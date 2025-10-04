Скидки
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Главная Футбол Статьи

Акрон — Зенит — 1:1, обзор матча 11-го тура, видео голов, РПЛ-2025/2026, Артём Дзюба, пенальти

Это кино. Дзюба бил пенальти «Зениту» на 90+5-й минуте — и запустил в перекладину! Видео
Дмитрий Зимин
Отчёт «Акрон» — «Зенит» — 1:1
Аудио-версия:
Гости потеряли очки, но всё могло быть гораздо хуже.

Сегодня Артём Дзюба сравнялся с Сергеем Семаком. Теперь у нападающего «Акрона» 456 матчей в чемпионатах России. Как и у тренера «Зенита». Но вряд ли стоило ожидать взаимные реверансы. Ведь в памяти ещё свежи слова футболиста, который не собирался больше жать руку своему бывшему тренеру. Интрига встречи заключалась не только в этом. У тольяттинцев накопилось 12 матчей без побед. А вместе с тем появились первые слухи об увольнении Заура Тедеева. Получается, Сергей Семак, чья команда на ходу, мог пополнить своё тренерское кладбище? Для этого нужно было побеждать. И по первым минутам казалось, что проблем у гостей не появится.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 11'     1:1 Севикян – 36'    
Артём Дзюба Подробнее

Тренерский штаб «Зенита» выпустил максимально предсказуемый состав. Впереди – Педро, Глушенков, Энрике и Соболев. Выход последнего – скорее лимитная необходимость. Сейчас посадить кого-то из легионеров на скамейку сложно. У «Акрона» же были сюрпризы. Во-первых, впервые в сезоне во встречах РПЛ поменялся голкипер – Васютин вернулся в основу, посадив Гудиева. Во-вторых, из-за отсутствия Лончара пришлось обновлять конструкцию в центре поля – там вышли Бистрович, Джаковац и Хосонов.

В первые 15 минут мы наблюдали доминирование. «Зенит» забрал мяч под контроль, проводил резкие атаки на скорости и показывал, почему всё активнее говорят про возвращение гегемона. Да, всё это происходило за счёт высокого уровня конкретных игроков. Но какая разница, если есть результат? К 10-й минуте зенитовцы несколько раз классно подходили к воротам. Однако без конкретики: несколько опасных прострелов, пара заблокированных ударов. Но все видели, что гол – лишь вопрос времени.

Его забил Педро после прострела Вендела через всю штрафную. Интересно, что для бразильца это первый мяч в сезоне. Хоть и на поле он выглядит гиперполезно.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После этого несколько минут гости ещё бежали вперёд. Однако скорее по инерции. А примерно с 18-й минуты остановились. Объяснить это было сложно: из атаки ушла скорость, появились ненужные перекаты мяча, с которыми легко справлялся соперник. Нет, «Акрон» из-за этого не стал выглядеть лучше, не начал доминировать. Но как минимум напряжения в обороне стало меньше. А с 30-й минуты тольяттинцы стали и выбегать в атаки. И один из таких выходов привёл к голу. Фернандес закинул мяч в штрафную фланга, а Дуглас в борьбе с Севикяном срезал мяч в свои ворота. Однако в последний момент мяч таки коснулся игрока «Акрона».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

На «Зените» пропущенный мяч никак не отразился. В команде делали вид, что всё идёт по плану. Обошлось без дополнительной агрессии впереди. Обе команды спокойно закончили тайм. А на второй вышли в тех же составах. Понятно, что «Зенит» был активнее и агрессивнее. Но ничего опасного у ворот соперника создать не получалось. Петербуржцы словно пытались затащить мяч в ворота передачами. Их было очень много – и перед штрафной, и внутри. Потом следовали удары, которые уже легко накрывали. Даже самый запоминающийся хайлайт со спасением Васютина пришёл после того, как судья зафиксировал офсайд.

На 60-й минуте Семак убрал Соболева и пошёл на неожиданный эксперимент, оставив центрфорвардом Луиса Энрике. На какой-то период времени это помогло, однако потом соперник адаптировался. И два вышедших нападающих – Кассьерра и Лусиано – не особо помогли. Зато в концовке победу мог вырывать «Акрон».

Сначала судьи справедливо отменили гол Артёма Дзюбы. При передаче на него после розыгрыша штрафного был офсайд. А потом видеоассистенты подсказали главному, что в другом моменте в штрафной мяч коснулся руки Дугласа. Арбитр посмотрел эпизод – и назначил пенальти. Дзюба, добавленное время, пенальти в ворота «Зенита» – это настоящее кино. И бахнул в перекладину.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В оставшиеся минуты никто и ничего уже не изменил. «Зенит» набрал 20 очков – и уже точно не уйдёт на паузу лидером. «Акрон» получил восьмое очко. Но пока это зона стыковых матчей.

Комментарии
