Неожиданные участники общего этапа еврокубков. Кто из «карликов» играет в Лиге конференций

Сегодня, 2 октября, стартует общий этап Лиги конференций. К третьему по значимости еврокубку интерес по понятным причинам не такой высокий, как к Лиге чемпионов и Лиге Европы, обычно о нём вспоминают только по ходу плей-офф, ближе к финалу. Тем не менее есть за кем последить и на общем этапе турнира. Целая группа неожиданных участников Лиги конференций – так называемых «карликов» – точно заслуживает внимания и симпатий болельщиков. Рассказываем об этих командах, среди которых есть даже представитель Гибралтара!

КуПС (Финляндия)

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 6,85 млн

КуПС Фото: Kups.fi

Клуб из Куопио – семикратный чемпион страны и победитель сезона-2024. В Финляндии чемпионат проводится по системе «весна-осень». В нынешнем сезоне КуПС занимает третье место и борется на финише за золото. После 25 туров набрал 50 очков. Столько же у «Интера» из Турку, а лидер «Ильвес» из Тампере на два очка впереди. До финиша Вейккауслиги семь туров, и КуПС ещё сыграет со своими конкурентами.

Борясь за чемпионство, команда из Куопио в то же время шла к общему этапу еврокубка. Стартовала в квалификации Лиги чемпионов, где прошла молдавский «Милсами», но затем обидным образом уступила «Кайрату» (2:0 дома и 0:3 в гостях). После этого чемпион Финляндии перешёл в Лигу Европы. В третьем раунде одолел латвийский РФШ, однако затем не повезло попасть на датский «Мидтьюлланн». Два поражения (0:4 на выезде и 0:2 на своём поле) отправили финнов в Лигу конференций.

Но и это можно считать успехом, ведь прежде КуПС не выступал на групповых/общих этапах еврокубков. Тренирует команду Яркко Висс – экс-полузащитник сборной Финляндии, сыгравший 43 матча за национальную команду. В заявке этого клуба 11 легионеров, четверо из них – из Ганы. Вообще, чувствуется, что в селекции сделан акцент на Африку, так как ещё трое представляют Гвинею и Кот-д’Ивуар.

Самый дорогой футболист КуПС, по версии Transfermarkt, как раз ивуариец. Центральный защитник Ибраим Сиссе оценивается в € 600 тыс. Есть в заявке полузащитник сборной Литвы Паулюс Голубицкас и ещё один любопытный персонаж – Конате Па, который поиграл за национальные команды Гвинеи и… Швеции. Собраны в составе также бывшие финские сборники, игроки нынешней молодёжки.

Лучший бомбардир КуПС в Вейккауслиге – 19-летний гвинейский форвард Мохамед Туре, забивший 11 мячей. В еврокубках у Туре и 24-летнего полузащитника Яакко Оксанена по два гола. Матчи в Лиге конференций команда будет проводить в 300 км от Куопио – на стадионе в Тампере, где своих соперников принимает «Ильвес»!

«Хамрун Спартанс» (Мальта)

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 4,7 млн

«Хамрун Спартанс» Фото: Domenic Aquilina/Getty Images

«Хамрун Спартанс» – 11-кратный чемпион Мальты, который доминирует в стране в последние три года. В нынешнем сезоне эта команда занимает после семи туров третье место, отставая на очко от лидера «Флорианы».

«Хамрун» тоже стартовал с квалификации Лиги чемпионов, прошёл по пенальти «Жальгирис», но дальше без шансов влетел киевскому «Динамо» (дважды по 0:3). Ненадолго мальтийский чемпион задержался и в Лиге Европы, где уступил в третьем отборочном раунде «Маккаби» из Тель-Авива (1:2 дома и 1:3 на выезде). Зато последний этап квалификации Лиги конференций эта команда провела успешно, разобравшись с РФШ (1:0 на своём поле и 2:2 в гостях).

Возглавляет «Хамрун Спартанс» 61-летний итальянец Джакомо Модика, который много лет был ассистентом легендарного Зденека Земана. Клуб хоть и мальтийский, но 18 из 28 его игроков – легионеры. Есть в составе пять бразильцев и три итальянца. А самый дорогой – литовский полузащитник Домантас Шимкус, оцениваемый в € 400 тыс. Это экс-игрок сборной страны. Ещё один хавбек Анте Чорич провёл в своё время четыре матча за национальную команду Хорватии. Из действующих сборников в заявке «Хамрун Спартанс» – пять мальтийцев и выступающий за Нигер форвард Кайру Амустафа.

