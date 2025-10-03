В высших лигах по всему миру только 10 игроков более результативны в 37 лет и старше.

Дзюба — самый результативный россиянин в РПЛ за год! А кто ещё разрывает в его возрасте?

Знаете ли вы, кто самый результативный российский игрок РПЛ по системе «гол+пас» в 2025 году? Невероятно, но это 37-летний Артём Дзюба! Экс-капитан сборной не перестаёт удивлять, даже выступая за хромающий «Акрон». У центрфорварда 10+7 в 22 матчах чемпионата за прошедшие девять месяцев. Темп Дзюбы не выдерживает даже молодой талант «Локо» Алексей Батраков.

А кто ещё, будучи в возрасте Дзюбы или старше, разрывает высшие лиги разных стран? Оказывается, только 10 игроков совершили больше результативных действий, чем Артём. Некоторые в ходе одного сезона – там, где чемпионаты проводятся по системе «весна-осень». У других голы и голевые передачи, как и у российского центрфорварда, суммировались за конец прошлого сезона и начало нынешнего. Рассказ об этих «стариках-разбойниках» в нашем тексте.

Камил Гросицки, «Погонь» – 18 результативных действий в 2025 году

Камил Гросицки Фото: Grzegorz Wajda/Getty Images

Полузащитник сборной Польши четыре года назад вернулся из «Вест Бромвича» на родину, чтобы спокойно доигрывать в местном чемпионате. На топ-уровне экс-игрок «Ренна» и «Халл Сити» уже не тянет, но в 37 лет феерит в польской лиге. За этот год капитан «Погони» забил семь мячей и сделал 11 голевых передач в 26 матчах. В феврале оформил дубль в ворота «Гурника», в мае добавил два гола «Мотору». Неплохо начал Камил и нынешний сезон – 2+4 в 10 турах. Гросицки – один из самых результативных футболистов чемпионата Польши.

Бесарт Ибраими, «Шкендия» – 18

Бесарт Ибраими Фото: Denis Doyle/Getty Images

38-летний Ибраими не столь известный игрок, но тоже кое-чего добившийся в футболе. На пике карьеры этот форвард провёл 17 матчей за сборную тогда ещё Македонии, а в молодости уезжал в Германию и даже пару раз выходил за «Шальке». Потом выступал в чемпионате Украины за «Севастополь», «Таврию» и запорожский «Металлург». С лета 2024-го Бесарт играет в чемпионате Северной Македонии за «Шкендию». Стал лучшим бомбардиром лиги, привёл команду к чемпионству. За весь год у него 9+9 в 20 матчах и два дубля. Кстати, капитан «Шкендии» ещё и в еврокубках кое-что может. Например, в августе поразил ворота «Лудогорца» в квалификации Лиги Европы.

Луис Суарес, «Интер Майами» – 19

Луис Суарес Фото: Megan Briggs/Getty Images

Дальше в топе ветеранов нападающий, которого никому представлять не нужно – 38-летняя экс-звезда «Ливерпуля», «Барселоны» и сборной Уругвая. Суарес второй год играет в «Интер Майами» вместе со своим другом Лионелем Месси и другими старыми приятелями по «Барсе». В МЛС сезон укладывается в календарный год, так что все 19 результативных действий Луиса приходятся на нынешний чемпионат. У него 9+10 в 25 матчах. Суарес оформлял дубли в ворота «Монреаля» и «Чикаго». Уругваец делит 13-е место в списке лучших по системе «гол+пас» в лиге.

Карим Бензема, «Аль-Иттихад» – 20

Карим Бензема Фото: Gualter Fatia/Getty Images

А вот и ещё один звёздный форвард – легенда «Реала» и обладатель «Золотого мяча» запугивает защитников в Саудовской Аравии. Бензема перешёл в «Аль-Иттихад» летом 2023-го, а сейчас он капитан действующего чемпиона страны. В 2025 году француз сыграл в местной лиге 21 матч, забил 14 мячей и сделал шесть голевых передач. Прошлый сезон завершил в тройке лучших бомбардиров, а новый чемпионат начал с хет-трика в ворота «Аль-Ахдуда». К слову, ещё и в кубковом турнире 37-летний Бензема сделал дубль в финале с «Аль-Кадисией» и принёс «Аль-Иттихаду» трофей.

