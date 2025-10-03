«Детям с гордостью скажу, что играл за ЦСКА». Хорват, сроднившийся с Россией

В сентябре «Акрон» объявил о подписании Кристияна Бистровича в статусе свободного агента. Последним клубом хорватского полузащитника стал ЦСКА, в котором он отыграл более семи лет. В интервью «Чемпионату» Кристиян подытожил армейский период карьеры и поделился первыми впечатлениями от новой команды.

«Рад, что теперь мы с Дзюбой одноклубники, а не соперники»

— Как проходит адаптация в новом клубе?

— Всё в порядке. Я быстро познакомился с командой как на поле, так и вне его. Адаптация прошла легко. Меня приняли и помогали всем. Единственное – у нас сейчас неудачная серия. Если бы не это, всё было бы отлично.

— Как возник вариант с «Акроном»?

— После окончания контракта с ЦСКА у меня было много предложений из России, но сначала я даже не рассматривал их. Думал поехать играть в Европу. Когда понял, что не срослось, начал рассматривать все опции. С «Акроном» всё получилось быстро. Я побеседовал с тренером, спортивным директором, и мы быстро обо всём договорились.

— Не переживал, что лето закончилось, а ты без команды?

— С «Акроном» мы договорились ещё где-то в начале августа. Я долго ждал визу и решения бюрократических вопросов. Был бы рад, если бы смог помогать команде ещё тогда, но так получилось. Конечно, неудобно, когда так долго ждёшь, однако я знал, что всё будет хорошо.

— От каких российских клубов был ещё интерес?

— Сейчас уже нет смысла об этом говорить.

— А из каких стран?

— Из многих. Когда ты свободный агент, поступает много звонков. Обращались не только к агенту, но и напрямую ко мне. Агент говорил, что каждый день звонили из более чем 10 клубов.

— Перед переходом в «Акрон» советовался со знакомыми по ЦСКА Марадишвили и Хосоновым?

— А я до перехода знал половину команды: игроки из ЦСКА, «Балтики», балканцы. Ещё в «Акроне» медицинский штаб из «Балтики», поэтому мне было с кем поговорить (смеётся). Мне было легко принять решение.

— Рад воссоединиться с парнями?

— Да. Некоторых из них я давно не видел, поэтому всем рад.

— Марадишвили и Хосонов со времён ЦСКА очень повзрослели?

— Да (смеётся). Была возможность поговорить и вспомнить время, которое провели вместе. С Хосоном прямо долго не виделся, а с Костей встречался на играх, когда он был в «Локо» и «Пари НН».

— Отсутствие сборов с «Акроном» не повлияло на твою адаптацию?

— Это всегда неприятная ситуация. Однако больше двух месяцев я занимался со своим тренером по физподготовке. Работал и на поле, и в зале. В «Акрон» пришёл готовым настолько, насколько это возможно, когда занимаешься самостоятельно. В клубе сказали: «Видно, что ты в хорошем состоянии». Также помогла пауза на сборные, потому что в тот период я провёл чуть больше тренировок с командой и сразу стал играть.

— С Дзюбой уже нашёл коннект?

— Да. Он главный для атмосферы как на поле, так и в раздевалке, всегда шутит. Он меня быстро принял и сразу сказал, что поможет, если надо найти квартиру. Рад, что после долгих лет играю с ним в команде и больше не думаю о нём как о сопернике. Приятно быть в команде с таким футболистом.

Кристиян Бистрович и Артём Дзюба Фото: ФК «Акрон»

— Можешь подробнее раскрыть влияние Артёма на атмосферу в команде?

— Он более опытный, чем остальные. Дзюба играл в больших командах, брал много трофеев. Он старается помогать в команде всем. У нас достаточно много молодых игроков — Артём всё время подсказывает им и говорит, в чём надо прибавлять. Очень хорошо для всех, когда у тебя в команде такой игрок.

— Дзюба остаётся топ-форвардом?

— Конечно. Может быть, сейчас он не так подвижен, как раньше, но ты видишь, какой он классный футболист. По каждому приёму мяча видно, что класс не теряется.

— Какие первые впечатления от работы с Тедеевым?

— Он требует от всех высокого уровня в каждом упражнении и практически во всём, что мы делаем на поле и вне его. Могу сказать, что всё на позитиве. Отличная и очень профессиональная команда.

— Что главный тренер говорил тебе перед переходом в «Акрон»?

— Сказал, что будет очень рад, если я приеду. Тренер говорил, что хорошо меня знает по выступлениям в России и знает все мои сильные качества. Не буду углубляться в тактику, но он сразу сообщил, что будет от меня требовать на поле.

— У команды сейчас неудачная серия — девять матчей без побед. С чем это связано?

— Я могу говорить только про те матчи, когда уже был в команде. Думаю, у нас много качественных игроков. Просто в последних матчах не хватило концентрации и уверенности, чтобы реализовать свои моменты. Их было достаточно много — просто мы не забивали. У наших ворот та же ситуация — практически во всех матчах легко пропускали. Если будем внимательнее, результат сразу поменяется, и серия прервётся.

