Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Лига Европы и Лига конференций, видеообзор матчей общего этапа, 2 октября 2025, видео голов: Рома, Штурм, Лилль, Фенербахче, Порту

Баннер с Юраном в Австрии, неудачная игра Чалова и Оздоева. Итоги дня в еврокубках
Кирилл Закатченко
Обзор матчей Лиги Европы и Лиги конференций
Аудио-версия:
Комментарии
Первая победа Тедеско в Лиге Европы с «Фенербахче», успешный старт команды Иосифова в Лиге конференций.

Позади 2-й тур общего этапа Лиги Европы, который подарил нам несколько увлекательных сюжетов. Рассказываем о главных событиях турнира. А ещё состоялись встречи 1-го тура общего этапа Лиги конференций.

Лига Европы

Первая еврокубковая победа Тедеско с «Фенербахче»

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
2 : 1
Ницца
Ницца, Франция
1:0 Актюркоглу – 3'     2:0 Актюркоглу – 25'     2:1 Оморуйи – 37'    

В конце сентября появилась информация, что руководство «Фенербахче» может уволить Доменико Тедеско с поста главного тренера. Немцу дали три матча на исправление ситуации. С того момента дела у стамбульского клуба идут хорошо. Обыграли «Антальяспор» (2:0) в чемпионате, а теперь одолели «Ниццу» (2:1) в Лиге Европы.

На этот раз спасибо нужно сказать Керему Актюркоглу — турок дважды забил до перерыва. Впрочем, гости отыграли один мяч ударом с 11-метровой отметки. Второй тайм получился сухим, что устроило хозяев. Есть первая победа «Фенера» при Тедеско в еврокубках! А у «Ниццы» два поражения в двух турах.

ВИДЕО

Вратарь «Лилля» взял три пенальти подряд

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
0 : 1
Лилль
Лилль, Франция
0:1 Харальдссон – 6'    

Четыре из шести матчей с участием «Ромы» в нынешнем сезоне завершились с одинаковым счётом 1:0. В трёх случаях римская команда победила, в одном — проиграла. Угадайте, с каким счётом завершилась встреча «Ромы» с «Лиллем»? Хозяева пропустили очень быстро — Хакон-Арнор Харальдссон вонзил мяч в ближнюю девятку. Этот гол — следствие прессинга французского клуба на чужой половине поля.

Главным героем встречи стал вратарь «Лилля» Берке Озер. «Рома» заработала пенальти в концовке встречи. А дальше загибаем пальцы. Турецкий голкипер спасает после удара Артёма Довбика. Судья просит перебить, поскольку кто-то из игроков «Лилля» вбегает в штрафную площадь раньше времени. Вторая попытка Довбика — вратарь снова тащит, но при этом нарушает правила (убирает обе ноги с линии до удара). Снова нужно перебить. Однако это не смущает Озера, который опять спасает «Лилль» (на этот раз бил Матиас Соуле). Красавец!

ВИДЕО

Что это было?
Чудовищная реализация «Ромы»! Три захода на пенальти в матче ЛЕ — и все незабитые!
Чудовищная реализация «Ромы»! Три захода на пенальти в матче ЛЕ — и все незабитые!

«Бетис» снова забил дважды, но на этот раз победил

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Лудогорец
Разград, Болгария
Окончен
0 : 2
Бетис
Севилья, Испания
0:1 Ло Чельсо – 31'     0:2 Сон – 53'    

Испанская команда успешно слетала в Болгарию. В первом тайме Джовани Ло Чельсо нанёс идеальный по точности удар в дальний угол — вратарь даже не прыгнул. А после перерыва защитник «Лудогорца» Сон отметился автоголом. Любопытно, что перед матчем он заявил, что давно болеет за «Бетис». Кажется, после такого к Сону будут вопросы со стороны фанатов болгарского клуба. «Бетис» одержал первую победу в общем этапе, ведь в 1-м туре он поделил очки с «Ноттингем Форест» (2:2).

ВИДЕО

«Селтик» опять не забил в домашнем матче

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Окончен
0 : 2
Брага
Брага, Португалия
0:1 Орта – 20'     0:2 Мартинес – 85'    

«Селтик» снова огорчил своих фанатов. В августе шотландская команда уступила «Кайрату» в серии пенальти и не попала в общий этап Лиги чемпионов. А что у команды в Лиге Европы? Две встречи, одно очко. Болельщики «Селтика» привыкли, что в это время сезона команда играет в ЛЧ, поэтому не забили стадион под завязку, как это обычно бывает.

