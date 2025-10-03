Баннер с Юраном в Австрии, неудачная игра Чалова и Оздоева. Итоги дня в еврокубках

Позади 2-й тур общего этапа Лиги Европы, который подарил нам несколько увлекательных сюжетов. Рассказываем о главных событиях турнира. А ещё состоялись встречи 1-го тура общего этапа Лиги конференций.

Лига Европы

Первая еврокубковая победа Тедеско с «Фенербахче»

В конце сентября появилась информация, что руководство «Фенербахче» может уволить Доменико Тедеско с поста главного тренера. Немцу дали три матча на исправление ситуации. С того момента дела у стамбульского клуба идут хорошо. Обыграли «Антальяспор» (2:0) в чемпионате, а теперь одолели «Ниццу» (2:1) в Лиге Европы.

На этот раз спасибо нужно сказать Керему Актюркоглу — турок дважды забил до перерыва. Впрочем, гости отыграли один мяч ударом с 11-метровой отметки. Второй тайм получился сухим, что устроило хозяев. Есть первая победа «Фенера» при Тедеско в еврокубках! А у «Ниццы» два поражения в двух турах.

ВИДЕО

Вратарь «Лилля» взял три пенальти подряд

Четыре из шести матчей с участием «Ромы» в нынешнем сезоне завершились с одинаковым счётом 1:0. В трёх случаях римская команда победила, в одном — проиграла. Угадайте, с каким счётом завершилась встреча «Ромы» с «Лиллем»? Хозяева пропустили очень быстро — Хакон-Арнор Харальдссон вонзил мяч в ближнюю девятку. Этот гол — следствие прессинга французского клуба на чужой половине поля.

Главным героем встречи стал вратарь «Лилля» Берке Озер. «Рома» заработала пенальти в концовке встречи. А дальше загибаем пальцы. Турецкий голкипер спасает после удара Артёма Довбика. Судья просит перебить, поскольку кто-то из игроков «Лилля» вбегает в штрафную площадь раньше времени. Вторая попытка Довбика — вратарь снова тащит, но при этом нарушает правила (убирает обе ноги с линии до удара). Снова нужно перебить. Однако это не смущает Озера, который опять спасает «Лилль» (на этот раз бил Матиас Соуле). Красавец!

ВИДЕО

«Бетис» снова забил дважды, но на этот раз победил

Испанская команда успешно слетала в Болгарию. В первом тайме Джовани Ло Чельсо нанёс идеальный по точности удар в дальний угол — вратарь даже не прыгнул. А после перерыва защитник «Лудогорца» Сон отметился автоголом. Любопытно, что перед матчем он заявил, что давно болеет за «Бетис». Кажется, после такого к Сону будут вопросы со стороны фанатов болгарского клуба. «Бетис» одержал первую победу в общем этапе, ведь в 1-м туре он поделил очки с «Ноттингем Форест» (2:2).

ВИДЕО

«Селтик» опять не забил в домашнем матче

«Селтик» снова огорчил своих фанатов. В августе шотландская команда уступила «Кайрату» в серии пенальти и не попала в общий этап Лиги чемпионов. А что у команды в Лиге Европы? Две встречи, одно очко. Болельщики «Селтика» привыкли, что в это время сезона команда играет в ЛЧ, поэтому не забили стадион под завязку, как это обычно бывает.

Рикарду Орта закинул мяч за шиворот Касперу Шмейхелю. А на последних минутах Габри Мартинес оказался первым на добивании после того, как вратарь и защитники «Селтика» остановили два удара. Идеальный старт «Браги» — шесть очков из шести возможных. Шотландская команда рискует остаться без плей-офф.

ВИДЕО

«Астон Вилла» приходит в себя после ужасного старта

Английская команда провалила стартовый отрезок сезона. Дошло до того, что она оказалась в зоне вылета в АПЛ. После этого «Астон Вилла» пришла в себя и одержала три победы подряд, две — в Лиге Европы. На этот раз клуб из Бирмингема набрал три очка в Роттердаме. «Фейеноорд» создавал моменты до перерыва, но не забил. «Астон Вилла» наказала соперника после перерыва. Эмилиано Буэндия положил мяч в самый угол, а Джон Макгинн оказался первым на отскоке. Команда Унаи Эмери — в числе лидеров общего этапа, нидерландский клуб, который тренирует Робин ван Перси, не набрал ни одного очка.

