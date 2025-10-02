«Зенит» — снова главный претендент на чемпионство. И это заслуга не только Глушенкова

У «Зенита» – четыре победы в последних пяти матчах Мир РПЛ. И это словно меняет все расклады, которые успели появиться на старте сезона. Помните, что нам говорили ещё месяц назад? За чемпионство будут бороться «Краснодар» и ЦСКА. А «Спартак» и «Зенит» – в лучшем случае за тройку. Прошло несколько туров. И вице-чемпионы вернули себя в число фаворитов. «Спартак» тоже набирает, кстати, но сейчас не о нём.

После завершения 10-го тура аналитики Opta тоже дали новый прогноз: в нём «Зенит» выиграет чемпионат с вероятностью в 37,4%. У ЦСКА шансы на это едва переваливают за 30%. У «Краснодара» – и вовсе 18,6%. Про «Локомотив» дипломатично умолчим. Несмотря на формальное нахождение на втором месте – процент очень низкий.

Удивительный сюжет переобувания. Ведь это происходят не только с аналитиками и прогнозистами, но и с блогерами и болельщиками. Сравните настроение в зенитовских чатах после 5-го тура и сейчас. Тогда Сергея Семака призывали выгнать без права на объяснения причин, а сейчас фигура тренера просто не упоминается. Посыл – пусть работает, если всё хорошо. Настроение инфлюенсеров и экспертов тоже сменилось: «Зенит» органично вернулся в мини-список главных фаворитов сезона.

Сергей Семак (справа) Фото: Егор Алеев/ТАСС

Но ведь это не могло случиться просто так? Чтобы сначала всё плохо – а потом резко хорошо? Так не бывает. Когда оказываешься в кризисе – в первую очередь это важно просто принять. Не отнекиваться и искать виноватых, а обозначить причину и начать с ней работать. Со стороны кажется, что «Зенит» признал проблемы 17 августа. На следующий день после ничьей со «Спартаком», где всё могло закончиться поражением.

Проблем этих было несколько, и главная – большой дисбаланс в центре поля. Жерсон, очевидно, не тянул ожидаемый уровень, что сказывалось на Барриосе и Венделе. Поэтому требовалось сложное решение – отправить звёздного бразильца заниматься здоровьем, а тренерскому штабу – поработать над построением новой структуры в атаке. Для этого туда требовался новый игрок. Первое время пробовали Педро. Кстати, успешно. А потом к нему добавился Максим Глушенков, который явно что-то переосмыслил после того, как оказался на скамейке. Пять мячей в последних двух матчах о чём-то нам точно говорят. Без разговора Максима с Семаком тоже не обошлось.

Максим Глушенков Фото: Вячеслав Евдокимов/«Зенит»/ТАСС

Проблемы были не только в полузащите. Оборона тоже не всегда выдавала максимум. Семак экспериментировал – из-за проблем со здоровьем у Эраковича ставил в пару с Нино Дркушича. На встречу со «Спартаком» и вовсе вышел мощный дуэт: Дркушич и Алип. Чем закончилось, вы знаете – необходимостью обновления обороны. Сейчас тренерский штаб, судя по всему, вернулся к идее использовать в центре Нино и Эраковича. Но это, вероятно, стало возможным в том числе благодаря классной форме Дугласа Сантоса. Вызов в сборную бустанул эмоциональный фон бразильца. Ведь в последнее время справедливо казалось, что парень зачах. А теперь – познакомился с Анчелотти, получил кучу позитивных отзывов и надежду оказаться в этой атмосфере вновь. Для этого нужно много сделать. В первую очередь – постоянно играть на своём уровне. Чем Сантос сейчас и занимается.

Встраивание Глушенкова в позицию «десятки» (хоть она и формальная, а сам Макс действует там, где ему нравится) – тоже важнейшее решение Семака. И главное – своевременное. Если бы Макс по-прежнему тух на скамейке, то проблем было бы больше. Да, есть Педро. Но кто, кроме? Нестабильный Энрике и Мостовой, который в последние несколько недель выпал из состава. И если мы говорим исключительно о результатах, это выглядит закономерно. Ведь не факт, что столько голов залетело бы с Мостовым на поле. А нынешний Максим вообще производит впечатление абсолютного лидера.

Теперь главное для тренерского штаба – удержать эту конструкцию в рабочем режиме. Пока она выглядит шатко: убедительно протестирована только на аутсайдерах. А с «Краснодаром» всё могло могло качнуться в разные стороны. Сейчас команда полетит в гости к «Акрону», потом – пауза на встречи сборных и матч с «Сочи». Только после этого – «Динамо».

Вот он – первый серьёзный соперник, который финально подтвердит или опровергнет гипотезу, что «Зенит» здоров и готов бороться за чемпионство.