Рикарду Орта закинул мяч за шиворот Касперу Шмейхелю. А на последних минутах Габри Мартинес оказался первым на добивании после того, как вратарь и защитники «Селтика» остановили два удара. Идеальный старт «Браги» — шесть очков из шести возможных. Шотландская команда рискует остаться без плей-офф.

ВИДЕО

«Астон Вилла» приходит в себя после ужасного старта

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
0 : 2
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Буэндия – 61'     0:2 Макгинн – 79'    

Английская команда провалила стартовый отрезок сезона. Дошло до того, что она оказалась в зоне вылета в АПЛ. После этого «Астон Вилла» пришла в себя и одержала три победы подряд, две — в Лиге Европы. На этот раз клуб из Бирмингема набрал три очка в Роттердаме. «Фейеноорд» создавал моменты до перерыва, но не забил. «Астон Вилла» наказала соперника после перерыва. Эмилиано Буэндия положил мяч в самый угол, а Джон Макгинн оказался первым на отскоке. Команда Унаи Эмери — в числе лидеров общего этапа, нидерландский клуб, который тренирует Робин ван Перси, не набрал ни одного очка.

ВИДЕО

У Постекоглу большие проблемы в «Ноттингеме»

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Окончен
2 : 3
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
0:1 Диао – 18'     1:1 Ндой – 22'     1:2 Сёренсен – 24'     1:3 Бюсков – 88'     2:3 Вуд – 90+3'    

Ангелос Постекоглу — тренер, который привёл «Тоттенхэм» к победе в Лиге Европы. Теперь он работает с «Ноттингем Форест». Пока получается плохо — ни одной победы в шести матчах. Во встрече с «Мидтьюлланном» зрители увидели три гола к 24-й минуте. Результативная комбинация «Ноттингема» — восторг. Вратарь Матц Селс сделал предголевой пас, Морган Гиббс-Уайт — голевой, а Дан Ндой спокойно реализовал свой шанс. В два паса прошли от своих ворот до чужих.

Однако хозяева провалились на стандартах — оба мяча в первой половине они пропустили именно в этом формате. В концовке соперники обменялись голами. Датская команда забила в контратаке, английская — с пенальти. «Мидтьюлланн» одержал вторую победу подряд, а «Ноттингем» пока набрал всего лишь одно очко.

ВИДЕО

«Порту» опять вырвал победу на последних минутах

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
2 : 1
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Гомес – 8'     1:1 Костов – 32'     2:1 Мора – 89'    

«Порту» врубил опасный для соперников режим со старта сезона. Команда Франческо Фариоли одержала семь побед в семи матчах чемпионата Португалии и набрала максимальное количество очков в Лиге Европы. В 1-м туре «Порту» одолел «Зальцбург» (1:0) благодаря голу на 90+3-й минуте, а теперь справился с «Црвеной Звездой» за счёт результативного удара на 89-й. Родригу Мора воспользовался кошмарной игрой сербского клуба в обороне. Наир Тикнизян вышел в стартовом составе, но был заменён на 81-й минуте.

ВИДЕО

Баннер с Юраном вдохновил «Штурм» на победу

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Штурм
Грац, Австрия
Окончен
2 : 1
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
1:0 Хорват – 7'     2:0 Китеишвили – 35'     2:1 Гассама – 49'    

Болельщики «Штурма» перед матчем устроили красочный перформанс. Они развернули баннер, на котором в том числе изображён бывший нападающий команды Сергей Юран. Да, со спины, но фамилию мы точно не перепутаем. Помнят, хотя россиянин играл за австрийский клуб больше 20 лет назад.

Баннер с Сергеем Юраном

Баннер с Сергеем Юраном

Фото: ФК «Штурм»

«Штурм» дважды забил до перерыва. Томи Хорват сначала отличился сам, а потом выдал гениальный пас низом с штрафного на Отара Китеишвили. Грузинский футболист наказал соперника за дыру в защите. Проблемный «Рейнджерс» отыграл только один гол, на большее его не хватило.