Натурализованный для сборной Мальты нигерийский вингер Джозеф Мбонг оформил уже 4+6 во всех турнирах в нынешнем сезоне. Он как лучший бомбардир, так и лучший ассистент «Хамрун Спартанс». Домашние матчи в еврокубках команда тоже проводит не на своёй двухтысячной арене, а на Национальном стадионе в Та-Кали.

«Шэмрок Роверс» (Ирландия)

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 4,4 млн

«Шэмрок Роверс» Фото: Ben McShane/Getty Images

«Шэмрок Роверс» – самый титулованный клуб Ирландии, у которого уже 21 золото. Правда, в сезоне-2024 (в этой стране также играют по системе «осень-весна») команда проиграла борьбу за чемпионство «Шелбурну». Зато в сезоне-2025 «Шэмрок» лидирует с отрывом в 12 очков от ближайшего преследователя. До финиша осталось всего четыре тура, так что титул «Роверс» уже вернули.

«Шэмрок» сразу стартовал с квалификации Лиги конференций, где выбил одного за другим трёх соперников. Ирландцы убрали с дороги «Сент-Джозефс» из Гибралтара, «Балкани» из Косова и, что стало настоящим сюрпризом, португальскую «Санта-Клару» (2:1 на выезде и 0:0 дома). Команда заслужила место на общем этапе ЛК своим трудом, а не благодаря вылету из других еврокубков.

Во главе «Роверс» стоит не слишком известный в прошлом футболист Стивен Брэдли. Ему всего 40, но он уже девять лет тренирует «Шэмрок». Брэдли руководил этой командой и на групповом этапе Лиги конференций сезона-2022/2023, когда ирландцы финишировали последними в своём квартете с двумя очками. Мы помним «Шэмрок» ещё и по игре в Лиге Европы сезона-2011/2012. Не такой уж это и «карлик»! Впрочем, тогда в группе с «Рубином» ирландцы проиграли все шесть матчей.

Состав у «Шэмрока» почти полностью состоит из местных умельцев. Есть по одному футболисту из Англии, Уэльса, Северной Ирландии и с Кабо-Верде. Самый дорогой – 23-летний полузащитник Мэттью Хили, оцениваемый в € 450 тыс. За «Роверс» выступают несколько бывших ирландских сборников, а также игроки сегодняшней молодёжки. Защитник Роберто Лопес, или просто Пико, защищает цвета национальной команды Кабо-Верде, хотя родился в пригороде Дублина.

Лучшие бомбардиры «Шэмрока» в ирландской Премьер-лиге – 32-летний Грэм Бурк и 35-летний Рори Гаффни. Оба форварда забили по восемь мячей. Последний оформил ещё и три гола в квалификации Лиги конференций. Играют «Роверс» на 10-тысячном стадионе «Талла» в Южном Дублине.

«Шелбурн» (Ирландия)

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 3,3 млн

«Шелбурн» Фото: Michael P Ryan/Getty Images

«Шелбурн» – 14-кратный чемпион Ирландии и победитель сезона-2024. Команда вернула себе золото спустя 18 лет. Впрочем, защита титула совсем не удалась: в сезоне-2025 «Шелбурн» подходит к финишу только на шестом месте.

Еврокубковая кампания тоже не принесла радости чемпиону Ирландии. В квалификации Лиги чемпионов «Шелбурн» кое-как справился с североирландским «Линфилдом», но потом без шансов проиграл «Карабаху» (0:3 дома и 0:1 в гостях). После этого быстро выбыл и из Лиги Европы, уступив хорватской «Риеке». Хотя победил на выезде – 2:1, но в ответном матче был бит на своём поле (1:3). В Лиге конференций «Шелбурну» повезло со жребием – снова достался «Линфилд». Его легко убрали с дороги (3:1 дома и 2:0 в гостях).

Главный тренер «Шелбурна» – 39-летний экс-защитник «Вест Хэма» и сборной Ирландии Джой О’Брайен. Это его первый опыт как коуча, он работает с июня. Под руководством О’Брайена играют четыре англичанина, два шотландца, француз, нидерландец и местные футболисты. Есть пара талантов, которых вызывают в молодёжную и юношескую сборные Ирландии. Самый дорогой игрок – 25-летний шотландский полузащитник Керр Макинрой, воспитывавшийся в «Селтике», но не потянувший уровень этого топ-клуба.

