Два дерби, выезд «Зенита» к Дзюбе и непобедимый Черчесов. Интриги 11-го тура РПЛ

ЦСКА может обломать рекорд «Спартаку», «Динамо» играет с «Локо». У «Краснодара» жёсткая проверка, а несколько тренеров близки к отставке.

Впереди в МИР Российской Премьер-Лиге уже 11-й тур. Мы перебираемся во вторую треть сезона. В предстоящий уикенд нас ждут два московских дерби, встреча «Краснодара» со Станиславом Черчесовым и выезд «Зенита» к Артёму Дзюбе. Рассказываем обо всех интригах тура.

Первой стартует встреча в Самаре. «Зенит» против «Акрона» с Артёмом Дзюбой — нужны ли дополнения? Каждый матч форварда против «бывших» получается напряжённым. А сейчас у «Акрона» ещё и восьмиматчевая безвыигрышная серия – есть вероятность отставки Заура Тедеева.

«Зенит» же в последних матчах набрал классную форму: 13 очков в пяти турах и подъём на четвёртое место. «Акрону» предстоит выдать лучший футбол в сезоне, чтобы отнять очки у петербуржцев.

В Казани состоится волжское дерби. «Рубин» забуксовал и в последних двух турах набрал всего одно очко. «Крылья Советов» и вовсе уступили в двух матчах подряд. Команды занимают 9-е и 10-е места соответственно, между ними — всего три очка. «Рубин» может оторваться от преследователя в случае победы, а «Крылья» — догнать казанцев. В пользу самарцев статистика: они не уступали команде Рашида Рахимова в последних трёх очных встречах. Серия продлится?

Игроки «Рубина» Фото: ФК «Рубин»

Станислав Черчесов установил рекорд «Ахмата». Грозненцы не уступили в РПЛ в семи стартовых матчах под руководством тренера! Команда поднялась на восьмую строчку и отстаёт от топ-3 всего на пять очков. «Ахмат» включился в гонку за высокие места? Мощная проверка предстоит в 11-м туре. Команда едет в гости к чемпиону России «Краснодару». Южане притормозили, набрав всего одно очко в последних двух турах. Поэтому у «Ахмата» неплохие перспективы увезти очки из Краснодара! И обновить рекордную серию Черчесова. Ну а если «быки» не выиграют – можно ли будет вполголоса говорить о кризисе у Мурада Мусаева?

Последним в субботу начнётся московское дерби. «Динамо» и «Локомотив» поменялись местами на старте сезона. От команды Валерия Карпина ждали борьбы за золото, а от железнодорожников — попадания в топ-5. Однако начало чемпионата вышло неожиданным. «Динамо» нестабильно и идёт лишь на седьмом месте, а «Локо» — второй. Хотя в последних трёх турах команда Карпина набрала семь очков и немного выправила положение. «Локомотив» же в 10-м туре обыграл «Рубин» и прервал серию из пяти ничьих. Также команда Михаила Галактионова остаётся единственной без поражений в сезоне-2025/2026. Но у «Динамо» есть возможность испортить настроение «Локо».

«Оренбург» потерпел три поражения подряд. Команда Владимира Слишковича опустилась в зону стыков и всего на одно очко опережает 15-е место. А впереди у оренбуржцев домашний матч с «Ростовом». Южане, наоборот, набрали неплохую форму: в последних турах одержали победу во встрече с ЦСКА, а также сыграли вничью с «Локомотивом», «Ахматом», «Балтикой» и «Краснодаром». Но искусственный газон в Оренбурге способен преподнести сюрпризы. И помочь хозяевам прервать серию без побед. Что важно и для будущего Слишковича в клубе.

Встреча двух аутсайдеров РПЛ. У «Сочи» после 10 туров до сих пор нет побед, а «Пари НН» набрал всего шесть очков. И в предстоящем матче у южан, вероятно, лучший шанс для того, чтобы прервать серию. Хотя нижегородцы как раз брали свои очки во встречах с соседями по таблице: обыграли «Оренбург» и махачкалинское «Динамо». Но «Сочи» уже поздно смотреть на статистику и историю матчей. Победы жизненно необходимы, если клуб планирует выступать в РПЛ в следующем сезоне.

Игроки «Сочи» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главный матч 11-го тура! Важнейшее для обеих команд дерби: ЦСКА только-только забрался на первое место, а «Спартак» всего в трёх очках позади. Победа позволит команде Фабио Челестини оторваться от одного (а возможно, и от нескольких) из конкурентов. Если же сильнее окажется «Спартак», то разговоры о потенциальном увольнении Деяна Станковича прекратятся (хотя бы на несколько недель). Тем более команда не проигрывает уже в шести матчах РПЛ подряд. Также в предстоящем матче у «Спартака» есть возможность повторить рекорд из 2001 года: красно-белые забивают 2+ мяча уже в семи встречах чемпионата подряд.

«Балтика» в предыдущем туре потерпела первое поражение в чемпионате. Команда Андрея Талалаева пропустила в матче с ЦСКА на 90+5-й минуте. Обидная история для дерзкого новичка лиги. Однако по качеству футбола калининградцы до сих пор находятся в топе. Да и шестое место после 10 туров — хороший показатель. Так что в предстоящей домашней встрече с махачкалинским «Динамо» команда Талалаева является фаворитом. Дагестанцы традиционно сильны дома, а вот в гостях набрали всего одно очко в пяти матчах. Воспользуется ли этим «Балтика»?