ВИДЕО

Оздоев и Чалов не спасли ПАОК от поражения

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Сельта
Виго, Испания
Окончен
3 : 1
ПАОК
Салоники, Греция
0:1 Якумакис – 37'     1:1 Аспас – 45+2'     2:1 Иглесиас – 53'     3:1 Сведберг – 70'    

Поездка греческого клуба в Испанию не принесла ему успеха. Магомед Оздоев вышел в стартовом составе, а Фёдор Чалов остался в запасе (его выпустили на 61-й минуте). Гости открыли счёт, однако соперник быстро отыгрался, а потом добил оппонента после перерыва. Один из голов в составе «Сельты» оформил 38-летний Яго Аспас — ветеран головой вколотил мяч под перекладину. С такой игрой в обороне, как у ПАОКа после перерыва, нереально рассчитывать на хороший результат. Оздоев заработал жёлтую карточку, а вот результативных действий нет ни у него, ни у Чалова.

ВИДЕО

Шакири помог «Базелю» обыграть клуб Бундеслиги

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Базель
Базель, Швейцария
Окончен
2 : 0
Штутгарт
Штутгарт, Германия
1:0 Аети – 3'     2:0 Шакири – 84'    

Шердан Шакири всё ещё в порядке. Конечно, он не такой возрастной, как Аспас (швейцарцу 33 года). Шакири установил окончательный результат матча со «Штутгартом» и сделал это невероятно эффектно. Прекрасный «парашют» за спину вратарю — такому позавидуют многие. Возможно, Шердан делал пас на одноклубника, но получился гол-шедевр. Отметим и вратаря швейцарского клуба Марвина Хица — он отразил удар Эрмедина Демировича с 11-метровой отметки.

ВИДЕО

Результаты остальных матчей Лиги Европы

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Болонья
Болонья, Италия
Окончен
1 : 1
Фрайбург
Фрайбург, Германия
1:0 Орсолини – 29'     1:1 Адаму – 57'    
Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Окончен
3 : 0
Мальмё
Мальмё, Швеция
1:0 Выдра – 34'     2:0 Дуросинми – 44'     3:0 Спачил – 53'    
Удаления: Доски – 58' / Йонсен – 39', Гудьонсен – 90+6'
Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
1 : 2
Гоу Эхед Иглс
Девентер, Нидерланды
1:0 Свидерски – 55'     1:1 Смит – 75'     1:2 Смит – 82'    
Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Бранн
Берген, Норвегия
Окончен
1 : 0
Утрехт
Утрехт, Нидерланды
1:0 Магнуссон – 41'    
Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
ФКСБ
Бухарест, Румыния
Окончен
0 : 2
Янг Бойз
Берн, Швейцария
0:1 Монтейру – 11'     0:2 Монтейру – 36'    
Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
1 : 3
Динамо З
Загреб, Хорватия
1:0 Абу Фархи – 14'     1:1 Лисица – 16'     1:2 Любичич – 19'     1:3 Любичич – 72'    
Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Генк
Генк, Бельгия
Окончен
0 : 1
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
0:1 Варга – 44'    
Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Окончен
2 : 0
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
1:0 Сатриано – 11'     2:0 Клюйверт – 57'    
Сразу семь команд набрали максимальное количество очков

Лига конференций

Иосифов поучаствовал в победе «Целе»

Лига конференций . Общий этап. 1-й тур
02 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Целе
Целе, Словения
Окончен
3 : 1
АЕК Афины
Афины, Греция
0:1 Кутеса – 7'     1:1 Ковачевич – 34'     2:1 Ковачевич – 55'     3:1 Ковачевич – 80'    

«Целе» стартовал с победы в Лиге конференций. В 1-м туре словенская команда переиграла греческий АЕК. Главным героем встречи стал Франко Ковачевич — сделал хет-трик. Второй мяч он забил с добивания после того, как вратарь справился с ударом Никиты Иосифова. Россиянин вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч. Экс-нападающий клубов РПЛ Виталий Лисакович отыграл 79 минут.

ВИДЕО

«Кристал Пэлас» стартовал с победы

Лига конференций . Общий этап. 1-й тур
02 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
0 : 2
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
0:1 Муньос – 31'     0:2 Нкетиа – 58'    
Удаления: нет / Соса – 76'

«Кристал Пэлас» по-прежнему не пропускает в Лиге конференций. Два сухих матча в квалификации, один — в общем этапе. Команда Оливера Гласнера справилась с киевским «Динамо» на нейтральном поле в Польше. Даниэль Муньос классно пробил головой, а потом Эдди Нкетиа открылся под результативный прострел Йереми Пино, который до этого накрутил соперника на фланге. Интересно, по силам ли «Кристал Пэлас» выиграть турнир?

