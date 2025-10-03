Топ-события субботы: «Челси» — «Ливерпуль», «Акрон» — «Зенит», теннис, хоккей и Формула-1

Насыщенное 4 октября: «Краснодар» и «Локо» в РПЛ, жара в Примере, АПЛ и Бундеслиге, «Зенит» — УНИКС, Медведев на «Мастерсе» и регби!

Время в материале указано по Москве.

🎾 12:00*: Далибор Сврчина (Чехия, Q) — Даниил Медведев (Россия, 16), Шанхай, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Даниил Медведев стартует на «Мастерсе» в Шанхае?

Даниил Медведев дошёл на «пятисотнике» в Пекине до полуфинала, и лишь проблемы со здоровьем не позволили ему выиграть удачно складывавшийся поначалу поединок с Лёнером Тьеном. Теперь россиянин начинает борьбу на «Мастерсе» в Шанхае. Его первым соперником стал чех Далибор Сврчина, успешно преодолевший квалификацию. Теннисисты ранее уже встречались в этом году однажды — на «Мастерсе» в Торонто сильнее оказался Медведев. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Алехандро Давидович-Фокина — Маттео Арнальди.

⚽️ 13:00: «Акрон» — «Зенит», РПЛ, 11-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Зенит» обыграет команду Дзюбы и продлит победную серию?

Дзюба против бывшего клуба — это всегда интересно. К тому же команды сейчас находятся в абсолютно разном состоянии. «Зенит», похоже, пришёл в себя после невнятного старта — команда Сергея Семака одержала четыре победы подряд во всех турнирах. «Акрон» не побеждает почти два месяца — с 12 августа (тогда одолели ЦСКА в Кубке в серии пенальти). В итоге команда оказалась в зоне переходных матчей. Год назад «Акрон» без вариантов уступил «Зениту» в Самаре — 0:5.

Жерсон уже фрагментарно тренируется с «Зенитом»: Эксклюзив В «Зените» уточнили сроки восстановления Жерсона после травмы

🏉 13:00: «Енисей-СТМ» — «Динамо», чемпионат России, 1/2 финала, второй матч

Интрига: сможет ли «Динамо» выбить 13-кратных чемпионов из полуфинала?

Первый матч полуфинала, прошедший 28 сентября в столице, ещё раз доказал регбийному сообществу, что времена меняются. «Тяжёлая машина» не смогла задавить москвичей. Подобное мы уже видели, правда, это было в матче 4-го тура регулярного сезона. Но плей-офф – ягода совсем другого сорта. Ставки намного крупнее, да и накал эмоций выше.

Ответная встреча пройдёт уже на территории красноярцев, где подопечных Юрия Кушнарёва ждёт непростое испытание. Сможет ли Москва одолеть мастодонта российского регби и впервые за 15 лет оставить «Енисей-СТМ» без финала чемпионата России?

🏀 14:00: «Зенит» — УНИКС, регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 04 октября 2025, суббота. 14:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: чем закончится первый топ-матч?

«Зенит» и УНИКС первыми из клубов «большой четвёрки» встретятся между собой. Каждая из команд на старте чемпионата добыла по уверенной победе, поэтому будет интересно посмотреть за тем, кто же лучше в очной битве. На стороне сине-бело-голубых домашняя арена, за казанцами — пока более впечатляющая командная игра. Время проявить себя!

🏒 14:00: «Нефтехимик» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 октября 2025, суббота. 14:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вернутся ли «волки» на победные рельсы?

Команда Игоря Гришина стала одним из главных открытий старта регулярного чемпионата КХЛ. Недавно «Нефтехимик» выдал четырёхматчевую победную серию, которая позволила «волкам» подняться на третье место в Восточной конференции. Однако в последней игре «Нефтехимик» на домашнем льду неожиданно уступил «Ладе» (1:4). Сможет ли нижнекамский клуб вернуться на победные рельсы во встрече с «Автомобилистом», который отстаёт от команды Гришина всего на одно очко?

⚽️ 15:15: «Рубин» — «Крылья Советов», РПЛ, 11-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Рубин» наконец-то справится с «Крыльями Советов»?

«Рубин» не побеждал в четырёх матчах с участием Кубка России. В трёх из них команда не забила ни одного мяча. «Крылья» дважды подряд проиграли в чемпионате. Правда, их соперниками были топ-клубы — «Спартак» и московское «Динамо». Кстати, казанская команда ни разу не обыгрывала самарскую в четырёх предыдущих встречах — две ничьих, два поражения. Прервут ли хозяева неудачную серию на этот раз?

Какой арбитр назначен на игру в Казани: РФС объявил судейские назначения на матчи 11-го тура РПЛ

🏎 16:00: Формула-1, этап 18, Гран-при Сингапура, квалификация

Интрига: ждать ли настоящих сюрпризов?

