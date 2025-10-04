Семак игнорирует лучшего бомбардира «Зенита» прошлого сезона. Почему мало играет Гонду?

Факт, который вы могли пропустить: Лусиано Гонду — лучший бомбардир «Зенита» в прошлом сезоне. Эта статистическая деталь логичным образом не отпечаталась в памяти большинства. Ведь команду обсуждали в контексте проигранного чемпионства. И на подобные вещи мало кто обращал внимание. Хотя сюжет уникальный: главным забивалой стал не Матео Кассьерра, который уже был в такой роли и проводил в Мир РПЛ четвёртый сезон, не Александр Соболев, тоже знакомый с местными порядками, а малоизвестный аргентинец, для которого всё было в новинку.

Важно, что Лусиано забивал в разных статусах. Осенью, то есть сразу после своего приезда, он играл почти всегда. Был основным, а в медиа сделку называли главной в летней кампании «Зенита». Весной нападающий превратился в игрока ротации. А Семак объяснял это не лучшей формой футболиста. Однако Гонду всё равно отличился четырежды. В итоге у него набралось 10 голов. Для сравнения, у Кассьерры — восемь, а у Соболева — четыре. Мог помешать Глушенков, но у него девять мячей.

Логично было строить следующие ожидания: летом, то есть после первого полноценного сезона, Лусиано окончательно адаптируется. В конце июля влетит в стартовый состав. Станет основным нападающим и продолжит забивать. Однако реальность оказалась немного другой.

Лусиано Гонду — третий выбор Семака. Дело в статистике и лимите?

С первых туров нападающих оказался на скамейке. К 10-му — один выход в стартовом составе. И семь раз — на замену. Статистика просто кричит: аргентинец стал игроком глубокой ротации. Несмотря на все прежние заслуги. Естественно, эту тему нельзя просто игнорировать. Поэтому после встречи с «Оренбургом» у Сергея Семака спросили, почему Гонду раз за разом остаётся на скамейке. Ответ оказался фактурным. И убедительным.

Сергей Семак главный тренер «Зенита» «Смотрите, за все матчи, которые мы сыграли в этом сезоне, и в чемпионате, и в Кубке, скажу навскидку, Кассьерра и Соболев провели где-то по 500 минут. Лусиано — где-то 400, всего на 100 минут меньше. При этом до сегодняшнего тура Кассьерра забил шесть мячей, Соболев — четыре плюс две передачи, у Лусиано — один мяч и одна передача. Конечно, на сегодняшний день он уступает. Завтра добавит — будет он больше играть. Это конкуренция, к сожалению».



Если мы говорим о встречах РПЛ и Кубка, то Семак корректно обозначил тенденцию. Но если концентрируемся только на чемпионате, то разрыв приличный: у Кассьерры 467 минут, у Соболева — 444, а у Лусиано — 212. Единственный раз он вышел в стартовом составе на матч с «Балтикой». И то был заменён после первого тайма. Конкуренция, конечно, есть, однако в вопросе нападающих она словно не самая справедливая.

Ведь есть, например, Александр Соболев. Да, у него три гола, причём ЦСКА и «Спартаку». Но едва ли своей игрой он полностью убеждает тренерский штаб. Однако есть важный фактор — лимит на легионеров. И здесь решение Дугласа Сантоса обратно стать бразильцем сильно ударило по перспективам как раз Гонду. Сейчас у «Зенита» на поле по традиции российский вратарь. В центре обороны почти не выходит Алип — следовательно, ещё два места нужно отдавать кому-то впереди. В последних матчах безальтернативен Максим Глушенков. И третье место, по идее, должно уходить либо Андрею Мостовому (но тогда присядет Педро), либо Александру Соболеву. Логика тренерского штаба объяснима. Матео Кассьерра — основной нападающий, вне зависимости от внешних факторов. Соболев — основной, когда прижимает лимит. А Лусиано — выбор номер три. Как бы расчётливо это ни выглядело.

Лусиано Гонду Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Ещё один момент: Семак часто повторял, что Гонду находится не в идеальной форме. Эти реплики звучали весной, когда тот стал мало играть. И летом, когда снова сидел на скамейке. Может, не основной, но тоже важный фактор таких решений.

Летом Гонду мог уйти в ЦСКА?

Это уже вряд ли большой секрет для кого-то. Не так давно Герман Ткаченко дал интервью «Спортсу», где заявил следующее: «У Лусиано были предложения, в том числе от ведущего российского клуба. «Спартак», «Краснодар», ЦСКА? Ты же не спрашиваешь, а утверждаешь. Я же сказал: один из ведущих клубов». Дальше пошли теории и догадки. Однако не нужно быть суперинсайдером, чтобы дойти до простого: ЦСКА хотел либо купить, либо взять в аренду Гонду. Ведь именно этот клуб летом активно шерстил рынок форвардов, и приглашение футболиста «Зенита» точно выглядело привлекательной идеей.

Почему не получилось? Здесь тоже всё очевидно: Семак ещё год назад дал понять, что ему нужны трое нападающих. Иначе Соболева не приглашали бы после трансфера Лусиано. Так что, когда к тренеру пришли с идеей переговоров, её наверняка быстро зарубили. Аргентинец точно нужен самим. И ещё меньше хотелось отдавать его конкурентам.

Лусиано Гонду Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Может ли Гонду уйти зимой? Очевидно, только в случае собственного желания и подходящей замены. Но вряд ли в ЦСКА, если учитывать, что в нынешнем сезоне это прямой конкурент в борьбе за титул. Кто-то вспомнит Кругового, но важен контекст: у россиянина заканчивался контракт. У аргентинца же он до лета 2028-го. Так что покинуть Петербург ему будет сложнее, чем выиграть конкуренцию у Кассьерры и Соболева.