ВИДЕО

У Постекоглу большие проблемы в «Ноттингеме»

Ангелос Постекоглу — тренер, который привёл «Тоттенхэм» к победе в Лиге Европы. Теперь он работает с «Ноттингем Форест». Пока получается плохо — ни одной победы в шести матчах. Во встрече с «Мидтьюлланном» зрители увидели три гола к 24-й минуте. Результативная комбинация «Ноттингема» — восторг. Вратарь Матц Селс сделал предголевой пас, Морган Гиббс-Уайт — голевой, а Дан Ндой спокойно реализовал свой шанс. В два паса прошли от своих ворот до чужих.

Однако хозяева провалились на стандартах — оба мяча в первой половине они пропустили именно в этом формате. В концовке соперники обменялись голами. Датская команда забила в контратаке, английская — с пенальти. «Мидтьюлланн» одержал вторую победу подряд, а «Ноттингем» пока набрал всего лишь одно очко.

ВИДЕО

«Порту» опять вырвал победу на последних минутах

«Порту» врубил опасный для соперников режим со старта сезона. Команда Франческо Фариоли одержала семь побед в семи матчах чемпионата Португалии и набрала максимальное количество очков в Лиге Европы. В 1-м туре «Порту» одолел «Зальцбург» (1:0) благодаря голу на 90+3-й минуте, а теперь справился с «Црвеной Звездой» за счёт результативного удара на 89-й. Родригу Мора воспользовался кошмарной игрой сербского клуба в обороне. Наир Тикнизян вышел в стартовом составе, но был заменён на 81-й минуте.

ВИДЕО

Баннер с Юраном вдохновил «Штурм» на победу

Болельщики «Штурма» перед матчем устроили красочный перформанс. Они развернули баннер, на котором в том числе изображён бывший нападающий команды Сергей Юран. Да, со спины, но фамилию мы точно не перепутаем. Помнят, хотя россиянин играл за австрийский клуб больше 20 лет назад.

Баннер с Сергеем Юраном Фото: ФК «Штурм»

«Штурм» дважды забил до перерыва. Томи Хорват сначала отличился сам, а потом выдал гениальный пас низом с штрафного на Отара Китеишвили. Грузинский футболист наказал соперника за дыру в защите. Проблемный «Рейнджерс» отыграл только один гол, на большее его не хватило.

ВИДЕО

Оздоев и Чалов не спасли ПАОК от поражения

Поездка греческого клуба в Испанию не принесла ему успеха. Магомед Оздоев вышел в стартовом составе, а Фёдор Чалов остался в запасе (его выпустили на 61-й минуте). Гости открыли счёт, однако соперник быстро отыгрался, а потом добил оппонента после перерыва. Один из голов в составе «Сельты» оформил 38-летний Яго Аспас — ветеран головой вколотил мяч под перекладину. С такой игрой в обороне, как у ПАОКа после перерыва, нереально рассчитывать на хороший результат. Оздоев заработал жёлтую карточку, а вот результативных действий нет ни у него, ни у Чалова.

ВИДЕО

Шакири помог «Базелю» обыграть клуб Бундеслиги

Шердан Шакири всё ещё в порядке. Конечно, он не такой возрастной, как Аспас (швейцарцу 33 года). Шакири установил окончательный результат матча со «Штутгартом» и сделал это невероятно эффектно. Прекрасный «парашют» за спину вратарю — такому позавидуют многие. Возможно, Шердан делал пас на одноклубника, но получился гол-шедевр. Отметим и вратаря швейцарского клуба Марвина Хица — он отразил удар Эрмедина Демировича с 11-метровой отметки.

ВИДЕО

Результаты остальных матчей Лиги Европы

Лига конференций

Иосифов поучаствовал в победе «Целе»

«Целе» стартовал с победы в Лиге конференций. В 1-м туре словенская команда переиграла греческий АЕК. Главным героем встречи стал Франко Ковачевич — сделал хет-трик. Второй мяч он забил с добивания после того, как вратарь справился с ударом Никиты Иосифова. Россиянин вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч. Экс-нападающий клубов РПЛ Виталий Лисакович отыграл 79 минут.

ВИДЕО

«Кристал Пэлас» стартовал с победы

«Кристал Пэлас» по-прежнему не пропускает в Лиге конференций. Два сухих матча в квалификации, один — в общем этапе. Команда Оливера Гласнера справилась с киевским «Динамо» на нейтральном поле в Польше. Даниэль Муньос классно пробил головой, а потом Эдди Нкетиа открылся под результативный прострел Йереми Пино, который до этого накрутил соперника на фланге. Интересно, по силам ли «Кристал Пэлас» выиграть турнир?

ВИДЕО

Результаты остальных матчей Лиги конференций