Пятничные тренировки на уличной трассе «Марина Бей» не слишком помогли с анализом насчёт того, кто должен забрать поул-позишен. Да, фаворитами остаются гонщики «Макларена», однако неподалёку от них не только Макс Ферстаппен, но и середняки – «Рейсинг Буллз», «Астон Мартин» и «Уильямс». Если учитывать недавнюю гонку в Баку, не стоит торопиться с предположениями, что в квалификации эти «выскочки» резко отстанут от фаворитов, так что будет весело!

⚽️ 16:30: «Боруссия» Дортмунд — «РБ Лейпциг», Бундеслига, 6-й тур

Интрига: сколько мячей забьют соперники на этот раз?

Обе команды одержали по четыре подряд победы в Бундеслиге. «Лейпциг» пропустил на этом отрезке всего один мяч, «Боруссия» — ни одного. Вау! Неудивительно, что соперники поднялись в первую тройку. «Боруссия» занимает второе место, «Лейпциг» — третье. Выше них только грозная «Бавария», которая обыгрывает всех подряд. Когда команды встречаются в Дортмунде, то получается результативно. С 2017 года соперники забивают в каждом таком матче не меньше трёх мячей на двоих.

🏒 17:00: «Шанхайские Драконы» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 октября 2025, суббота. 17:00 МСК Шанхайские Драконы Шанхай Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли команду Гру прервать серию неудач?

После роскошной домашней победы над «Авангардом» (5:1) «Трактор» провалил начало выездной серии, потерпев два поражения подряд. В матче со «Спартаком» (3:6) челябинцы и вовсе остались без очков, а в последней встрече с московским «Динамо» (2:3 Б) смогли совершить яркий камбэк в концовке третьего периода, однако в серии буллитов всё равно потерпели неудачу. Сможет ли команда Бенуа Гру прервать неудачную полосу в игре с «Шанхайскими Драконами»?

⚽️ 17:00: «Манчестер Юнайтед» — «Сандерленд», АПЛ, 7-й тур

Интрига: «МЮ» остановит «Сандерленд»?

В последнее время «МЮ» чередует победы с поражениями. Неделю назад команда Рубена Аморима неудачно съездила в гости к «Брентфорду» — 1:3. 14-е место в таблице — привычное дело для нынешнего «Ман Юнайтед». А вот «Сандерленд» выступает куда интереснее. Ни одного поражения в четырёх предыдущих встречах (две победы, две ничьих), всего четыре пропущенных мяча в АПЛ. У «МЮ», к примеру, 11. Так что «Сандерленд» встречает 7-й тур в статусе шестой команды лиги.

Как долго Аморим будет работать в «МЮ»? «Совсем иная реальность». Тренер «МЮ» Рубен Аморим — о работе в АПЛ

⚽️ 17:00: «Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед», АПЛ, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: реабилитируется ли «Арсенал» за поражение в прошлом сезоне?

Букмекеры считают «Арсенал» безоговорочным фаворитом встречи. Оно и понятно, ведь вторая команда АПЛ сыграет дома с предпоследней. Семь очков в трёх матчах, семь забитых мячей, один пропущенный — статистика «Арсенала» на своём стадионе в нынешнем сезоне АПЛ. «Вест Хэм», в свою очередь, набрал все четыре очка в гостевых встречах. Любопытно, что в прошлом сезоне «Арсенал» уступил сопернику дома (0:1). Как будет на этот раз?

🏐 17:00 «Корабелка» — «Динамо» Москва, Суперлига, 1-й тур

Интрига: проверка для новичка лиги

Первый матч сезона сразу начнётся с экзамена для новичка лиги – «Корабелки». Петербургскому клубу предстоит встреча с восьмикратным чемпионом России – московским «Динамо». Да, бело-голубые в прошлом сезоне не попали в число финалистов, но по-прежнему остаются грозным соперником, с которым нужно считаться. Поэтому первая игра для «Корабелки» станет настоящей проверкой на прочность и покажет, готовы ли они к борьбе со старожилами лиги.

⚽️ 17:30: «Краснодар» — «Ахмат», РПЛ, 11-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Краснодар» прервёт впечатляющую серию Черчесова?

«Ахмат» ни разу не проиграл в РПЛ после прихода Станислава Черчесова. Серия грозненского клуба насчитывает уже восемь матчей. Очень неплохо! Впереди — достаточно сложная игра в Краснодаре. Хозяева набрали всего лишь одно очко в двух предыдущих турах и не забили ни одного мяча. Наверняка чемпион выйдет на поле с желанием реабилитироваться за такие результаты. В этом году соперники уже дважды встречались друг с другом в Краснодарском крае. «Ахмат» одолел хозяев в Кубке (2:1), но проиграл в чемпионате (1:3).

