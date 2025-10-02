Карьера этих экс-легионеров РПЛ рушится. Хотя их считали очень перспективными

Кое-кто из бывших иностранцев РПЛ стал мировой знаменитостью, как Хвича Кварацхелия. Кто-то — нет, но всё равно поднялся на высокий уровень: Вильсон Изидор (экс-«Локомотив» и «Зенит») выступает в АПЛ за «Сандерленд», Карл Старфельт (экс-«Рубин») — в Ла Лиге за «Сельту», Алекс Крал (экс-«Спартак») — в Бундеслиге за «Унион», Никола Моро (экс-«Динамо») — в Серии А за «Болонью», Юнес Намли (экс-«Краснодар») — в Лиге 1 за «Гавр».

Некоторые прилично зарабатывает в МЛС, как Эсекьель Понсе (экс-«Спартак») в «Хьюстон Динамо», или на Ближнем Востоке, как Марио Митай (экс-«Локомотив») в саудовском «Аль-Иттихаде». Кто-то вернулся в свой сильный местный чемпионат, как Себастьян Дриусси (экс-«Зенит») в «Ривер Плейт». Либо переходят в не самую топовую, но всё равно добротную лигу — как Эльдор Шомуродов (экс-«Ростов») и Аббосбек Файзуллаев (экс-ЦСКА) в «Истанбул Башакшехир».

Эсекьель Понсе, Аббосбек Файзуллаев и Себастьян Дриусси Фото: Getty Images/ibfk.com.tr

Тем не менее все они сейчас и так на слуху. Кто-то – больше, кто-то – меньше. И так повезло не всем. Нам захотелось разыскать именно подзабытых легионеров. Либо тех, кто не раскрылся совсем, либо тех, чья карьера пошла под откос. Все футболисты здесь — не старше 31 года.

Лассана Н'Диайе, 24 года

Лассана Н'Диайе Фото: РИА Новости

Где и когда играл в России: ЦСКА (2017-2023)

Последний клуб: «Аль-Месаймир» (вторая лига Катара) до лета 2025-го

Слово «играл» в указанном параметре — значительное преувеличение, потому что за основу ЦСКА у малийского нападающего 0 выходов на поле в официальных матчах. Разве что 20 — за молодёжку в МФЛ. А ведь брали его с большими надеждами: всё-таки герой юношеского ЧМ и автор шести голов в семи встречах, в том числе – дубля испанцам. В СМИ писали про интерес к нему со стороны «Реала» и «ПСЖ». «Надеемся, Лассана будет круче Сейду Думбия», – утверждал тогда скаут ЦСКА Андрей Мовсесьян. А ФИФА в анонсе молодёжного Кубка Африки представляла Н'Диайе как одного из самых многообещающих африканцев. Если что, одногодки Ласса — Мохаммед Кудус, Виктор Бонифасе и Антуан Семеньо.

Тот же Мовсесян позднее заявил: «У Н'Диайе серьёзные проблемы с менталитетом». Видимо, они и помешали малийцу раскрыться сначала в ЦСКА, затем — в шведском «АФК Эскильстуна», московском «Велесе», ивановском «Текстильщике», болгарских «Арде» и «Ботеве», сербских «Радничках», азербайджанском «Кяпазе» и «Аль-Месаймире» из второй катарской лиги. С этого лета Лассана без клуба. «Реал» и «ПСЖ», вы всё ещё ищете забивного нападающего?

Алексис Бека-Бека, 24 года

Алексис Бека-Бека Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Где и когда играл в России: «Локомотив» (2021-2022)

Где сейчас: «Ла Лувьер» (новичок бельгийской лиги)

Чемпионат Бельгии — вполне нормальный уровень. Но случай Бека-Бека — особый. Дороже (€ 12 млн) «Локомотив» продавал только Алексея Миранчука и Умара Ниасса. Хотя французский опорник провёл в Москве всего год и был взят у «Кана» вдвое дешевле. Вот настолько «Ницца» в него поверила. Ставка не сыграла из-за ментальных проблем Алексиса: поначалу с практикой трудностей не было, а затем он угодил в глубокий запас, ещё и, как писали в СМИ, наслоились проблемы с девушкой.

Осенью 2023-го Бека-Бека чуть не совершил страшное: от прыжка с моста его в последний момент отговорили экстренные спецслужбы и психологи. Алексис долго проходил лечение, вообще не играл в сезоне-2023/2024, полгода находился без клуба и в феврале 2025-го устроился в дубль родного «Кана», где вышел на поле восемь раз.

Этим летом его подобрал «Ла Лувьер», опережающий зону вылета бельгийской лиги на одно очко. Там пробиться в основу тоже не выходит: пять раз опорник просидел на замене, пока что набираясь сил в молодёжном чемпионате среди парней U21. «Я продолжаю карабкаться обратно по склону, и у меня есть свои трудности — как в личной жизни, так и в карьере» — говорил Алексис год назад. Пусть у него всё получится.