ВИДЕО

Результаты остальных матчей Лиги конференций

Лига конференций . Общий этап. 1-й тур
02 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Ноа
Ереван, Армения
Окончен
1 : 0
Риека
Риека, Хорватия
1:0 Мулахусейнович – 6'    
Удаления: нет / Янкович – 29'
Лига конференций . Общий этап. 1-й тур
02 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
КуПС
Куопио, Финляндия
Окончен
1 : 1
Дрита
Гнилане, Косово
1:0 Пажишек – 74'     1:1 Дабикай – 80'    
Лига конференций . Общий этап. 1-й тур
02 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Зриньски
Мостар, Босния и Герцеговина
Окончен
5 : 0
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
1:0 Бильбия – 12'     2:0 Дуймович – 21'     3:0 Яковлевич – 40'     4:0 Домашкан – 69'     5:0 Микич – 85'    
Лига конференций . Общий этап. 1-й тур
02 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Лозанна
Лозанна, Швейцария
Окончен
3 : 0
Брейдаблик
Коупавогюр, Исландия
1:0 Леквейри – 7'     2:0 Бэр – 11'     3:0 Дьяките – 33'    
Лига конференций . Общий этап. 1-й тур
02 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Омония
Никосия, Кипр
Окончен
0 : 1
Майнц
Майнц, Германия
0:1 Амири – 75'    
Лига конференций . Общий этап. 1-й тур
02 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Шкендия
Тетово, Северная Македония
1:0 Лопес – 28'     2:0 Перес – 32'    
Лига конференций . Общий этап. 1-й тур
02 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Слован Бр
Братислава, Словакия
Окончен
1 : 2
Страсбург
Страсбург, Франция
0:1 Йираджанг – 26'     0:2 Уаттара – 41'     1:2 Ибрахим – 64'    
Лига конференций . Общий этап. 1-й тур
02 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Ягеллония
Белосток, Польша
Окончен
1 : 0
Хамрун Спартанс
Хамрун, Мальта
1:0 Имас – 57'    
Удаления: нет / Мбонг – 62'
Лига конференций . Общий этап. 1-й тур
02 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Лех П
Познань, Польша
Окончен
4 : 1
Рапид В
Вена, Австрия
1:0 Пальма – 14'     2:0 Исхак – 21'     3:0 Ismaheel – 45+2'     3:1 Радулович – 64'     4:1 Бенгтссон – 77'    
Лига конференций . Общий этап. 1-й тур
02 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Шелбурн
Дублин, Ирландия
Окончен
0 : 0
Хеккен
Гётеборг, Швеция
Лига конференций . Общий этап. 1-й тур
02 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Ракув
Ченстохова, Польша
Окончен
2 : 0
Университатя Кр
Крайова, Румыния
1:0 Пенько – 47'     2:0 Repka – 80'    
Удаления: нет / Скречу – 53'
Лига конференций . Общий этап. 1-й тур
02 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
АЕК Ларнака
Ларнака, Кипр
Окончен
4 : 0
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
1:0 Рубио – 25'     2:0 Баич – 54'     3:0 Иванович – 73'     4:0 Рохден – 83'    
Удаления: нет / Пенетра – 2'
Лига конференций . Общий этап. 1-й тур
02 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Легия
Варшава, Польша
Окончен
0 : 1
Самсунспор
Самсун, Турция
0:1 Мусаба – 10'    
Лига конференций . Общий этап. 1-й тур
02 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Спарта П
Прага, Чехия
Окончен
4 : 1
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
1:0 Садилек – 33'     2:0 Сухомель – 45'     3:0 Сёренсен – 50'     3:1 Мэндрою – 82'     4:1 Гараслин – 90'    
Лига конференций . Общий этап. 1-й тур
02 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Фиорентина
Фиорентино, Италия
Окончен
2 : 0
Сигма Оломоуц
Оломоуц, Чехия
1:0 Пикколи – 27'     2:0 Ндур – 90+5'    
Лига конференций . Общий этап. 1-й тур
02 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Абердин
Абердин, Шотландия
Окончен
2 : 3
Шахтёр
Украина
1:0 Карлссон – 8'     1:1 Назарина – 39'     1:2 Феррейра – 54'     1:3 Азеведо Перейра – 60'     2:3 Девлин – 69'    
Таблица общего этапа Лиги конференций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android