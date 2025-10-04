Скидки
Расписание спортивных матчей 5 октября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: ЦСКА — «Спартак» в РПЛ, хоккей, гонка Ф-1 и горячий вечер UFC
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 5 октября 2025 года
Яркое 5 октября: итальянская классика «Ювентус» — «Милан», бои Анкалаева и Двалишвили, «Торпедо» — «Динамо» в КХЛ, регби и волейбол!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 5 октября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:00: Аргентина U20 — Италия U20, чемпионат мира, группа D, 3-й тур

U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . Группа D. 3-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Аргентина U20
Не начался
Италия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: битва будущих Месси и Пирло

Аргентина против Италии – всегда праздник. На любом уровне: хоть на основном, хоть на молодёжном. Аргентинцы без проблем разобрались в первых двух турах с Кубой (3:1), причём с 10-й минуты находясь в меньшинстве, и с Австралией (4:1). А вот итальянцы неприятно удивили болельщиков, после 69-й минуты упустив преимущество в два мяча во встрече с кубинцами (2:2). Нужно реабилитироваться. Хотя для второго места в группе хватит и ничьей.

Статистика ЧМ-2025 U20
Кто там из звёзд на турнире?
ЧМ посреди сезона! Испания угрожала клубам ради «дрим-тим», а дороже всех — игрок «Зенита»
ЧМ посреди сезона! Испания угрожала клубам ради «дрим-тим», а дороже всех — игрок «Зенита»

🏆👊 6:30*: Мераб Двалишвили (Грузия) — Кори Сэндхаген (США), UFC 320, титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген
05 октября 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Кори Сэндхаген

Интрига: оформит ли грузинский чемпион очередную защиту?

В ночь на 5 октября в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC 320. В рамках соглавного события действующий чемпион промоушена в легчайшем весе и третий номер рейтинга pound-for-pound Мераб Двалишвили будет защищать титул в поединке с Кори Сэндхагеном, который наконец-то получил долгожданный шанс сразиться за пояс. Для Двалишвили это уже третья защита пояса за год. В январе он одолел Умара Нурмагомедова, «подарив» ему первое поражение в карьере, потом засабмитил в реванше Шона О’Мэлли, а теперь попытается разобраться и с Сэндхагеном. Более того, Мераб нацеливается и в декабре подраться — с Петром Яном, который тоже вернулся в титульную гонку. Но Кори рассчитывает поставить крест на победной серии грузинского чемпиона. Справится ли американец? Узнаем совсем скоро.

Мераб — ценный актив в руках лучшей лиги на планете:
Нравится вам или нет, но Двалишвили — легенда UFC уже сейчас
Нравится вам или нет, но Двалишвили — легенда UFC уже сейчас

🏆👊 7:00*: Магомед Анкалаев (Россия) — Алекс Перейра (Бразилия), UFC 320, титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра
05 октября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Алекс Перейра

Интрига: будет ли досрочный финиш в реванше?

5 октября в Лас-Вегасе, США, состоится масштабный турнир UFC 320. Огромное внимание будет приковано к титульному реваншу в полутяжёлом весе между действующим обладателем пояса Магомедом Анкалаевым и экс-чемпионом Алексом Перейрой. В первом поединке сильнее оказался россиянин. Он забрал победу единогласным решением судей. Но бразилец получил возможность провести незамедлительный реванш. Теперь Поатан попытается поквитаться за то поражение. А Анкалаев рассчитывает подтвердить свою доминацию в дивизионе.

Собрали главные события предстоящего турнира:
UFC 320: Анкалаев и Перейра готовы к реваншу! Что подарит фанатам турнир? LIVE
Live
UFC 320: Анкалаев и Перейра готовы к реваншу! Что подарит фанатам турнир? LIVE

🏉 10:00: «Красный Яр» — «Стрела-Ак Барс», чемпионат России, 1/2 финала, второй матч

PARI Чемпионат России . 1/2 финала
05 октября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Красный Яр
Красноярск
Не начался
Стрела-Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: случится ли чудо в Красноярске?

Первый полуфинал прошёл полностью под диктовку казанцев. Уверенная победа дома с большим преимуществом. Казалось бы, всё решено. Но не стоит забывать, что у «Стрелы» есть большие проблемы при игре в Красноярске. Сможет ли «Красный Яр» переломить ход полуфинала и выгрызть путёвку в финал чемпионата России?

Статистика чемпионата России
В первом полуфинале «Красный Яр» не смог дать отпор Казани:
«Стрела» обыграла «Красный Яр» в первом полуфинале чемпионата России по регби

⚽️ 12:00: «Оренбург» — «Ростов», РПЛ, 11-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: неудачная серия оренбуржцев продолжится?

