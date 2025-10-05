Станкович привёз пенальти, а Челестини — смазал! Хит из карьеры тренеров «Спартака» и ЦСКА

Серб со швейцарцем уже встречались, когда были игроками. Помнят ли Деян и Фабио то яркое противостояние?

ЦСКА против «Спартака» – главный матч 11-го тура РПЛ. Фабио Челестини и Деян Станкович впервые встретятся как тренеры не только в чемпионате России, но и вообще за всю карьеру. Зато, будучи игроками, они уже пересекались на клубном уровне, хотя серб выступал за границей только в Италии, а швейцарец – во Франции и Испании. Произошло это благодаря еврокубкам. Зарубились тогда команды Челестини и Станковича мощно, есть что вспомнить!

Последняя встреча Фабио и Деяна случилась осенью 1998-го. Тогда ещё 22-летний Челестини играл за свой первый профессиональный клуб в Швейцарии – «Лозанну». А 20-летний Станкович проводил первый сезон за границей, он был новичком «Лацио». Обе команды попали в Кубок кубков, и жребий свёл их уже в 1/16 финала.

«Лацио» в те годы был очень сильным. В сезоне-1998/1999 римляне займут второе место в Серии А, отстав всего на одно очко от «Милана». Тем не менее даже в такой команде талантливый Станкович с ходу завоевал место в основе. А в Кубок кубков «Лацио» попал благодаря тому, что выиграл Кубок Италии, расправившись в двухматчевом финале, кстати, с «Миланом».

«Лозанна», конечно же, котировалась ниже. В том сезоне бело-синие финишируют только на третьем месте в чемпионате Швейцарии, повторив результат годичной давности. Путёвка в Кубок кубков также была добыта этой командой благодаря победе в Кубке страны – в июне 1998-го «Лозанна» одолела в финале в серии пенальти «Санкт-Галлен», причём в серии 11-метровых первый удар у неё реализовал молодой Челестини.

Фабио Челестини — игрок «Лозанны» Фото: Tullio M. Puglia/Getty Images

Кубок кубков сезона-1998/1999 начинался даже не с первого раунда плей-офф – с квалификационного. «Лацио» его пропускал и ждал своего будущего соперника, а вот «Лозанна» сыграла. Выпал швейцарцам армянский «Цемент». Вопреки названию, команда из Еревана отнюдь не выделялась надёжной обороной. «Лозанна» решила все вопросы ещё в домашней встрече, разгромив соперника со счётом 5:1. И это был самый результативный матч в карьере Челестини! Будущий тренер ЦСКА оформил покер за 70 минут. Сначала реализовал пенальти, потом забивал с игры. В Армении «Лозанна» тоже победила – 2:1.

Но в следующем раунде плей-офф уже швейцарская команда должна была почувствовать себя «Цементом». «Лацио», возглавляемый Свен-Йораном Эрикссоном, казался бесспорным фаворитом. Первый матч прошёл в Риме 17 сентября. Станкович и Челестини играли в средней линии, поэтому так или иначе должны были пересекаться на поле. Хозяева вышли громить «Лозанну» и уже на второй минуте… остались вдесятером! Да ещё и пенальти в свои ворота получили.

Швейцарцы быстро заработали штрафной, потом забрали подбор и продолжили атаку, которая завершилась ударом по воротам. Станкович, страхуя вратаря, остановил летевший в сетку мяч рукой. Судья назначил 11-метровый – к «точке» подошёл Челестини. Вот только этот пенальти, в отличие от предыдущих, Фабио смазал. Он пробил на средней высоте в правый от голкипера угол, однако опытнейший капитан «Лацио» Лука Маркеджани угадал, что сделает полузащитник. Мощный прыжок – красивый сейв.

«Лацио» остался вдесятером и думал уже лишь о том, чтобы не уступить на своём поле. Хозяева хорошо защищались, более того, перед перерывом забили в быстрой контратаке. Марсело Салас подал с левого фланга, а Павел Недвед здорово пробил головой. Челестини от расстройства ещё и желтую карточку заработал. Тем не менее «Лозанна» увезла результативную ничью из Рима, отыгравшись во втором тайме. Армянский форвард Армен Шахгельдян вырезал кросс справа, и хавбек Дуглас отправил мяч в сетку с линии вратарской.