Кристиян Бистрович в «Акроне» Фото: ФК «Акрон»

— Тедееву по силам исправить ситуацию?

— Конечно. Мы стараемся на каждой тренировке, принимаем какие-то тактические решения. Будем всё исправлять.

— На что «Акрон» может претендовать в нынешнем сезоне?

— Если бы не было этой неудачной серии, я бы сказал, что можем претендовать на место ближе к верхней половине таблицы. Однако сначала надо исправить ситуацию. У нас качественная команда, которая должна быть как минимум в середине таблицы.

«3:0 с «Реалом» плохо помню»

— Давай поговорим о ЦСКА. За лето успел подвести итоги этого периода карьеры?

— Да. Я очень долго был в ЦСКА и пережил много хороших моментов. У меня осталось много прекрасных воспоминаний об этом клубе. Я начинал в Хорватии, однако там редко попадал в основу. Практически всю свою карьеру был в ЦСКА. Этот клуб навсегда в моём сердце.

— Но тебя постоянно отдавали в аренду, стабильно ты играл только отрезками. Почему не удалось закрепиться на постоянной основе?

— Аренды были в то время, когда ситуация в мире выглядела очень непростой. Не было страха, было желание играть ближе к дому и семье. Также у меня были травма и операция. Однако всё это футбольная жизнь, и я совсем на это не жалуюсь. Все аренды принесли много пользы и дали опыта. Последний сезон в ЦСКА был одним из лучших в моей карьере. Хорошо, что этот период закончился победой в Кубке России. Отличная последняя игра за клуб.

— Ты ждал большего от карьеры в ЦСКА?

— В первые три года мы постоянно играли в еврокубках — был невероятный кайф находиться в то время в таком клубе. Практически каждую неделю мы играли на высочайшем уровне. Жалко, что сейчас такая ситуация в мире. Не только ЦСКА, но и многие другие российские клубы заслужили играть в еврокубках. Российский чемпионат достаточно хороший и сильный. Жалко, что нет возможности показать себя в еврокубках.

— Чувства недосказанности не осталось?

— Нет. Повторюсь, я вообще не жалуюсь. Всё было так, как должно было быть. Всё в жизни происходит не просто так. Я с гордостью и радостью смотрю на период карьеры в ЦСКА.

— С кем из тренеров ЦСКА тебе работалось комфортнее всего?

— Я приходил очень молодым, было тяжело. Однако тогда в ЦСКА был Гончаренко, который очень много мне помогал. Он был первым, кто дал мне возможность часто играть. Конечно, это помогло улучшить качества и почувствовать уверенность. Также хочу отметить последний сезон с Николичем — было хорошее отношение со стороны всего штаба как ко мне, так и в обратную сторону. Было приятно работать на каждой тренировке и игре.

Кристиян Бистрович и Марко Николич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Удивил его уход?

— Мы, балканцы, говорили с ним. Марко отмечал, что следующий сезон будет ещё лучше, чем этот. Он высказывал желание, чтобы мы остались с ним в команде. Были такие планы, однако в последние месяцы сезона мы уже знали, что, возможно, он не останется. Конечно, у нас тоже был шок, но не такой, как у остальных.

— Если бы Николич остался, ты бы продлил контракт?

— 95%, что в таком случае я бы остался в ЦСКА.

— Давай вспомним одну из самых запоминающихся побед ЦСКА за последнее десятилетие — 3:0 с «Реалом». Это главный матч в твоей карьере?

— Тяжело сказать. Было много хороших матчей. Конечно, этот в числе лучших. Приятно обыграть в гостях один из сильнейших клубов мира. Но, если честно, я… вообще не помню, как мы играли! Только помню, как голы забивали. Однако этот результат не забуду никогда. Тем более что на трибунах «Бернабеу» были моя семья и несколько близких друзей.

— Даже свои эмоции не помнишь?

— Я был очень рад, что играю в Лиге чемпионов. Не готовил себя конкретно к матчу с «Реалом» — просто готовился так же, как и ко всем остальным. Был нацелен на свою игру. После матча, когда голова остыла, пришло осознание сделанного. Это было большой честью.

— Гончаренко говорил, что ЦСКА долго переваривал ту победу, и она негативно сказалась на команде. Согласишься?

— Тяжело сейчас об этом говорить. В той команде было много молодых игроков. Нам эта победа придала уверенности и просто помогла стать более качественными футболистами. Не думаю, что она сыграла негативную роль.

— А из ничьей с «Арсеналом» в Лиге Европы что-то вспоминается?

— Кстати, тот матч я помню больше, потому что впервые играл с первых минут за ЦСКА. Я не ожидал, что окажусь в старте. Папа в тот момент был в Москве. Когда я ему написал, что выйду в основе, он тоже был в шоке: начал писать большие СМС, как всё делать на поле. В итоге мне ещё надо было его успокаивать (смеётся). Получился очень крутой матч лично для меня. После него я стал больше играть. С «Арсенала» начался мой путь в ЦСКА.

— Папа тебе давал личную установку на игру с «Арсеналом»?

— Да. Он много писал, но я ему сказал: «Пожалуйста, спокойно. Надо просто играть в футбол, как и с другими командами».

