«Челси» против «Ливерпуля», итальянская классика и испытание «Реала». Топ-матчи выходных

Совсем скоро клубный футбол прервётся на матчи сборных, поэтому следить за ним на предстоящих выходных нужно особо тщательно. Тем более интересных противостояний хватает. Мы отобрали десятку лучших, а вам предлагаем отсортировать их в порядке вызываемого интереса.
«Челси» — «Ливерпуль»: суббота, 4 октября, 19:30
Интрига: обеим командам нужно исправляться за два поражения кряду
Мерсисайдцы на старте сезона исключительно добивались своего, причём постоянно вырывая три очка на последних минутах. Но в двух недавних матчах система дала сбой: от «Кристал Пэлас» пропустили на 90+7-й — 1:2, «Галатасараю» в ЛЧ забить вообще не смогли — 0:1. В АПЛ команда Арне Слота по-прежнему на вершине, однако «Арсенал» уже близко — на расстоянии двух очков. «Челси» в ЛЧ одолел «Бенфику» (1:0), но вот в Премьер-лиге пострадал от «МЮ» (1:2) и «Брайтона» (1:3), в обоих случаях оставаясь в меньшинстве. Что «синим», что «красным» нужна реабилитация. Очная встреча подогревает её вдвойне.
«Ювентус» — «Милан»: воскресенье, 5 октября, 21:45
Интрига: Модрич удержит миланцев на вершине?
Лука Модрич не знает, что такое «стареть», и даже в 40 лет тащит «Милан». Все пять туров Серии А опытный хорват начинал в старте — и провёл три полных матча. Ассист в игре с «Лечче», гол «Болонье», спасительный прыжок в противостоянии с «Наполи», когда мяч после мощного выстрела Давида Нереса вместо полёта в ворота стукнулся о штангу — так легенда «Реала» подкинул миланцев на первое место. Сбросит ли их оттуда «Ювентус», который идёт без поражений? Туринцам как раз пора просыпаться вслед за четырьмя ничьими — с «Боруссией» (4:4), «Вероной», «Аталантой» (по 1:1) и «Вильярреалом» (2:2).
«Порту» — «Бенфика»: воскресенье, 5 октября, 23:15
Интрига: Моуринью в главном противостоянии Португалии
«Порту» два предыдущих сезона находился вдалеке от чемпионской гонки, становясь третьим. Но теперь всё изменилось. Команду возглавил бывший тренер «Аякса» и «Ниццы» Франческо Фариоли. При нём она берёт максимум в португальской лиге, ещё и увезла из Австрии победу над «Зальцбургом» (1:0) в Лиге Европы. Уже «Бенфика» и «Спортинг» в роли догоняющих. «Орлы» недавно назначили Жозе Моуринью. Со стороны болельщиков «Порту» в его адрес несутся проклятия: во время матча с «Риу Аве» те исполняли оскорбительные кричалки, называя Моура, если смягчить, геем. Представляете, какая буря разгорится в главном противостоянии Португалии?
«Реал» — «Вильярреал»: суббота, 4 октября, 22:00
Интрига: злые мадридцы после крайне неудачного дерби
«Реал» шёл в Ла Лиге на шести победах кряду. Седьмой не случилось — «Атлетико» переехал земляков в дерби (5:2). Команда Хаби Алонсо уже успела размяться на «Кайрате» (5:0), но при всём уважении к казахстанской команде большим раздражителем для «Реала» она не могла быть априори. «Вильярреал» — совсем другой случай: тоже представитель ЛЧ, 16 очков в чемпионате и третье место. Силу «подлодки» среди недели оценил «Ювентус» (2:2), да и «Тоттенхэм» ранее с ней помучился, пусть и взял три очка (1:0). Просто не должно быть и другому фавориту.
«Боруссия» Д — «РБ Лейпциг»: суббота, 4 октября, 16:30
Интрига: кто станет главным преследователем «Баварии»?
«Боруссия» и «Лейпциг» стараются не отпускать далеко «Баварию». И пока у них получается: первые после ярких 3:3 с «Санкт-Паули» выдали четыре победы кряду, вторые — сотворили то же самое, только вслед за сногсшибательными 0:6 как раз от мюнхенцев. «РБ» сделал правильные выводы — рекордно низкое седьмое место в прошлом сезоне едва ли повторится. Но кто же останется главным преследователем Гарри Кейна и его свиты? У «Лейпцига» семь побед в 10 последних матчах с «Боруссией». Усилится ли перевес?