Деян Станкович — игрок «Лацио» Фото: Getty Images

Впрочем, после встречи Эрикссон заявил, что Станкович остановил мяч не рукой, а другой частью тела, поэтому удаление было несправедливым.

«Станкович не виноват, что так случилось, – объяснял шведский тренер. – Со скамейки запасных я не мог разглядеть происходившего на линии ворот. Но он поклялся мне, что не выбивал мяч рукой. На самом деле мяч попал ему в грудь и вылетел за пределы поля. К сожалению, судья увидел что-то другое. Очень непросто играть целый матч вдесятером. В Лозанне всё будет иначе. Мы поедем туда – и победим».

Разбирая промах Челестини, итальянские СМИ не забыли подчеркнуть, что у полузащитника «Лозанны» корни из Перуджи. По информации Transfermarkt, это был единственный нереализованный Фабио за карьеру 11-метровый. Остальные 10 он забил.

К слову, в том же 1998 году Челестини стал выступать за сборную Швейцарии. Дебютировал в июне в товарищеской встрече с Югославией (1:1) в Базеле. Тогда он вышел на замену за пять минут до конца, а Станкович – за 15. В сентябре за две недели до первого матча «Лозанны» с «Лацио» Фабио поучаствовал во втором товарняке с Югославией (1:1) на выезде. Челестини заменили в перерыве, тогда как Станкович забил единственный гол хозяев. В общем, в 1998-м какая-то неведомая футбольная сила притягивала их друг к другу.

Однако вернёмся к противостоянию «Лозанны» с «Лацио». В ответном матче в октябре швейцарцев устраивала дома нулевая ничья – по правилу выездного гола команда Жоржа Бреги проходила бы дальше. Заработавший дисквалификацию Станкович эту встречу, разумеется, пропускал. Челестини снова вышел в стартовом составе. Команде Эрикссона хватило семи минут, чтобы забить. Сделали это римляне после углового хозяев – убежали в контратаку. Будущий тренер «Зенита» Роберто Манчини навесил слева, а Салас нанёс точный удар головой.

Тем не менее «Лозанна» тут же отыгралась. Дуглас мощно влетел в штрафную под передачу с левого фланга и переправил мяч в цель. По сути, команды всё начинали сначала. «Качели» продолжались, но на исходе получаса «Лацио» ещё раз реализовал преимущество в классе. Сержиу Консейсау завершил эффектную трёхходовку, а ассистировал ему Манчини. Теперь уже «Лозанне» требовалось забивать дважды. За 10 минут до конца у швейцарцев появилась надежда на камбэк, когда швед Стефан Рен преуспел на добивании после углового. В компенсированное время голевой момент загубил Шахгельдян. Римляне кое-как отбились и выиграли дуэль, ни разу не победив за два матча. Трибуны провожали Челестини и компанию аплодисментами, словно это они взяли верх.

Если бы «Лозанна» сенсационно выбила «Лацио», то у Кубка кубков сезона-1998/1999 был бы другой победитель и итальянский клуб потерял бы большие спонсорские деньги. А так команда Эрикссона полетела к своему единственному за всю историю еврокубку (годом ранее римляне проиграли в финале Кубка УЕФА «Интеру»). В 1/8 финала «Лацио» выкинул за борт соотечественников Станковича – сербский «Партизан». В четвертьфинале вынес греческий «Паниониос»: 7:0 по сумме двух встреч. В полуфинале команда Эрикссона попала на «Локомотив» Юрия Сёмина. Матч в Москве завершился со счётом 1:1, а Риме хозяева удержали устраивающую их нулевую ничью. В финале в Бирмингеме «Лацио» выиграл у испанской «Мальорки» – 2:1. В тот майский день 1999 года Станкович был в стартовом составе.