Кристиян Бистрович в матче Лиги Европы с «Арсеналом» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— В том ЦСКА блистал Головин. Ты понимал, что растёт игрок топ-уровня?

— Да. Когда я пришёл в ЦСКА, всем говорил о нём. На тренировках и в играх было видно, какой у него потенциал и талант. Мы видим, что он играет в «Монако» уже на протяжении семи лет. Ещё и 10-й номер забрал! Однако это не сюрприз — сразу было понятно, что его ждёт большая карьера.

— Кто ещё выделялся в том ЦСКА?

— В то время нашим лучшим игроком был Влашич. Но в ЦСКА было много молодых игроков, по которым ты сразу понимал, что их ждёт большая карьера. Например, Дивеев, Чалов или Обляков. Было понятно сразу: либо они будут долго играть в ЦСКА, либо куда-то хорошо уйдут.

— С Влашичем сошлись ближе как земляки?

— Да. Никс, я и Яка Бийол на протяжении почти трёх лет были вместе в Москве и постоянно общались, дружили, ездили по ресторанам. Практически каждый день были вместе.

— Сейчас с ними поддерживаешь общение?

— Общаемся, но не так часто, как раньше. Списываемся пару раз в месяц.

— Как дела у Бийола?

— Всё хорошо. Он всегда мечтал выступать на таком уровне. Яка здорово играл в «Удинезе». Наградой за это стал переход в АПЛ. Говорит, там всё на очень высоком уровне. Пока ждёт свой шанс.

— За ЦСКА следит?

— Да. Он всегда поздравлял меня с победами в дерби и с голами. Мы постоянно на связи и порой вспоминаем какие-то моменты.

«Не мог оставить ЦСКА»

— Какой матч за ЦСКА стал для тебя самым запоминающимся?

— Сразу вспоминается недавнее дерби со «Спартаком». Я всегда мечтал забить гол в дерби — наконец-то получилось! Ещё и в последнем сезоне — как будто всё так и должно было случиться. Этот гол — один из самых любимых. А может, и самый любимый.

— Как в клубе тебе объясняли постоянные аренды?

— Мы всегда договаривались с Романом Юрьевичем [Бабаевым]. Никогда не было проблем. Был момент, когда я хотел уйти в аренду, а было, когда клуб говорил, что я буду мало играть и лучше поехать в аренду. У Романа Юрьевича всегда было хорошее отношение [ко мне]. Когда я ездил в аренды, никогда не было проблем.

— Не возникало желания уйти полноценным трансфером?

— Сложная ситуация в мире и другие вещи влияли. В некоторых клубах сразу понимал, что им будет тяжело выкупить меня. Я всегда старался вернуться из аренд в ЦСКА ещё сильнее, чем был раньше, и опять бороться за своё место.

— В 2022 году ты мог воспользоваться пунктом ФИФА, который позволял свободно уехать из РПЛ. Почему этого не сделал?

— Я знал про такую опцию, но никогда даже не думал об этом. Я начал свою карьеру в ЦСКА, в этом клубе добился большинства успехов. Сегодня продолжаю думать, что стал таким игроком во многом благодаря ЦСКА. Не хотел проявлять неуважение к клубу. С Романом Юрьевичем мы сразу поговорили, и я ему сказал, что не стану пользоваться этой опцией.

Кристиян Бистрович Фото: ПФК ЦСКА

— Что ещё тебе дали годы в ЦСКА?

— Много всего. ЦСКА на меня повлиял в том числе и как на человека. Я приезжал практически ребёнком. Это большой этап в моей жизни, который всегда буду вспоминать с теплом. Думаю, через несколько лет, когда у меня будут дети, с гордостью им скажу, что играл за этот клуб.

— Ты хорошо говоришь на русском. Как учил язык?

— Когда узнал, что еду в ЦСКА, за месяц или два до перехода взял восемь часов русского языка. Научился каким-то основам. Когда приехал в Россию, пользовался переводчиком. Однако через пару месяцев в окружении носителей языка начал быстро всё понимать. Сложнее было заговорить, но где-то через полгода смог. Через семь-восемь месяцев мне уже не нужен был переводчик.

— Изучение давалось проще благодаря схожести с хорватским языком?

— Да. Думаю, не только хорватам, но и всем балканцам очень просто научиться говорить на русском языке. Большинство игроков из бывшей Югославии в РПЛ говорят на русском. Много похожих слов, ты можешь легко понять, что тебе говорят. Другим легионерам в этом смысле сложнее.

— В ЦСКА сейчас один из таких легионеров — Мойзес. Он действительно хорошо говорит на русском языке и понимает его?

— Он понимает большинство слов, но говорит не так уж много. Всё равно для меня просто немыслимо, когда кто-то из латиноамериканцев так осваивает язык. Думаю, им гораздо сложнее даётся русский.

— Для тебя Россия уже стала вторым домом?

— Да. Я знаю язык, всё знаю. В любом городе без труда ориентируюсь – куда ездить, как и что найти. Жена тоже начала учить русский язык, ездит на занятия. Думаю, через несколько месяцев будет говорить лучше меня (смеётся).