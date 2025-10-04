Ядерный день в РПЛ! «Зенит» против Дзюбы, матч «Краснодара» и «Динамо» — «Локо». LIVE

Сегодня, 4 октября, состоятся четыре матча 11-го тура Мир РПЛ. «Акрон» примет «Зенит», в гости к «Рубину» приедут «Крылья Советов», «Краснодар» встретится с «Ахматом», а в Москве пройдёт дерби «Динамо» – «Локомотив».

Артём Дзюба против «Зенита» – этот сюжет, наверное, никогда не надоест. Особенно если учесть, что в прошлом сезоне тольяттинцы обыграли действующего чемпиона у него дома (2:1), а победный гол оформил как раз легендарный форвард. Теперь же встреча пройдёт в Самаре, но интригует от этого не меньше.

Своего рода один из видов волжского дерби. «Рубин» сейчас чувствует себя явно лучше «Крыльев Советов», хотя команды соседствуют в таблице и разделяют их всего три очка. Но на деле у команды Рашида Рахимова есть и атакующая игра, и абсолютная звезда в лице Мирлинда Даку, а у Магомеда Адиева нет ни внятного стиля, ни таргетмена, способного решать исходы встреч в одиночку. На старте сезона таковым был Вадим Раков, сейчас таковым может стать Владимир Игнатенко или Ильзат Ахметов.

Если бы сезон РПЛ стартовал с прихода Станислава Черчесова в «Ахмат», грозненцы лидировали бы в чемпионате. Команда уже не борется за выживание на дне таблицы, а метит не то что в середняки – с таким темпом набора очков может замахнуться и на топ-5. Однако «Краснодар» – чемпион и играет дома. Шансы у гостей на успех, прямо скажем, не самые великие.

Очередная проверка для Валерия Карпина. С приездом Антона Миранчука «Динамо» заиграло ярче и эффективнее, но проблемы с обороной никуда не делись – команда по-прежнему пропускает много и в простых ситуациях. «Локомотив» – не середняк, да и не проигрывал пока в чемпионате. Повторить победный счёт последнего дерби между этими клубами (2:1) Михаил Галактионов явно намерен.