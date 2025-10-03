Большие перемены в «Факеле», частный клуб лишился хозяина, новые трансферы. Главное в ФНЛ

ФНЛ гремит даже между игровыми днями – разбираем последние новости Лиги Pari и Второй лиги, чтобы ещё глубже погрузить вас в контекст самых востребованных чемпионатов планеты Земля.

Василенко снова в «Факеле»

Время Игоря Шалимова в Воронеже подошло к концу. Бывший тренер «Урала» и «Краснодара» продержался 12 туров. Несмотря на мощный состав, «Факел» набирал очки в тусклом стиле и проигрывал конкурентом. Последней каплей стали домашние 0:0 в матче с «Чайкой» (худшей командой чемпионата на данный момент). Губернатор Воронежской области Александр Гусев опубликовал пост, в котором пообещал «разговор» с Романом Асхабадзе, гендиректором «Факела», и Шалимовым. На следующий день тренер покинул клуб.

По информации инсайдеров, изначально фаворитом был Сергей Ташуев, который уже работал в Воронеже в сезоне-2023/2024. Но в итоге «Факел» договорился с Олегом Василенко. Тренер тоже раньше работал с командой – вывел её в РПЛ в сезоне-2021/2022. Однако в сентябре 2022-го Василенко уволили после восьми туров. По одной из версий, главной причиной ухода стал конфликт с руководством.

Как сообщает Сергей Ильёв, зарплата Василенко составит 1,3 млн рублей в месяц. Есть также интересная информация от Ивана Карпова – инсайдер пишет, что изначально Асхабадзе согласовал с губернатором кандидатуру Ташуева. Однако потом гендиректор решил, что «надёжнее» будет именно Василенко.

Болельщики счастливы – за два года старый новый тренер заработал любовь Воронежа и тактически прокачал «Факел». В прошлом сезоне Василенко тренировал «Черноморец», выведя его в стыки. Но клуб не прошёл лицензирование РФС, что, по сути, привело к завершению проекта.

Трогательная акция от игроков «Факела»

Футболисты из Воронежа продолжают подготовку к матчу с ульяновской «Волгой». Не забывают и про добрые дела. Равиль Нетфуллин, Игорь Юрганов, Николай Гиоргобиани и Кирилл Симонов навестили юных пациентов онкогематологического отделения химиотерапии Воронежской областной детской клинической больницы №1.

Спортсмены пообщались с ребятами, вручили им подарки и немного поиграли в футбол. «Чемпионат» присоединяется к пожеланиям здоровья. Пусть всё будет хорошо!

Мастерной перешёл в «СКА-Хабаровск»

Владислав Мастерной был одним из важнейших игроков «Факела» Василенко в Первой лиге – за два сезона (2020/2021 и 2021/2022) отдал 13 голевых передач. Сыграл 43 матча в РПЛ. В прошлом году защитник перебрался в «Черноморец». Даже поиграл на старте нового сезона (1+2 по системе «гол+пас» в трёх матчах), но в итоге присоединился к тем, кто покинул Новороссийск после истории с недопуском в РПЛ.

По информации Сергея Ильёва, Мастерной после расторжения контракта с «Черноморцем» ждал, когда Василенко получит работу в каком-нибудь клубе. В итоге простой затянулся, поэтому 29-летний игрок уехал в Хабаровск. Клуб согласовал с РФС дозаявку футболиста вне трансферного окна. Солидное усиление для правого фланга обороны.

Футболистов «Торпедо» расстроили дорогие зимние трансферы

Павел Кирильчик (бывший ассистент Олега Кононова в «Торпедо» и временно исполнявший обязанности главного тренера этой осенью) поделился инсайдами о прошлом сезоне. Напомним, команда напрямую вышла в РПЛ, однако была исключена из лиги за организацию договорных матчей.

Весной «Торпедо» демонстрировало «тяжёлый» футбол – всего шесть побед в 13 матчах. Кирильчик в эфире программы «Лучшая лига мира» (выходит на «Матч Премьер») поделился мнением относительно спада в результатах.

Павел Кирильчик экс-тренер«Торпедо» «Зимой в клуб пришли новые игроки. Некоторые ребята проиграли конкуренцию и восприняли это… ревностно. Для них это стало проблемой. Теперь уже могу говорить откровенно. Хотя мы считали, что приход сильных футболистов должен подстегнуть команду. Понятно, что мы всё равно выполнили задачу. Но сама ситуация стала большим опытом для нас».

В начале 2025-го в «Торпедо» перешёл колумбийский полузащитник Ейсон Гусман. Трансфер стал самым дорогим в истории клуба – € 1,8 млн, по данным Transfermarkt. Гусман оформил 5+1 в 11 матчах. Летом футболист не явился в расположение команды. «Торпедо» хотело подать жалобу в ФИФА, но в итоге история закончилась переходом Гусмана в бразильскую «Форталезу» за € 1 млн.

Также клуб купил бразильского вингера Алессона за € 700 тыс. Он провёл на поле всего 199 минут и не отметился результативными действиями. Летом 2025-го уехал в аренду в «Мирасол».

У «Торпедо» сейчас новая жизнь, и нужно выбираться из подвала. Как раз об этом рассказывал Дмитрий Парфёнов в свежем интервью «Чемпионату».

Что будет с КДВ?

Тверской суд Москвы признал миллиардера Дениса Штенгелова и его отца Николая экстремистским объединением и изъял активы пищевого холдинга «КДВ Групп» в доход государства. Под удар попали не только бренды «Кириешки», «Яшкино», «Три корочки» и другие. В феврале 2025-го Денис Штенгелов выкупил команду «Строитель» из Каменск-Шахтинского и перевёз её в Томск. Клуб заявился во Вторую лигу (дивизион «Б») под названием КДВ. Владелец вложил 67 млн рублей в ремонт стадиона «Темп», усилил состав – в Томске сейчас играют, например, Антон Килин и Александр Коротаев.

Глава Томска Дмитрий Махиня уже прокомментировал будущее команды: «Для нас всех это тоже была новость, поэтому я дал поручение коллегам изучить юридические основы взаимоотношений. В любом случае все решения будут приняты строго в соответствии с российским законодательством».

На данный момент КДВ идёт на пятой строчке в группе 4 дивизиона «Б». До конца сезона осталось ещё три тура. Вполне возможно, «небесная лига» пополнится ещё одним клубом.