Лучший бомбардир «Шелбурна» в ирландской Премьер-лиге – 23-летний атакующий хавбек Гарри Вуд. У англичанина восемь голов. Семь мячей забил 22-летний нападающий Мипо Одубеко, который на первом месте в команде по результативности в евросезоне (отличился трижды). Между прочим, «Шелбурн», как и «Шэмрок Роверс», в Лиге конференций будет выступать на стадионе «Талла».

«Брейдаблик» (Исландия)

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 4,2 млн

«Брейдаблик» Фото: Grzegorz Wajda/Getty Images

У «Брейдаблика» три чемпионских титула в Исландии, в том числе последний в сезоне-2024. В этой стране, понятное дело, играют по системе «весна-осень». А вот в сезоне-2025 взять золото уже не получится – «Брейдаблик» за три тура до финиша занимает лишь четвёртое место, отставая от лидера «Викингура» на 12 очков.

В еврокубках команда стартовала в квалификации Лиги чемпионов. Выбила албанскую «Эгнатию», но во втором отборочном раунде была разгромлена польским «Лехом» (1:7 в гостях и 0:1 дома). «Брейдаблик» отправился в Лигу Европы, где не справился уже с боснийским «Зриньски» (1:1 на выезде и 1:2 на своём поле). Третий шанс чемпион Исландии получил в квалификации Лиги конференций – «Виртус» из Сан-Марино уложили на лопатки, победив с общим счётом 5:2.

Вряд ли «Брейдаблик» чем-то удивит на общем этапе Лиги конференций. Зато приятно посмотреть на команду, в которой почти нет легионеров. Единственный иностранец в заявке – 32-летний датчанин Тобиас Томсен. Да и возглавляет «Брейдаблик» местный специалист Халлдор Арнасон. Этот тренер, кстати, уже играл с командой на групповом этапе Лиги конференций сезона-2023/2024, где она заняла последнее место в своём квартете, не набрав ни одного очка.

Самый дорогой футболист «Брейдаблика» – 22-летний полузащитник Антон Логи Людвикссон (€ 400 тыс.). В сборную Исландии вызывается и другой Антон – голкипер Эйнарссон. Ещё восемь человек в заявке с опытом выступлений за национальную команду. Есть игроки молодёжной сборной Исландии. Датский форвард Томсен – лучший бомбардир «Брейдаблика» в чемпионате с 11 голами.

В Лиге конференций команда будет принимать соперников на главном стадионе страны «Лаугардарсвёллур», так как своя арена для этой стадии еврокубков уже не подходит.

«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар)

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 2,18 млн

«Линкольн» Фото: lincolnredimpsfc.co.uk

А вот и самый удивительный участник общего этапа Лиги конференций – представитель Гибралтара! «Линкольн Ред Импс» самый титулованный клуб страны с 29 чемпионскими трофеями. Последние пять сезонов только эта команда берёт золото. Новый чемпионат «Линкольн» начал с четырёх побед подряд. Но пока он лишь четвёртый, так как конкуренты сыграли больше матчей и чуть-чуть оторвались по набранным очкам.

«Линкольн» стартовал в Лиге чемпионов, где в первом раунде переиграл фарерский «Викингур». Однако на следующем этапе чемпион Гибралтара уступил «Црвене Звезде» (0:1 дома и 1:5 в гостях). В квалификации Лиги Европы удалось пройти по пенальти армянский «Ноа», правда, затем «Линкольн» попал под португальскую «Брагу» (0:4 на своём поле и 1:5 на выезде). В результате команда отправилась в общий этап Лиги конференций.

Тренирует «Линкольн» 44-летний Хуан Хосе Бесарес. Кроме того, что он испанец, похвастаться ему особо нечем. Будучи игроком, провёл полгода в Казахстане – пылил за «Актобе». В заявке «Линкольна» 17 иностранцев, но 13 из них, по сути, свои, испанцы. Присутствуют также легионеры из Хорватии, Сенегала, Египта и Ганы. Как раз 26-летний хорватский вингер Тони Колега – самый дорогой футболист клуба, оценивается в € 250 тыс. В составе «Линькольна» 10 игроков сборной Гибралтара и несколько представителей молодёжки. А 37-летний защитник Ибрагим Айю в своё время сыграл семь матчей за Гану. Лучший бомбардир «Линкольна» во всех турнирах нынешнего сезона – нападающий Тиджей Де Барр, забивший 12 голов.

«Линкольн» играет на пятитысячном стадионе «Виктория», где проводила свои матчи и сборная Гибралтара.