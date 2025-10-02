Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Рома — Лилль — 0:1, обзор матча 2-го тура Лиги Европы 2025/2026: видео трёх пенальти, Довбик, Соуле, Озер, 2 октября 2025

Чудовищная реализация «Ромы»! Три захода на пенальти в матче ЛЕ— и все незабитые!
Георгий Илющенко
Отчёт «Рома» — «Лилль» — 0:1
Аудио-версия:
Комментарии
Из-за этой трагикомедии проиграли дома «Лиллю».

«Рома» во многом неожиданно уступила на «Олимпико» «Лиллю». В поражении римляне могут винить только себя, ведь у них было три попытки вырвать ничью после заработанного пенальти. Все оказались неэффективными!

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
0 : 1
Лилль
Лилль, Франция
0:1 Харальдссон – 6'    

В самом начале матча исландец «Лилля» Хакон-Арнар Харальдссон воспользовался отскоком и прошил ближний угол. «Рома» нанесла 20 ударов и посадила французов на четыре жёлтых, тем не менее забить в ответ никак не получалось. И вот в концовке появился железобетонный шанс: на 82-й минуте мяч попал в руку Айссы Манди, пенальти.

Дальше — чистое великолепие. Поднявшийся с лавки Артём Довбик подошёл к «точке» и пробил слабо чуть правее центра. Берке Озер без проблем отразил удар, но вот незадача — Ромен Перро рано вбежал в штрафную и выбил мяч на угловой.

Первое спасение Берке Озера

Первое спасение Берке Озера

Фото: Кадр из трансляции

Украинскому нападающему представилась вторая возможность. И он использовал её точно так же! Озер вновь среагировал! Вот только уже сам сделал несколько шагов вперёд! Вердикт — новая перебивка!

Второе спасение Берке Озера

Второе спасение Берке Озера

Фото: Кадр из трансляции

На сей раз Довбик не стал искушать судьбу, и 11-метровый взялся пробивать Матиас Соуле. Аргентинец сменил угол и пальнул влево, а Озер туда и прыгнул! Однако уже по правилам! Однозначно главный герой вечера. Есть готовый сценарий для режиссёров: если не на полный фильм, то хотя бы на короткометражку.

Третье спасение Берке Озера

Третье спасение Берке Озера

Фото: Кадр из трансляции

Заодно повторился любимый счёт Джан Пьеро Гасперини в «Роме» — 1:0 в пятый раз из семи. С ним он ранее побеждал «Болонью», «Пизу» и «Лацио», уступал «Торино». Вроде бы не самая весёлая разница. Но точно не сегодня.

ВИДЕО

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android