Ашот Хачатурянц может войти в правление Спартака, детали переговоров, сумма инвестиций, где и как работал Хачатурянц

В «Спартак» заходит экс-глава РПЛ? Детали возможного назначения Хачатурянца
Кирилл Закатченко Андрей Панков
,
Ашот Хачатурянц может войти в правление «Спартака»
Каким будет размер финансовой поддержки и что за полномочия получит новый акционер?

В «Спартаке» грядёт новое кадровое изменение. Оно касается руководящего штаба. Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц может войти в правление красно-белых.

Что известно о деталях переговоров

По данным «Чемпионата», Хачатурянц ведёт переговоры с главными людьми в «Спартаке». Речь идёт не о позиции гендиректора или о другой менеджерской должности. Предполагается, что он войдёт в правление московского клуба. Сам Хачатурянц будет ежегодно переводить в «Спартак» более 5 млрд рублей с помощью своих средств или связанных с ним компаний. Подобная мера частично разгрузит «Лукойл». Компания, в свою очередь, не прекратит финансирование. Вместе с этим у Хачатурянца будут большие полномочия для подбора менеджмента и ключевое слово по назначению и увольнению тренера. Важно подчеркнуть, что стороны пока ни о чём не договорились.

Ашот Рафаилович — болельщик «Спартака». Это уже вторая его попытка войти в правление клуба. Первая состоялась летом 2022 года. На его кандидатуре настаивал акционер «Спартака» Вагит Аликперов. Предполагалось, что Хачатурянц придёт на смену Леониду Федуну. Экс-президент РПЛ даже согласовал с «Лукойлом» назначение Валерия Карпина на пост главного тренера, но всего этого не произошло.

Леонид Федун

Хачатурянц банил судей и уходил с поста главы РПЛ через семь месяцев после назначения

В ноябре 2019 года Хачатурянц возглавил судейский комитет РФС. «Я считаю, что навести порядок в самом важном элементе футбола — судействе — и сделать его честным, чистым — наверное, это как миссия. Главное, чтобы хватило сил и поддержки», — говорил Ашот Рафаилович летом 2020-го в интервью Нобелю Арустамяну. Из того же разговора стало известно, что Хачатурянца связывают давние товарищеские отношения с президентом РФС Александром Дюковым.

Когда Хачатурянц работал на посту главы судейского комитета, наибольший резонанс вызвали его кадровые решения. Помните тот самый матч «Спартак» – «Сочи», после которого Леонид Федун грозился снять красно-белых с чемпионата? Это было в 2020 году. Арбитров Василия Казарцева и Алексея Еськова пригласили на полиграф. Первый продолжил работу после небольшой паузы. Второй же сначала приостановил карьеру, а спустя полтора месяца попрощался с судейской работой «по состоянию здоровья».

Весной 2021 года пострадал арбитр Михаил Вилков. Ранее судья принял несколько неоднозначных решений в матче «Рубин» — «Краснодар», а потом его накрыла волна критики после работы во встрече «Локомотив» – «Ростов». Формулировка Хачатурянца была достаточно резкой: «Могу подтвердить, что Михаил Вилков отстранён от судейства. Пока я работаю, этот арбитр не будет обслуживать матчи. Ни РПЛ, ни ФНЛ, ни ПФЛ. Это моё решение. Формулировка? Утрата доверия». В итоге Вилков получил пожизненный бан.

Эмоциональный монолог Вилкова после отстранения:
«Можете сжечь меня заживо!» Крик души судьи Вилкова, изгнанного из футбола
Эксклюзив
«Можете сжечь меня заживо!» Крик души судьи Вилкова, изгнанного из футбола

В июне 2021 года та же участь постигла Станислава Васильева. Судья не назначил пенальти в ворота «Ротора» в матче с «Ахматом». Сначала в отношении арбитра провели служебную проверку, после чего пожизненно отстранили. А ещё РФС попрощался с руководителем проекта VAR в России Леонидом Калошиным. «Меня не устраивало количество скандалов, которые были вокруг VAR», — объяснил решение Хачатурянц.

Октябрь 2021-го — именно тогда Ашот Рафаилович стал и. о. президента РПЛ. В ноябре назначение утвердили официально. Хачатурянца избрали на пятилетний срок, однако он ушёл спустя всего семь месяцев. При нём РПЛ заключила выгодный контракт с букмекерской компанией — доходы лиги в этой сфере выросли почти в пять раз. Помимо этого, РПЛ нашла нового титульного спонсора. Плюс при Хачатурянце появился полноценный электронный документооборот. Раньше многое держалось на словах и звонке.

Ашот Хачатурянц

Ашот Хачатурянц

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А что не получилось? Руководители трёх клубов РПЛ («Рубин», «Ростов», «Уфа») заявили, что глава лиги обещал мораторий на вылет по итогам сезона-2021/2022 из-за неясности с завершением чемпионата на фоне пандемии коронавируса. Однако ситуация так и не разрешилась, и худшие команды вылетели согласно регламенту.

В вопросе расширения лиги Хачатурянц сообщил, что у него такая же позиция, как и у большинства клубов. При этом они сначала проголосовали за расширение, а потом – против. После событий февраля 2022 года с большей частью задумок главы РПЛ можно было попрощаться. По информации «Чемпионата», незадолго до этого Хачатурянц летал в Англию, где вёл переговоры с City Football Group по поводу инвестиций в российский футбол.

В марте того же года журналист «Чемпионата» Андрей Панков спросил у Ашота Рафаиловича, есть ли у него мотивация работать в сложившихся условиях. «Не могу бросить клубы в нынешней ситуации», — ответил президент РПЛ. Но перед этим тяжело вздохнул и заговорил только после 16-секундной паузы. В мае 2022 года «Чемпионату» стало известно, что Хачатурянц покинет свой пост. Так и произошло в июне.

Вспоминаем уход Хачатурянца с поста главы РПЛ:
Почему ушёл президент РПЛ? Хватит 16 секунд, чтобы всё понять
Видео
Почему ушёл президент РПЛ? Хватит 16 секунд, чтобы всё понять
Комментарии
