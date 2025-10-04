Топ-события воскресенья: ЦСКА — «Спартак» в РПЛ, хоккей, гонка Ф-1 и горячий вечер UFC

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

⚽️ 2:00: Аргентина U20 — Италия U20, чемпионат мира, группа D, 3-й тур

Интрига: битва будущих Месси и Пирло

Аргентина против Италии – всегда праздник. На любом уровне: хоть на основном, хоть на молодёжном. Аргентинцы без проблем разобрались в первых двух турах с Кубой (3:1), причём с 10-й минуты находясь в меньшинстве, и с Австралией (4:1). А вот итальянцы неприятно удивили болельщиков, после 69-й минуты упустив преимущество в два мяча во встрече с кубинцами (2:2). Нужно реабилитироваться. Хотя для второго места в группе хватит и ничьей.

🏆👊 6:30*: Мераб Двалишвили (Грузия) — Кори Сэндхаген (США), UFC 320, титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: оформит ли грузинский чемпион очередную защиту?

В ночь на 5 октября в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC 320. В рамках соглавного события действующий чемпион промоушена в легчайшем весе и третий номер рейтинга pound-for-pound Мераб Двалишвили будет защищать титул в поединке с Кори Сэндхагеном, который наконец-то получил долгожданный шанс сразиться за пояс. Для Двалишвили это уже третья защита пояса за год. В январе он одолел Умара Нурмагомедова, «подарив» ему первое поражение в карьере, потом засабмитил в реванше Шона О’Мэлли, а теперь попытается разобраться и с Сэндхагеном. Более того, Мераб нацеливается и в декабре подраться — с Петром Яном, который тоже вернулся в титульную гонку. Но Кори рассчитывает поставить крест на победной серии грузинского чемпиона. Справится ли американец? Узнаем совсем скоро.

🏆👊 7:00*: Магомед Анкалаев (Россия) — Алекс Перейра (Бразилия), UFC 320, титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: будет ли досрочный финиш в реванше?

5 октября в Лас-Вегасе, США, состоится масштабный турнир UFC 320. Огромное внимание будет приковано к титульному реваншу в полутяжёлом весе между действующим обладателем пояса Магомедом Анкалаевым и экс-чемпионом Алексом Перейрой. В первом поединке сильнее оказался россиянин. Он забрал победу единогласным решением судей. Но бразилец получил возможность провести незамедлительный реванш. Теперь Поатан попытается поквитаться за то поражение. А Анкалаев рассчитывает подтвердить свою доминацию в дивизионе.

🏉 10:00: «Красный Яр» — «Стрела-Ак Барс», чемпионат России, 1/2 финала, второй матч

Интрига: случится ли чудо в Красноярске?

Первый полуфинал прошёл полностью под диктовку казанцев. Уверенная победа дома с большим преимуществом. Казалось бы, всё решено. Но не стоит забывать, что у «Стрелы» есть большие проблемы при игре в Красноярске. Сможет ли «Красный Яр» переломить ход полуфинала и выгрызть путёвку в финал чемпионата России?

В первом полуфинале «Красный Яр» не смог дать отпор Казани: «Стрела» обыграла «Красный Яр» в первом полуфинале чемпионата России по регби

⚽️ 12:00: «Оренбург» — «Ростов», РПЛ, 11-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: неудачная серия оренбуржцев продолжится?

У команды Владимира Слишковича три кряду поражения в Мир РПЛ. Но два из них – вполне ожидаемые: всё-таки в соперниках были московское «Динамо» и «Зенит». «Ростов» – уже прямо конкурент. Правда, именно сейчас ростовчане набрали классную форму: обыграли ЦСКА и «Спартак» (в Фонбет Кубке России), не сдались под натиском «Локомотива» (3:3), «Ахмата» (1:1), «Балтики» и «Краснодара» (по 0:0). Станет ли новой добычей дончан «Оренбург»?

🏒 14:00: «Спартак» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК Спартак Москва Не начался Металлург Мг Магнитогорск

Интрига: совладают ли москвичи с магнитогорцами?

«Металлург» в этом сезоне показывает отличную игру. Подопечные Андрея Разина выиграли пять из последних шести матчей и теперь делят первое-второе места на Востоке с «Авангардом». «Спартак» же штормит. Красно-белые только-только впервые одержали две победы подряд и пока держатся на четвёртом месте на Западе. Сумеют ли подопечные Алексея Жамнова справиться с грозным соперником?

⚽️ 14:15: «Сочи» — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 11-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто победит в битве худших команд РПЛ?