Криштиану Роналду, «Аль-Наср» – 21

Криштиану Роналду Фото: Abdullah Ahmed/Getty Images

Но самой яркой звездой в Саудовской Аравии остаётся, конечно же, Роналду. За весь 2025 год Криштиану в 22 матчах чемпионата забил 19 мячей и отдал две голевые передачи. Выиграл бомбардирскую гонку в прошлом сезоне. В январе и апреле португалец сделал три дубля, а в сентябре – уже на старте нового сезона – добавил к ним ещё один. В общем, Роналду и в 40 лет честно отрабатывает свой нехилый контракт. Одна только неприятность – за почти три года в «Аль-Насре» он так и не завоевал с командой значимых трофеев.

Хоэль Аморосо, «Стронгест» – 22

Хоэль Аморосо (№7) с партнёрами по команде Фото: clubthestrongest.bo

Имя этого аргентинского игрока вряд ли вам о чём-то скажет. 37-летний Аморосо, конечно, далеко не Роналду с точки зрения статуса в футбольном мире. Тем не менее в 2025 году он опережает Криштиану по количеству результативных действий – 22 в 22 матчах. Выходит ровно по одному за игру. Атакующий полузащитник забил шесть мячей и сделал 16 голевых передач в чемпионате Боливии, где уже второй сезон выступает за «Стронгест». Это лучший показатель в лиге. Однажды Хоэль даже хет-трик из ассистов оформил – во встрече с командой с замечательным названием «Сан-Антонио Було Було». На пике карьеры Аморосо выступал в Аргентине за клуб Лео Месси и Диего Марадоны – «Ньюэллс Олд Бойз».

Марин Томасов, «Астана» – 22

Марин Томасов Фото: fcastana.kz

В чемпионате Казахстана есть свой супергерой-«пенсионер» – 38-летний Томасов. Вингер «Астаны», сыгравший в 2013 году один матч за сборную Хорватии, совершил 22 результативных действия в сезоне-2025. У Марина 11 голов и 11 голевых передач в 23 матчах. В том числе хет-трик в ворота «Жетысу» и дубль в матче с «Тоболом». Томасов выступает за «Астану» уже 7 лет 3 месяца, поэтому неудивительно, что именно он носит капитанскую повязку. Хорват ведёт «Астану» к золоту, но на пятки лидеру наступает участник Лиги чемпионов «Кайрат». Видимо, конкуренты всё решат в очной встрече на финише в конце октября.

Габриэль Мендес, «Метрополитан» – 23

Габриэль Мендес Фото: metropolitanfootball.com

Список возрастных аргентинцев, разрывающих зарубежные лиги, продолжает 37-летний Мендес. Этот левый вингер известен не более, чем Аморосо. Когда-то Габриэль делал себе имя в «Банфилде» и «Сан-Лоренсо», однако до топ-уровня не добрался и покатался по миру. Осенью 2024-го судьба забросила аргентинца в Пуэрто-Рико – Мендес подписал контракт с клубом «Метрополитан». Оно того стоило не только по финансовым причинам. В Пуэрто-Рико Габриэль выиграл свой первый в карьере трофей – чемпионский титул. За этот год в 21 матче у него 16+7. По разу Мендес оформил покер и хет-трик, стал автором трёх дублей. Будет что вспомнить.

Хассан Маатук, «Аль-Ансар» – 28

Хассан Маатук с детьми Фото: Из личного архива Хассана Маатука

Ещё один ориентир для Дзюбы – легенда ливанского футбола Маатук. Он лучший в истории национальной команды как по количеству матчей (126), так и по количеству голов (26). Пиковые годы карьеры Хассан провёл в ОАЭ, а сейчас 38-летний вингер выступает дома. В 2025-м поиграл за «Аль-Ансар» и «Джвайю». Оформил 19+9 в 27 матчах. Стал автором хет-трика в ворота «Аль-Ахеда», сделал три дубля. Привёл «Аль-Ансар» к чемпионскому титулу, заодно победив в гонке бомбардиров. Судя по тому, что Маатук подписал двухлетний контракт с «Джвайей», завершать карьеру он пока явно не планирует.

Лионель Месси, «Интер Майами» – 35

Лионель Месси Фото: Megan Briggs/Getty Images

Самый результативный игрок года в категории «те, кому за 37» – это неподражаемый Месси. Лионель после отъезда из Европы развлекается в МЛС, где с лета 2023-го выступает за «Интер Майами». В сезоне-2025 аргентинец – лучший в лиге по системе «гол+пас», несмотря на почтенный возраст. В 25 матчах он забил 24 мяча и отдал 11 голевых передач. Статистика такая же сумасшедшая, как в своё время в чемпионате Испании. С мая по сентябрь Месси умудрился сделать восемь дублей! Теперь осталось только и всего – привести «Интер Майами» к победе в плей-офф.

Согласны ли вы с мнением, что Дзюба совершает свои результативные действия в более сильном чемпионате, чем ветераны из топ-10 рейтинга?