«Галатасарай» — «Бешикташ»: суббота, 4 октября, 20:00
Интрига: «Галатасарай» останется катком в турецкой лиге?
У «Галатасарая» всё замечательно: семь из семи побед в турецкой Суперлиге, 1:0 в недавней игре с «Ливерпулем» — и никто уже не вспоминает, что ранее в ЛЧ турок уничтожил «Айнтрахт» (5:1). Возможно, эту машину остановит принципиальный соперник по дерби? «Бешикташу» не впервой огорчать «Галатасарай»: 2:1 в прошлом сезоне, вообще 5:0 в Суперкубке-2024. Афиша что надо. Особенно если учитывать её звёздность: Илкай Гюнгодан, Виктор Осимхен, Мауро Икарди и Лерой Зане против Тэмми Абрахама, Оркуна Кёкчю, Вильфреда Ндиди.
«Айнтрахт» — «Бавария»: суббота, 4 октября, 19:30
Интрига: Кейн уничтожит очередного соперника?
В Бундеслиге можно вести отдельное бомбардирское соревнование — Гарри Кейн против целых команд. У англичанина 10 голов в нынешнем сезоне. Больше — только у дортмундской «Боруссии» (11) и как раз у «Айнтрахта» (17). Как изменится положение после 6-го тура? Франкфуртский клуб — носитель чистого праздника: 6:4 с гладбахской «Боруссией», 3:4 с «Унионом», 1:5 с «Атлетико», 5:1 с «Галатасараем», 4:1 — с «Вердером». В каждом его матче, а их набралось восемь, было забито не менее четырёх голов. Ждём аналогичный концерт и от встречи с «Баварией»?
«Севилья» — «Барселона»: воскресенье, 5 октября, 17:15
Интрига: каталонцы удержат лидерство?
«Барселона» воспользовалась осечкой «Реала» и запрыгнула на первое место. А вот далее уступила дома «ПСЖ» (1:2), так что «Севилье» не повезло — на матч с ней каталонцы выйдут особенно заряженными. Ещё и на «Рамон Санчес Писхуан» она в Ла Лиге пока не побеждала: ни «Хетафе» (1:2), ни «Эльче» (2:2), ни «Вильярреал» (1:2). Но вдруг именно на сине-гранатовых домашнее проклятие прервётся? В пользу этого говорят травмы Гарсии, Фермина, Гави и Рафиньи. Да и «Овьедо» с «Реалом Сосьедад» забивали «Барсе» первыми. Правда, всё равно проигрывая — 1:3 и 1:2 соответственно.
«Лилль» — «ПСЖ»: воскресенье, 5 октября, 21:45
Интрига: бойня еврокубковых триумфаторов
У «ПСЖ» беда с травмами: в лазарете Усман Дембеле и Дезире Дуэ. Вдобавок команда провела тяжелейший выездной матч с «Барселоной» (2:1). Впрочем, «Лилль» вообще играл в четверг, и против «Ромы» в гостях ему тоже пришлось несладко – пусть и победил (1:0), в его ворота трижды били пенальти. Кто быстрее придёт в себя после еврокубковой недели? Чья ротация окажется успешнее? По всем раскладам, фаворит здесь очевиден. И всё же «ПСЖ» вовсе не неуязвим, что показала встреча чемпиона с «Марселем» (0:1).
«Манчестер Юнайтед» — «Сандерленд»: суббота, 4 октября, 17:00
Интрига: «МЮ» продолжит тонуть?
Главный мировой инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что терпение боссов «Манчестер Юнайтед» по отношению к Рубену Амориму постепенно подходит к концу. В АПЛ у команды всего семь очков и 14-е место. А вот новичок лиги «Сандерленд» на ходу и пока пятый! Гранит Джака влился в состав, будто он там уже несколько лет, а не сверкавший в «Локо» и «Зените» Вильсон Изидор вскрыл «Вест Хэм», «Брентфорд» и «Астон Виллу» — больше забили только четверо! «МЮ» в этом сезоне не побеждал «Фулхэм» и «Гримсби» из четвёртой лиги, на прошлых выходных уступил тому же «Брентфорду». «Сандерленд» тоже нанесёт фавориту пробоину?