У обеих команд тяжёлое положение. «Сочи» занимает последнее место в таблице, «Пари НН» — предпоследнее. Черноморский клуб до сих пор не одержал ни одной победы в РПЛ, хотя в прошлом туре поделил очки с махачкалинским «Динамо» (0:0). «Пари НН» уступил четыре раза подряд во всех турнирах, дважды — «Спартаку». Важнейшая игра для обеих команд. Наберёт ли кто-то три очка?

🏎 15:00: Формула-1, этап 18, Гран-при Сингапура, гонка

💬 Событие с текстовой трансляцией

Интрига: как гонка повлияет на борьбу за чемпионство?

Итоги субботней квалификации в Сингапуре оказались неожиданными: внезапно выстрелили «Мерседес» и конкретно Джордж Расселл, который будет стартовать с поула. Макс Ферстаппен – второй, а два представителя «Макларена» Оскар Пиастри и Ландо Норрис – третий и пятый. Такой расклад может привести к дальнейшему обострению борьбы в личном зачёте, если Ферстаппену удастся вырвать победу, а Расселл задержит остальных. Может, борьба за титул правда не является внутренним делом «оранжевых»? Будем надеяться на интересную гонку, пусть даже на городской трассе.

🏀 16:00: «Бетсити Парма» — ЦСКА, регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 05 октября 2025, воскресенье. 16:00 МСК Бетсити Парма Пермский край Не начался ЦСКА Москва

Интрига: пермяки составят конкуренцию чемпиону?

«Парма» в новом сезоне выглядит не лучшим образом. Команда под руководством Евгения Пашутина проиграла две встречи кряду в чемпионате, расположившись на последней строчке в таблице. На очереди самая сложная проверка — игра с чемпионом Единой лиги ЦСКА, который штампует один трофей за другим. Увидим ли мы здесь борьбу или всё очевидно?

⚽️ 16:30: ЦСКА — «Спартак», РПЛ, 11-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: ЦСКА потеряет первое место по итогам дерби?

Главный матч тура. ЦСКА возглавил таблицу РПЛ неделю назад — помог защитник Игорь Дивеев. Его гол в добавленное время принёс красно-синим три очка и первое место. «Спартак» одержал три победы подряд во всех турнирах, две — во встречах с «Пари НН». После того как Деян Станкович ушёл на трибуну из-за бана, красно-белые регулярно обыгрывают соперников. ЦСКА одержал только одну победу в пяти предыдущих матчах со «Спартаком».

На главном матче тура будет аншлаг: На дерби ЦСКА и «Спартака» в 11-м туре РПЛ проданы все билеты

🏒 17:00: ЦСКА — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Северсталь Череповец

Интрига: как себя проявят армейцы с дерзкими череповчанами?

ЦСКА стал одним из главным разочарований старта сезона в КХЛ. Команда потерпела четыре поражения в последних пяти встречах и оказалась на восьмой строчке в таблице конференции. Дела «Северстали» идут несколько лучше. Череповчане выиграли два последних матча и поднялись на пятую строчку на Западе. Продлят ли они падение ЦСКА?

🏒 17:00: «Ак Барс» — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Амур Хабаровск

Интрига: сумеют ли казанцы преодолеть кризис?

«Ак Барс» неудачно начал сезон, но потихоньку возвращается в себя. Казанцы выиграли три из последних четырёх матчей и поднялись уже на шестое место на Востоке. «Амур» же осел за пределами топ-8 конференции и уступил в пяти из последних шести встреч. Хватит ли у хабаровчан сил навязать борьбу оживающему «Ак Барсу»?

🏒 17:00: «Торпедо» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Динамо М Москва

Интрига: остановят ли проблемные москвичи грозных нижегородцев?

«Торпедо» стало одной из главных сенсаций сезона. Нижегородцы провели ударную серию и забрались на второе место на Западе. И это даже не всё, на что способна команда. «Динамо» же очень плохо начало сезон и сейчас даже не входит в кубковую восьмёрку в конференции. О возможной отставке Алексея Кудашова говорят всё громче, поэтому для москвичей каждая победа — это дело чести. Остановят ли они разбушевавшееся «Торпедо»?

⚽️ 17:15: «Севилья» — «Барселона», Примера, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Барса» реабилитируется за поражение в прошлом матче?

Прошлый тур сложился для «Барсы» успешно. Во-первых, «Реал» уступил в дерби. Во-вторых, сине-гранатовые справились с «Реалом Сосьедад» (2:1), благодаря чему возглавили таблицу Примеры. Впрочем, мадридский «Реал» отстаёт всего лишь на одно очко. «Барса» приедет в Севилью в плохом настроении, ведь на этой неделе она проиграла «ПСЖ» (1:2) в Лиге чемпионов. «Севилья» пока что занимает девятое место в таблице Примеры. В последних пяти матчах с «Барсой» она потерпела пять поражений.

