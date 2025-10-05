Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Всем привет! Мир РПЛ должна громко попрощаться с нами (временно) перед паузой на встречи сборных. Матчи между ЦСКА и «Спартаком», наверное, лишний раз анонсировать не нужно. Это главное дерби России. И состоится оно уже сегодня – в 16:30 мск! И дополнительные интриги тут имеются.

ЦСКА перед туром единолично возглавлял таблицу. Вчера всё немного поменялось: «Зенит» очки потерял, а вот «Краснодар» и «Локо» победили и взлетели в топ.

«Спартак» в РПЛ не уступает уже шесть матчей (вничью сыграли с «Зенитом» и «Динамо»), а в семи подряд – забивает минимум два гола. Продолжит ли серию?

ЦСКА уже четыре (!) года не может обыграть «Спартак» в РПЛ дома. В последний раз удалось ещё в сентябре 2021-го, когда победный гол забил Заболотный. С того момента мир настолько поменялся, что Антон теперь может принести победу уже «Спартаку». Ещё одна важная и интригующая серия, которая может прерваться сегодня.

Дополнительные интриги мы можем искать ещё долго. Продолжит ли «Спартак» успешно выступать без Станковича на скамейке, как первое главное дерби проведёт Челестини, чем закончится противостояние Кисляка и Умярова в центре поля, забьют ли наконец-то форварды ЦСКА… Но давайте лучше следить за всем, что происходит до матча, во время и после. Делать это предлагаем, конечно, вместе с нами – по традиции мы проведём онлайн-трансляцию игры.

Подключайтесь!