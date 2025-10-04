Главная причина преображения «Динамо». Как же Карпину не хватало Миранчука!

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

Главный матч дня в Мир РПЛ — у «Динамо» с «Локомотивом». Особенно для Антона Миранчука. Бело-голубые объявили о покупке воспитанника «Локо» 23 августа — прямо перед игрой с «Пари НН». Тогда динамовцы отставали от первого места — а там находился как раз «Локо» — на восемь очков и шли в таблице 11-ми. Сейчас они уже седьмые и позади лидера (теперь уже ЦСКА) на шесть очков — вполне рабочая разница за счёт двух побед кряду и весомого вклада новичка.

За дебютные пять туров «Динамо» не только удивляло постоянными «привозами», но и редко показывало что-то осмысленное впереди: меньше его четырёх голов забили на тот момент только тёзки из Махачкалы, «Ростов» и «Сочи». Валерий Карпин публично признавал проблему, причём делая акцент именно на ней.

Валерий Карпин до прихода Антона Миранчука «Можно, конечно, всё списать на потери или ещё что-то, но не вижу в этом смысла. Не получилось то, что задумывали — прежде всего в атаке. Нужно доставлять мяч игрокам атаки, а если такого не происходит, то это проблема всей команды, а не только нападающих».



Тренер жирно намекал руководству — нужен плеймейкер. Тот, кто заменит моторного Хорхе Карраскаля, будет отвечать за креатив и стандарты. Тот, кого не тянет на левый фланг, как Бителло. Пожелание исполнилось. «От таких предложений не отказываются», — отметил вернувшийся в РПЛ Миранчук. А бразилец с появлением новичка как раз полноценно обосновался на родной позиции.

С «Пари НН» Антон отбегал 22 минуты — справились и без него (3:0). Все четыре следующих матча в Премьер-Лиге он начал в старте. Плюс три — в Фонбет Кубке России. Итог — три ассиста. Во встрече со «Спартаком» (2:2) полузащитник одурачил всю оборону соперника умелой закидушкой на Бителло.

Первый ассист Миранчука Фото: кадр из трансляции

В кубковом противостоянии с «Сочи» (4:0) — точно подал со стандарта на Эль-Мехди Маухуба. А на долю «Крыльев Советов» (3:2) выпал идеальный заброс Антона на того же Бителло со своей половины поля. Посмотрите на скриншот ниже – и не увидите на нём бразильца. Мяч пролетел 41,3 метра!

Дальний ассист Миранчука Фото: кадр из трансляции

И это ещё одноклубники Антона реализовывали далеко не все его передачи под удар. К примеру, вот из какой позиции не забил самарцам Бителло. Миранчук блестящим проникающим пасом вывел его один на один с Сергеем Песьяковым, однако бразилец вместо самостоятельного завершения предпочёл покатить правее на партнёра — самарцы отбились.

Нереализованный момент после проникающего паса Миранчука Фото: кадр из трансляции

Нереализованный момент после проникающего паса Миранчука Фото: кадр из трансляции

У Антона набралось в РПЛ 77% удачных технико-тактических действий — Александр Бубнов такое одобряет. У самого звёздного атакующего полузащитника лиги — Эдуарда Сперцяна — их 71%.

Стоит сравнить и другие показатели. И у того, и у другого по 79% точных передач. При этом если оценивать исключительно пасы вперёд, то у Миранчука небольшое преимущество — 73% на 71%. Как и в успешных передачах в финальную треть — 72% против 70%. Выигрывает Антон и по проценту точных навесов — 29% на 21%. А как вам 100% удачных обводок у динамовца? Прошли все пять его попыток.

А теперь вспомним, что думали о появлении Антона в «Динамо» некоторые эксперты:

«Пришёл Миранчук. Станет ли команда сильнее с ним? Нет. Я не знаю, зачем Карпин его брал», — удивлялся агент Тимур Гурцкая («Это футбол, брат!»). «Не понимаю, зачем, имея Глебова и Фомина, делать трансфер Миранчука. У клуба есть Окишор. Вернётся после травмы Чавес. Но «Динамо» выбрало подписать Миранчука», — слова бывшего спортивного директора ЦСКА Андрея Мовсесьяна («О, Родной Футбол!»).

«Может ли Миранчук повлиять на игру «Динамо»? Я так не думаю. Тут важно, чтобы играла команда, а не отдельный футболист. Даже Месси не вытащит «Динамо» из того, что сейчас происходит», — рассуждал в начале сентября Евгений Ловчев («Матч ТВ»). Видимо, Антон круче Лео.

Связка Миранчука и Бителло приносит эстетическое удовольствие. Впрочем, в обороне у динамовцев всё по-прежнему грустно, так что перспективы борьбы за медали туманны.