🏐 18:00: «Ленинградка» — «Уралочка-НТМК», Суперлига, 1-й тур

Интрига: матч равных команд

Непримиримые соперники по прошлому сезону этот начинают с очной встречи в первом же туре. Тогда команды обменялись гостевыми победами на предварительном этапе. «Уралочка-НТМК» отлично знает, как обыгрывать соперника на их же площадке. Поэтому волейболисткам «Ленинградке» стоит быть предельно собранными, чтобы и в этот раз не упустить победу у себя дома.

⚽️ 18:30: «Брентфорд» — «Манчестер Сити», АПЛ, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: справится ли «Брентфорд» с ещё одним клубом из Манчестера?

«Манчестер Сити» упустил победу во встрече Лиги чемпионов с «Монако» (2:2). Английский клуб пропустил второй мяч на 90+й минуте. В АПЛ команда Хосепа Гвардиолы набрала 10 очков в шести матчах — седьмое место в таблице. «Брентфорд» в прошлом туре одолел дома другой клуб из Манчестера — «Ман Юнайтед» (3:1). Команда располагается на 13-й строчке и пока пропускает больше (11 мячей), чем забивает (девять). «Сити» четыре раза обыграл соперника в пяти предыдущих встречах.

⚽️ 19:00: «Балтика» — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 11-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: прервёт ли «Балтика» серию без голов в РПЛ?

«Балтика» в прошлом туре потерпела первое поражение в РПЛ при Андрее Талалаеве. С другой стороны, команда из Калининграда не забивает в турнире на протяжении трёх встреч. Дагестанский клуб не проигрывает во всех турнирах в течение четырёх матчей. «Балтика» пока занимает седьмое место в таблице, «Динамо» — 12-е. Соперники трижды сыграли вничью в четырёх очных встречах.

⚽️ 19:30: «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано», Примера, 8-й тур

Интрига: получит ли Захарян игровое время?

Арсен Захарян не провёл на поле ни одной минуты в двух предыдущих встречах в Примере. Команда слабо стартовала в сезоне — пять очков в семи турах. Неудивительно, что с такими скромными цифрами она оказалась в нижней части таблицы. «Райо Вальекано» — прямой конкурент «Реала Сосьедад» (тоже набрал пять очков). На этой неделе команда переиграла «Шкендию» (2:0) в Лиге конференций и прервала серию из пяти матчей без побед.

Нужно ли было вызывать Захаряна в сборную России? Представитель Захаряна отреагировал на невызов игрока в сборную России

⚽️ 21:45: «Ювентус» — «Милан», Серия А, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: прервёт ли «Ювентус» победную серию «Милана»?

«Милан» после поражения в 1-м туре Серии А одержал четыре победы подряд и возглавил таблицу турнира. Неделю назад команда Массимилиано Аллегри справилась с «Наполи» (2:1), который на тот момент был лидером турнира. А вот «Юве» в последнее время играет вничью — туринский клуб делил очки с соперниками в четырёх матчах подряд (речь обо всех турнирах). В прошлом сезоне чёрно-белая команда справилась с «Миланом» (2:0) на своём поле. Получится ли повторить успех?

⚽️ 21:45: «Лилль» — «ПСЖ», Лига 1, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Сафонов снова останется в запасе?

Первая команда чемпионата Франции приедет в гости к шестой. «ПСЖ» после осечки в классической встрече с «Марселем» (0:1) обыграл и «Осер» (2:0), и «Барселону» (2:1). «Лилль» в последнее время чередует победы с поражениями. На прошлой неделе команда уступила дома «Лиону» (0:1) в Лиге 1, а спустя несколько дней справилась на выезде с «Ромой» (1:0) в Лиге Европы. Матвей Сафонов до сих пор не провёл ни одного матча в нынешнем сезоне. Будет ли у него шанс в предстоящей встрече?

⚽️ 23.15: «Порту» — «Бенфика», Примейра, 8-й тур

Интрига: остановит ли Моуринью бывшую команду?

«Порту» шикарно выступает в этом сезоне. Команда Франческо Фариоли одержала победу в каждом матче во всех турнирах. Очень впечатляет! На очереди игра с «Бенфикой», с которой сейчас работает бывший тренер «Порту» Жозе Моуринью. На этой неделе новая команда специалиста уступила в Лондоне «Челси» (0:1) в ЛЧ. Пока «Бенфика» занимает третье место в чемпионате Португалии, а «Порту» возглавляет таблицу.