Лукас Сантос, 26 лет

Лукас Сантос Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Где и когда играл в России: ЦСКА (2019)

Где сейчас: «АД Бахия-БА» (любительский клуб из Бразилии)

Сантос провёл в России всего четыре месяца, поучаствовав в пяти матчах суммарно 101 минуту. Логично, что ЦСКА не активировал опцию выкупа за € 4,8 млн у «Васко да Гама». Хотя армейцы пытались забрать его в феврале 2019-го, а после срыва сделки додавили её в сентябре. То есть реально на него рассчитывали. Да и 11-й номер абы кому не дают.

Однажды Лукаса вызвали потренироваться в сборную Бразилии, где он позировал рядом с Неймаром и Габриэлом Жезусом — перспектива просматривалась чёткая. Да и в бразильской Серии А атакующий полузащитник начал выходить в 19 лет — не прямо достижение, но уважения заслуживает. По возвращении на родину карьера постепенно пошла по наклонной. В 2023-м и 2024-м Сантос выступал в Серии D, а с этого лета даже понизил планку.

В 2019-м футболист, отвечая на вопрос испанского издания El Pais, отвесил России комплимент. «Никогда не жил в таком безопасном месте». Однако по-футбольному ничем не запомнился, не став ни новым Вагнером Лавом, ни даже новым Рамоном.

Малькольм Баду, 28 лет

Малькольм Баду Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Где и когда играл в России: «Спартак» (2019-2021)

Где сейчас: «Лупо-Мартини» (пятая лига Германии)

Один из главных футболистов-мемов в истории РПЛ. С одной стороны, парень выступал за юношескую сборную Германии, а бездарей туда не берут. С другой – в 22 года был безвылазным лавочником дубля «Вольфсбурга» в третьем по силе немецком дивизионе, а с первой командой не тренировался больше года. Зачем такой игрок «Спартаку»? Вероятно, потому что в течение нескольких лет он был клиентом агентства тогдашнего гендиректора красно-белых Томаса Цорна.

За основу «Спартака» Малькольм так и не сыграл, выходя лишь в Первой лиге за «Спартак-2». За 24 встречи у него там один гол и два ассиста. А больше всего запомнился диким ором, когда у него брали кровь из пальца. «Эти комментарии в соцсетях, типа Баду — не футболист, Баду — кривоногий. Честно? Немного задевают. Наверное, надо относиться к такому с юмором. В любом случае понимаю, что только своей игрой могу заставить забыть обо всех приколах. Так что смейтесь, ребята! Вы меня ещё увидите!» — самоуверенно утверждал Баду зимой 2020-го. Увидели. В команде «Лупо-Мартини» из пятой немецкой лиги.

«Больших затрат не произошло, поэтому не считаю переход грубой ошибкой. Даже с учётом того, что Баду не заиграл. Всё равно это актив, от которого «Спартак» может избавиться, ведь на него будет спрос либо в России, либо за рубежом», — слова Цорна. Спроса не оказалось. Малькольм ушёл свободным агентом и с тех пор колесит по низшим лигам Германии: также поиграл за «Энерги» и «Рот-Вайс Эрфурт».

Кристоффер Олссон, 30 лет

Кристоффер Олссон Фото: РИА Новости

Где и когда играл в России: «Краснодар» (2019-2021)

Где сейчас: «Слейпнер» (четвёртая лига Швеции)

История Олссона крайне трагична. В эту подборку шведский защитник попал исключительно из-за нынешнего статуса — всё-таки много играл за сборную Швеции и в еврокубках, на старте карьеры выходил в Кубке английской лиги за «Арсенал», а теперь представляет четвёртую по силе лигу Швеции. В феврале 2024-го Кристоффер потерял дома сознание и угодил в реабилитационный центр с ужасным диагнозом — множество тромбов по обеим сторонам мозга. Его подключали к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Он не мог толком двигаться и хотя бы просто разговаривать. «Я ничего не запомнил о том дне. Всё, что я рассказываю сейчас, говорили мне родители. В тот день я привычно лёг спать, но через час или два встал и пошёл на диван. Не знаю, что двигало мной. Родители пришли и отчитали: спать нужно в кровати. Мой сын Джейми спал рядом с ними. Они проснулись и зашли в мою комнату около пяти утра. И вот они видят, что меня повсюду рвёт, до этого они ничего не слышали. Моё сердце билось, но я просто лежал с закрытыми глазами. Я не понимал, что происходит. «Сначала я думал: «Это просто кошмар, это просто плохой сон». Я лёг спать, а на следующий день понял: нет, это никакой не кошмар. Это повторялось несколько дней», — с содроганием вспоминал швед.

Кристоффер встал на ноги спустя полтора месяца. Удивительно, как он вообще не закончил с футболом и нашёл в себе силы вернуться. Прошлой весной Олссон под овации вынес трофей чемпионов Дании одноклубникам по «Мидтьюлланну». За «Слейпнер» защитник пока не играл. Когда это случится, вы наверняка узнаете — об этом должны написать многие мировые СМИ.