У команды Владимира Слишковича три кряду поражения в Мир РПЛ. Но два из них – вполне ожидаемые: всё-таки в соперниках были московское «Динамо» и «Зенит». «Ростов» – уже прямо конкурент. Правда, именно сейчас ростовчане набрали классную форму: обыграли ЦСКА и «Спартак» (в Фонбет Кубке России), не сдались под натиском «Локомотива» (3:3), «Ахмата» (1:1), «Балтики» и «Краснодара» (по 0:0). Станет ли новой добычей дончан «Оренбург»?

Турнирная таблица РПЛ
Каким командам РПЛ везёт с судейством? Всё подсчитали:
Таблица ошибок арбитров в РПЛ после 10-го тура. Кому судьи помогают чаще других?
Таблица ошибок арбитров в РПЛ после 10-го тура. Кому судьи помогают чаще других?

🏒 14:00: «Спартак» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: совладают ли москвичи с магнитогорцами?

«Металлург» в этом сезоне показывает отличную игру. Подопечные Андрея Разина выиграли пять из последних шести матчей и теперь делят первое-второе места на Востоке с «Авангардом». «Спартак» же штормит. Красно-белые только-только впервые одержали две победы подряд и пока держатся на четвёртом месте на Западе. Сумеют ли подопечные Алексея Жамнова справиться с грозным соперником?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Магнитогорцы получили достойное усиление:
Кузнецов — официально в «Металлурге»! Там Евгений будет получать на уровне игроков из ВХЛ
Кузнецов — официально в «Металлурге»! Там Евгений будет получать на уровне игроков из ВХЛ

⚽️ 14:15: «Сочи» — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 11-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 14:15 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в битве худших команд РПЛ?

У обеих команд тяжёлое положение. «Сочи» занимает последнее место в таблице, «Пари НН» — предпоследнее. Черноморский клуб до сих пор не одержал ни одной победы в РПЛ, хотя в прошлом туре поделил очки с махачкалинским «Динамо» (0:0). «Пари НН» уступил четыре раза подряд во всех турнирах, дважды — «Спартаку». Важнейшая игра для обеих команд. Наберёт ли кто-то три очка?

Турнирная таблица РПЛ
Согласны с экспертом?
Сёмин: Осинькин может исправить ситуацию в «Сочи» и вывести команду из зоны вылета

🏎 15:00: Формула-1, этап 18, Гран-при Сингапура, гонка

💬 Событие с текстовой трансляцией

Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 306.143 км)
05 октября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Не началось

Интрига: как гонка повлияет на борьбу за чемпионство?

Итоги субботней квалификации в Сингапуре оказались неожиданными: внезапно выстрелили «Мерседес» и конкретно Джордж Расселл, который будет стартовать с поула. Макс Ферстаппен – второй, а два представителя «Макларена» Оскар Пиастри и Ландо Норрис – третий и пятый. Такой расклад может привести к дальнейшему обострению борьбы в личном зачёте, если Ферстаппену удастся вырвать победу, а Расселл задержит остальных. Может, борьба за титул правда не является внутренним делом «оранжевых»? Будем надеяться на интересную гонку, пусть даже на городской трассе.

Положение в личном зачёте и Кубке конструкторов Ф-1
Как прошла квалификация:
«Макларен» или Ферстаппен? Расселл! Неожиданный итог квалификации Ф-1 в Сингапуре
«Макларен» или Ферстаппен? Расселл! Неожиданный итог квалификации Ф-1 в Сингапуре

🏀 16:00: «Бетсити Парма» — ЦСКА, регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 октября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: пермяки составят конкуренцию чемпиону?

«Парма» в новом сезоне выглядит не лучшим образом. Команда под руководством Евгения Пашутина проиграла две встречи кряду в чемпионате, расположившись на последней строчке в таблице. На очереди самая сложная проверка — игра с чемпионом Единой лиги ЦСКА, который штампует один трофей за другим. Увидим ли мы здесь борьбу или всё очевидно?

Статистика регулярного чемпионата Единой лиги
Новичкам дают шансы!
Единая лига открыла «окно возможностей». Нашим парням нужно этим пользоваться
Единая лига открыла «окно возможностей». Нашим парням нужно этим пользоваться

⚽️ 16:30: ЦСКА — «Спартак», РПЛ, 11-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ЦСКА потеряет первое место по итогам дерби?

Главный матч тура. ЦСКА возглавил таблицу РПЛ неделю назад — помог защитник Игорь Дивеев. Его гол в добавленное время принёс красно-синим три очка и первое место. «Спартак» одержал три победы подряд во всех турнирах, две — во встречах с «Пари НН». После того как Деян Станкович ушёл на трибуну из-за бана, красно-белые регулярно обыгрывают соперников. ЦСКА одержал только одну победу в пяти предыдущих матчах со «Спартаком».

