». Помимо гола, ещё дважды шикарно отреагировал на передачи Ямаля шведой. В первом тайме после паса Ламина Торрес выскочил на ворота, обыграл Шевалье, пробил — однако мяч на пути в сетку чудом остановил Илья Забарный. А во втором тайме Ферран после паса всё того же Ямаля покатил вдоль ворот, мяч отскочил от Забарного, после чего Дани Ольмо не забил из убойной позиции.

«ПСЖ» и «Барселона» не дали суперкачества. Впрочем, его, наверное, и не нужно было ждать, если учитывать, сколько травм у обеих команд. Но весельем они не обделили, за это им гран мерси и мучас грасиас! И герои тоже нашлись. Три разные «девятки» подарили нам три разных гола и сытную пищу для размышлений.