Лука Джорджевич, 31 год

Лука Джорджевич Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Где и когда играл в России: «Зенит» (2012-2019), «Арсенал» (2017-2019, 2020-2021), «Локомотив» (2019-2021), «Сочи» (2022-2023)

Последний клуб: «Согдиана» (аутсайдер узбекистанской лиги) до лета 2025-го

Черногорский нападающий — один из тех, кто долго считался перспективным, но толком не реализовал талант. Хотя вот что утверждал Роман Широков: «Джорджевич никогда не соответствовал и не будет соответствовать уровню «Зенита». По факту полузащитник не ошибся.

Да, были всплески вроде решающего гола в ворота тель-авивского «Маккаби», когда петербуржцы отыгрались с 0:3 на 4:3 в 2016-м. Или дубля за «Сочи» в ворота ЦСКА в 2023-м. Однако в целом Лука больше 31 матча отыграл только за «Арсенал» (64). Стать своим у него получилось лишь в Туле, а мировую известность он приобрёл за счёт нереализованного момента — когда бил по пустым воротам с близкого расстояния во встрече «Локо» и «Ростова», а Евгений Чернов (защитник, не вратарь) в прыжке отразил мяч спиной.

После российского этапа Джорджевич поиграл в Саудовской Аравии за «Абху», на Кипре за «Кармиотиссу» и в Узбекистане за – «Согдиану», где чемпионат сейчас из-за системы «весна-осень» на полном ходу. Команда занимает девятое место и опережает конкурента с последнего, 12-го, всего-навсего на два очка. Тем не менее с Лукой она всё равно рассталась. Судя по всему, из-за одного гола в девяти матчах. Новых желающих приютить черногорца пока не нашлось.

Педро Роша, 31 год

Педро Роша Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Где и когда играл в России: «Спартак» (2017-2022)

Где сейчас: «Ремо» (вторая лига Бразилии)

Один из главных трансферных провалов в истории Премьер-Лиги. Покупка Роши за € 12 млн до сих пор входит в спартаковский топ-10 по затратам: ненамного дороже брали лидеров команды Эсекьеля Барко (€ 14 млн) и Манфреда Угальде (€ 13 млн), причём годы спустя. Покупка вышла максимально неподготовленной. Леонид Федун обещал Массимо Каррере сильное приобретение — всё-таки стали чемпионами, готовились к ЛЧ и расставанию с Квинси Промесом, который метил на повышение. Тем не менее ни с кем статусным договориться не получалось. В том числе с главной звездой «Гремио» Луаном.

И тут вдруг за несколько дней до закрытия трансферного окна президент бразильского клуба сам обратился к красно-белым: хватайте Рошу. Он живёт с Луаном в одном номере и не менее талантлив. Столкнулись перед дилеммой: либо Педро, либо никто. Да, он не изучен, но что поделать: риск — дело благородное. В результате у вингера набралось 15 матчей за дубль и 19 за основу — с одним голом и двумя ассистами.

Роша тоже мало изучал Россию и её чемпионат, утверждая, что не знал о лимите на легионеров. Он покатался по арендам, ушёл свободным агентом, однако и после этого нигде не впечатлял. А сейчас выступает за «Ремо» из второй по силе лиги. Там у него 12+3 в 24 встречах — видимо, это и есть его уровень.

Аарон Оланаре, 31 год

Аарон Оланаре Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Где и когда играл в России: ЦСКА (2016-2017), «Амкар» (2018)

Где сейчас: «Прачуап» (середняк тайской лиги)

Автор одного из самых легендарных празднований в истории футбола. В финале Кубка России — 2015/2016 Оланаре забил «Зениту» и, уже имея повреждённое колено, отпраздновал гол эффектными кульбитами. Результат — разрыв «крестов» и долгое лечение. С поведением у него в целом частенько случались странности. «Он не только не приносил пользу в матчах, но и мало старался на тренировках. Поэтому нам стало не по пути», — подводил итог совместной работы Виктор Гончаренко.

Уходя в аренду в «Амкар», Аарон публично осуждал белорусского тренера за решение ставить не его, а Фёдора Чалова. А в израильском «Бейтаре» случилось комбо. Как писали в местной прессе, нигериец опаздывал на тренировки, пропускал собрания и коллекционировал штрафы за отвратную дисциплину. В одном из матчей он ушёл в раздевалку сразу после замены, в другом — получил две необдуманные жёлтые. С ним разорвали контракт спустя два месяца после подписания.

Оланаре побывал в 11 клубах, поколесив по Китаю, Норвегии и Азербайджану, и надолго задержался разве что в турецком «Эрзурумспоре». В 2017-м проскакивала новость, якобы скауты «Тоттенхэма» и «Ньюкасла» просматривали игру ЦСКА с «Янг Бойз» ради Оланаре. Нигерийца выпустили на 56-й минуте и убрали на 90-й — представители английских клубов наверняка оценили это. «Считаю, Эменике очень неплохо проявил себя в России. Если уровень Оланаре будет соответствовать, мы не против», — рассуждал в 2016-м Роман Бабаев. 28 выходов на поле, четыре гола — и близко не то.