Турнирная таблица РПЛ
На главном матче тура будет аншлаг:
На дерби ЦСКА и «Спартака» в 11-м туре РПЛ проданы все билеты

🏒 17:00: ЦСКА — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как себя проявят армейцы с дерзкими череповчанами?

ЦСКА стал одним из главным разочарований старта сезона в КХЛ. Команда потерпела четыре поражения в последних пяти встречах и оказалась на восьмой строчке в таблице конференции. Дела «Северстали» идут несколько лучше. Череповчане выиграли два последних матча и поднялись на пятую строчку на Западе. Продлят ли они падение ЦСКА?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
У ЦСКА не всё так гладко:
Главная головная боль ЦСКА — вратарь. Канадец Мартин проваливает матч за матчем
Главная головная боль ЦСКА — вратарь. Канадец Мартин проваливает матч за матчем

🏒 17:00: «Ак Барс» — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сумеют ли казанцы преодолеть кризис?

«Ак Барс» неудачно начал сезон, но потихоньку возвращается в себя. Казанцы выиграли три из последних четырёх матчей и поднялись уже на шестое место на Востоке. «Амур» же осел за пределами топ-8 конференции и уступил в пяти из последних шести встреч. Хватит ли у хабаровчан сил навязать борьбу оживающему «Ак Барсу»?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Что происходит с казанцами?
«Ак Барс» в шаге от увольнения Гатиятулина. Но спасёт ли казанцев отставка тренера?
«Ак Барс» в шаге от увольнения Гатиятулина. Но спасёт ли казанцев отставка тренера?

🏒 17:00: «Торпедо» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: остановят ли проблемные москвичи грозных нижегородцев?

«Торпедо» стало одной из главных сенсаций сезона. Нижегородцы провели ударную серию и забрались на второе место на Западе. И это даже не всё, на что способна команда. «Динамо» же очень плохо начало сезон и сейчас даже не входит в кубковую восьмёрку в конференции. О возможной отставке Алексея Кудашова говорят всё громче, поэтому для москвичей каждая победа — это дело чести. Остановят ли они разбушевавшееся «Торпедо»?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Почему москвичам не стоит переживать:
Начало по плану. У «Динамо» 0 поводов для панических выводов, несмотря на провал старта
Начало по плану. У «Динамо» 0 поводов для панических выводов, несмотря на провал старта

⚽️ 17:15: «Севилья» — «Барселона», Примера, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 8-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Севилья
Севилья
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Барса» реабилитируется за поражение в прошлом матче?

Прошлый тур сложился для «Барсы» успешно. Во-первых, «Реал» уступил в дерби. Во-вторых, сине-гранатовые справились с «Реалом Сосьедад» (2:1), благодаря чему возглавили таблицу Примеры. Впрочем, мадридский «Реал» отстаёт всего лишь на одно очко. «Барса» приедет в Севилью в плохом настроении, ведь на этой неделе она проиграла «ПСЖ» (1:2) в Лиге чемпионов. «Севилья» пока что занимает девятое место в таблице Примеры. В последних пяти матчах с «Барсой» она потерпела пять поражений.

Турнирная таблица Примеры
Что на него нашло?
Рашфорд поставил цель сделать 30-40 ассистов за сезон в «Барселоне» — Mundo Deportivo

🏐 18:00: «Ленинградка» — «Уралочка-НТМК», Суперлига, 1-й тур

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 1-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Не начался
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: матч равных команд

Непримиримые соперники по прошлому сезону этот начинают с очной встречи в первом же туре. Тогда команды обменялись гостевыми победами на предварительном этапе. «Уралочка-НТМК» отлично знает, как обыгрывать соперника на их же площадке. Поэтому волейболисткам «Ленинградке» стоит быть предельно собранными, чтобы и в этот раз не упустить победу у себя дома.

Турнирная таблица Суперлиги
Всё о женской Суперлиге:
14 претендентов — и только один чемпион! Что нужно знать о женской волейбольной Суперлиге?
14 претендентов — и только один чемпион! Что нужно знать о женской волейбольной Суперлиге?

⚽️ 18:30: «Брентфорд» — «Манчестер Сити», АПЛ, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: справится ли «Брентфорд» с ещё одним клубом из Манчестера?