⚽️ 19:30: «Челси» — «Ливерпуль», АПЛ, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сколько очков наберёт «Ливерпуль» после тяжёлого для себя выезда?

Главный матч дня в АПЛ. «Ливерпуль» выдал серию из семи побед, после чего потерпел два поражения подряд. Сначала команда Арне Слота не справилась с «Кристал Пэлас» (0:1) в чемпионате, а затем уступила «Галатасараю» (0:1) в Лиге чемпионов. «Челси» проиграл трижды подряд в пяти предыдущих матчах во всех турнирах. Но если мерсисайдцы по-прежнему возглавляют таблицу АПЛ, то лондонцы болтаются в середине. «Ливерпуль» не побеждал «Челси» на «Стэмфорд Бридж» в чемпионате с 2020 года.

Насколько эта потеря окажется критичной? В «Ливерпуле» рассказали, сколько времени будет отсутствовать травмированный Алисон

⚽️ 19:30: «Айнтрахт» — «Бавария», Бундеслига, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сколько мячей забьёт «Бавария» в ворота соперника с ужасной обороной?

Матчи с участием этих команд в Лиге чемпионов завершились со счётом 5:1. Но если «Бавария» раскатала «Пафос», то «Айнтрахт» «сгорел» в встрече с «Атлетико». К слову, клуб из Франкфурта пропустил 13 мячей в трёх прошлых матчах во всех турнирах. С обороной нужно что-то делать, иначе будет беда. У «Баварии» всё шикарно. Пять побед в пяти матчах Бундеслиги, 22 забитых мяча, три пропущенных, первое место в таблице. Кто-то вообще способен остановить такую машину?

Претендент на «Золотой мяч»? Кейн побил рекорд Месси по быстроте совершения 20 результативных действий с начала сезона

⚽️ 19:45: «Динамо» Москва — «Локомотив», РПЛ, 11-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: соперники снова порадуют нас результативным футболом?

Очередное московское дерби в РПЛ. «Динамо» впервые при Валерии Карпине одержало две победы подряд в чемпионате. «Локо» в прошлом туре прервал длительную серию из ничьих — помог вратарь «Рубина» Евгений Ставер. Сложно отдать кому-то предпочтение, ведь в четырёх прошлых матчах на поле «Динамо» каждый из соперников одержал по две победы. Кстати, в этих встречах команды забивали суммарно не меньше трёх мячей. Будет ли результативно на этот раз?

Как вам такая новость? Дмитрий Гафин покинул пост председателя совета директоров ФК «Динамо»

⚽️ 20:00: «Галатасарай» — «Бешикташ», Турция — Суперлига, 8-й тур

Интрига: потеряет ли «Галатасарай» первые очки в чемпионате?

«Галатасарай» находится в отличном настроении. Во-первых, команда не потеряла ни одного очка в чемпионате (семь побед в семи матчах, два пропущенных мяча). Ближайший преследователь в таблице отстаёт уже на шесть очков. Во-вторых, клуб из Стамбула прибил «Ливерпуль» (1:0) в Лиге чемпионов. «Бешикташ» одержал три победы в четырёх предыдущих встречах. Неплохо, но пока команда занимает только пятое место в таблице. В прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами.

Когда ты победил, можно позволить себе чуть больше, чем обычно: «Галатасарай» подшутил над «Ливерпулем» по мотивам гимна You’ll Never Walk Alone

⚽️ 22:00: «Реал» Мадрид — «Вильярреал», Примера, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: прервёт ли «Реал» успешную серию соперника?

На прошлой неделе «Реал» прервал победную серию в Примере. Для фанатов клуба неприятно вдвойне, что это произошло во встрече с «Атлетико». «Реал» не просто проиграл, но ещё и пропустил пять мячей (2:5). Через несколько дней команда Хаби Алонсо размялась в Казахстане, где не оставила никаких шансов «Кайрату» (5:0). «Вильярреал» не проигрывает в течение четырёх матчей во всех турнирах — три победы, одна ничья.

⚽️ 23:00: Испания U20 — Бразилия U20, чемпионат мира, группа С, 2-й тур

Интрига: кто не попадёт в плей-офф?

Обе сборные рискуют пролететь мимо плей-офф. В группе четыре команды. Две из них выходят в 1/8 финала напрямую, а ещё одна сохраняет шансы по рейтингу среди сборных, занявших третьи места в квартетах. Перед заключительным туром и Бразилия, и Испания набрали всего лишь по одному очку. Проигравшая команда точно покинет чемпионат мира. Ничья тоже не даёт никаких гарантий. По сути, это уже матч плей-офф.