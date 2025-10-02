Чудовищная реализация «Ромы»! Три захода на пенальти в матче ЛЕ— и все незабитые!

«Рома» во многом неожиданно уступила на «Олимпико» «Лиллю». В поражении римляне могут винить только себя, ведь у них было три попытки вырвать ничью после заработанного пенальти. Все оказались неэффективными!

В самом начале матча исландец «Лилля» Хакон-Арнар Харальдссон воспользовался отскоком и прошил ближний угол. «Рома» нанесла 20 ударов и посадила французов на четыре жёлтых, тем не менее забить в ответ никак не получалось. И вот в концовке появился железобетонный шанс: на 82-й минуте мяч попал в руку Айссы Манди, пенальти.

Дальше — чистое великолепие. Поднявшийся с лавки Артём Довбик подошёл к «точке» и пробил слабо чуть правее центра. Берке Озер без проблем отразил удар, но вот незадача — Ромен Перро рано вбежал в штрафную и выбил мяч на угловой.

Первое спасение Берке Озера

Украинскому нападающему представилась вторая возможность. И он использовал её точно так же! Озер вновь среагировал! Вот только уже сам сделал несколько шагов вперёд! Вердикт — новая перебивка!

Второе спасение Берке Озера

На сей раз Довбик не стал искушать судьбу, и 11-метровый взялся пробивать Матиас Соуле. Аргентинец сменил угол и пальнул влево, а Озер туда и прыгнул! Однако уже по правилам! Однозначно главный герой вечера. Есть готовый сценарий для режиссёров: если не на полный фильм, то хотя бы на короткометражку.

Третье спасение Берке Озера

Заодно повторился любимый счёт Джан Пьеро Гасперини в «Роме» — 1:0 в пятый раз из семи. С ним он ранее побеждал «Болонью», «Пизу» и «Лацио», уступал «Торино». Вроде бы не самая весёлая разница. Но точно не сегодня.