«Манчестер Сити» упустил победу во встрече Лиги чемпионов с «Монако» (2:2). Английский клуб пропустил второй мяч на 90+й минуте. В АПЛ команда Хосепа Гвардиолы набрала 10 очков в шести матчах — седьмое место в таблице. «Брентфорд» в прошлом туре одолел дома другой клуб из Манчестера — «Ман Юнайтед» (3:1). Команда располагается на 13-й строчке и пока пропускает больше (11 мячей), чем забивает (девять). «Сити» четыре раза обыграл соперника в пяти предыдущих встречах.

Турнирная таблица АПЛ
Гвардиола пока доволен:
«Больше всего радует то, как мы прибавляем». Гвардиола — о форме «Манчестер Сити»

⚽️ 19:00: «Балтика» — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 11-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Балтика» серию без голов в РПЛ?

«Балтика» в прошлом туре потерпела первое поражение в РПЛ при Андрее Талалаеве. С другой стороны, команда из Калининграда не забивает в турнире на протяжении трёх встреч. Дагестанский клуб не проигрывает во всех турнирах в течение четырёх матчей. «Балтика» пока занимает седьмое место в таблице, «Динамо» — 12-е. Соперники трижды сыграли вничью в четырёх очных встречах.

Турнирная таблица РПЛ
Большое событие:
Эксклюзив
Игрок «Балтики» Бевеев отреагировал на первый вызов в сборную России

⚽️ 19:30: «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано», Примера, 8-й тур

Испания — Примера . 8-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Райо Вальекано
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: получит ли Захарян игровое время?

Арсен Захарян не провёл на поле ни одной минуты в двух предыдущих встречах в Примере. Команда слабо стартовала в сезоне — пять очков в семи турах. Неудивительно, что с такими скромными цифрами она оказалась в нижней части таблицы. «Райо Вальекано» — прямой конкурент «Реала Сосьедад» (тоже набрал пять очков). На этой неделе команда переиграла «Шкендию» (2:0) в Лиге конференций и прервала серию из пяти матчей без побед.

Турнирная таблица Примеры
Нужно ли было вызывать Захаряна в сборную России?
Представитель Захаряна отреагировал на невызов игрока в сборную России

⚽️ 21:45: «Ювентус» — «Милан», Серия А, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Италия — Серия А . 6-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Ювентус» победную серию «Милана»?

«Милан» после поражения в 1-м туре Серии А одержал четыре победы подряд и возглавил таблицу турнира. Неделю назад команда Массимилиано Аллегри справилась с «Наполи» (2:1), который на тот момент был лидером турнира. А вот «Юве» в последнее время играет вничью — туринский клуб делил очки с соперниками в четырёх матчах подряд (речь обо всех турнирах). В прошлом сезоне чёрно-белая команда справилась с «Миланом» (2:0) на своём поле. Получится ли повторить успех?

Статистика Серии А
Очередной скандал:
Официально
«Ювентус» объявил о санкциях в отношении трёх фанатов «Пармы» из-за расистских кричалок

⚽️ 21:45: «Лилль» — «ПСЖ», Лига 1, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Франция — Лига 1 . 7-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Лилль
Лилль
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Сафонов снова останется в запасе?

Первая команда чемпионата Франции приедет в гости к шестой. «ПСЖ» после осечки в классической встрече с «Марселем» (0:1) обыграл и «Осер» (2:0), и «Барселону» (2:1). «Лилль» в последнее время чередует победы с поражениями. На прошлой неделе команда уступила дома «Лиону» (0:1) в Лиге 1, а спустя несколько дней справилась на выезде с «Ромой» (1:0) в Лиге Европы. Матвей Сафонов до сих пор не провёл ни одного матча в нынешнем сезоне. Будет ли у него шанс в предстоящей встрече?

Турнирная таблица Лиги 1
«ПСЖ» восхищает футболистов других клубов:
Левандовски выразил восхищение «ПСЖ» в личном разговоре с Аль-Хелаифи — Перрот

⚽️ 23.15: «Порту» — «Бенфика», Примейра, 8-й тур

Португалия — Примейра . 8-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 23:15 МСК
Порту
Порту
Не начался
Бенфика
Лиссабон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: остановит ли Моуринью бывшую команду?

«Порту» шикарно выступает в этом сезоне. Команда Франческо Фариоли одержала победу в каждом матче во всех турнирах. Очень впечатляет! На очереди игра с «Бенфикой», с которой сейчас работает бывший тренер «Порту» Жозе Моуринью. На этой неделе новая команда специалиста уступила в Лондоне «Челси» (0:1) в ЛЧ. Пока «Бенфика» занимает третье место в чемпионате Португалии, а «Порту» возглавляет таблицу.

Статистика Примейры
Грустные новости для Жозе:
Тренерский штаб Моуринью и несколько игроков «Бенфики» заболели вирусной инфекцией
