Роналду затмили, абсурдная отставка, экс-игроки РПЛ разрывают. Главное в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии прошло четыре тура. Лига ушла на длительную паузу — аж до 17 октября. Время подводить первые итоги, потому что ярких событий хватало.

Криштиану идёт за первым чемпионством. С активной подмогой Феликса

За три года в Саудовской Аравии Криштиану Роналду выиграл лишь малозначимый Кубок арабских чемпионов в 2023-м. Чтобы пополнить трофейную коллекцию, летом к великому португальцу подъехали Кингсли Коман и Жоау Феликс. Машина завелась. «Аль-Наср» — единственный, кто выиграл все четыре матча. А как вам разность мячей 14:1?

Команда вообще не замечает сопротивления. «Аль-Таавун» набрал девять очков, но вот от «Аль-Насра» отлетел с разгромными 0:5. Действующий чемпион «Аль-Иттихад», несмотря на наличие Н'Голо Канте, Фабиньо, Данилу Перейры, Стивена Бергвейна и Карима Бензема, тоже остался ни с чем (0:2). У Криштиану четыре гола, у Феликса — пять, именно он сейчас лучший бомбардир лиги – затмил легенду! По два раза вскрыли соперников Коман и Садио Мане. Кто-нибудь их вообще остановит?

Безумно нелогичное увольнение Блана

Лоран Блан в «Аль-Иттихаде» Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Вспомните самые абсурдные тренерские увольнения. Что вам пришло на ум? Возможно, прощание «Реала» с Висенте дель Боске в 2003-м? Или «Челси» — с Томасом Тухелем в 2022-м? Или, если вы фанат РПЛ, «Кубани» — с Виктором Гончаренко или «Локомотива» — с Юрием Красножаном? Все они проигрывают по странности в случае Лорана Блана и «Аль-Иттихада».

В позапрошлом сезоне при Марсело Гальярдо клуб закончил пятым с 42-очковым отставанием от «Аль-Хиляля». В прошлом, уже при Блане, — привёз недавнему гегемону восемь очков и стал чемпионом. Вдобавок Лоран взял Кубок страны и воскресил Бензема: тот не ладил с предыдущим тренером, пропускал занятия и забил всего девять голов в чемпионате. С Бланом — 21. «Аль-Иттихад» выиграл первые три тура, а потом уступил «Аль-Насру», что вообще не зазорно. Да, ещё в азиатской ЛЧ не выдержали напор «Аль-Шабаба» из Абу-Даби, но при этом пропустили решающий мяч на 90+8-й минуте и подавляющую часть встречи играли вдесятером. Этого хватило для расставания с Лораном.

Клуб заявил, что ищет тренера, который соответствует его амбициям. Сильно, правда? Блан даже не успел во второй раз потерять очки в чемпионате. На замену ему СМИ отправляют Хави и Лучано Спаллетти. Пойдёт ли любой известный специалист в «Аль-Иттихад», зная его лояльность к сотрудникам? Разве что за огромную сумму, что в случае саудовцев и так понятно.

Противоречие Медины и Вады: забивают, но идут внизу таблицы

Хесус Медина Фото: ФК «Дамак»

В Саудовской Аравии неплохо освоились двое экс-игроков РПЛ — Хесус Медина и Валентин Вада. Бывший спартаковец и армеец отличился в первом же матче, а ассистировал ему в недавнем прошлом полузащитник «Рубина». У самого аргентинца есть и два гола. Проблема в том, что одноклубники не соответствуют их уровню.

«Дамак» заработал за четыре тура лишь одно очко, скатав ничью 1:1 с «Аль-Хазмом», где тоже нет мировых знаменитостей. Причём отыгрался на 90-й минуте. В остальном — поражение от «Неома» (1:2 с дублем Александра Ляказетта), те же 1:2 с «Аль-Холудом» и 1:3 — с «Аль-Иттифаком», за который забил Жоржиньо Вейналдум. Если так пойдёт и дальше, сохранить прописку в элите будет непросто. Впрочем, Медина и Вада, если что, новый клуб найдут без проблем.

А как там осваивается Индзаги? Упустил 3:0 после 78-й минуты

Симоне Индзаги Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

«Я принял вызов и вышел из зоны комфорта после нескольких лет в «Интере». Не было другой команды, которую я хотел бы тренировать. Хочу изменить свой образ мышления, свой стиль игры и попробовать что-то новое», — заявлял Симоне Индзаги после назначения в «Аль-Хиляль». Итальянец быстро сделал главную рекламу саудовскому футболу, когда прошёл на клубном чемпионате мира «Манчестер Сити». Однако в Про-Лиге ему пока что непросто.

Экс-чемпионы с перевесом в два мяча обыграли «Аль-Рияд» (2:0) и «Аль-Охдуд» (3:1), но вот соперников сопоставимого класса победить не могут: 2:2 с «Аль-Кадисией» Матео Ретеги и 3:3 — с «Аль-Ахли». Второй случай особенно примечателен. Тео Эрнандес забил, Малком вообще оформил дубль — и всё это к 41-й минуте. До 78-й счёт оставался прежним, а потом Айван Тони ответил своим дублем, ещё и Мерих Демирал отличился. Вспомнил ли Индзаги после такого финал ЛЧ-2004/2005, в котором его соотечественники из «Милана» упустили аналогичное преимущество?

Ретеги тащит «Аль-Кадисию»

Матео Ретеги Фото: Yu Chun Christopher Wong/Getty Images

Безумно странно, когда главный бомбардир Серии А в 26 лет выбирает трансфер в саудовскую лигу. Тем не менее Ретеги приехал не только зарабатывать € 20 млн за сезон, но и радовать местную публику высокой результативностью. «Аль-Кадисия» заработала 10 очков и идёт на втором месте, а Матео забил трижды — закинул дубль «Аль-Наджме» и вскрыл «Аль-Халидж».

Нападающего по-прежнему вызывают в сборную Италии, и он показывает — переезд на Ближний Восток никак на его перспективы в национальной команде не влияет: оформил 2+1 с эстонцами, отдал три ассиста во встрече с Израилем. Жизнь удалась.

Неожиданный бомбардир из Норвегии

Джошуа Кинг Фото: ФК «Аль-Халидж»

Помните Джошуа Кинга? Когда-то норвежский нападающий феерил в Англии, пачками забивая за «Борнмут». Например, с 16 голами становился восьмым бомбардиром АПЛ-2016/2017. Предыдущий сезон он провёл в «Тулузе» и настрелял шесть голов. За «Аль-Халидж» в Саудовской Аравии у него их уже четыре — больше только у Феликса (5).

Дубль «Аль-Шабабу», по голу в ворота «Аль-Фейхи» и «Аль-Кадисии» — хотя Джошуа в январе исполнится 34 года. Оказывается, не обязательно подписывать звёзд первой величины вроде Бензема или Ретеги, чтобы делать разницу. Впрочем, общий уровень всё равно должен быть высоким, потому что «Аль-Халидж» идёт лишь 10-м.