«Рубин» влетел в топ-6! «Крылья» приговорили ужасный «привоз» и топ-сейв соперника. Видео

В последнее время у Самары складывалось в играх с «Рубином». Две победы и одна ничья в трёх встречах – солидный сюжет, если учитывать неуступчивость казанцев. Однако сейчас статистика едва ли имела какое-то значение. Ведь команда Рашида Рахимова озлоблена. Сначала еле-еле унесли ноги в матче с «Акроном», где спасли ничью только на последних минутах. Дальше – поражение от «Локомотива». Не те результаты, которые позволят бороться за топ-6.

У «Крыльев» такой задачи нет. Оказаться в десятке будет уже круто. Но сейчас – очень плохая серия. Да, поражения от «Спартака» и «Динамо» легко списать на уровень игроков соперников. Однако в семи последних турах у Адиева лишь одна победа над «Сочи». Задел на старте пока позволяет идти выше зоны стыков, но ситуация тревожная.

Так что в матче с «Рубином» команда Магомеда Адиева едва ли была фаворитом. И ничья уже выглядела мегасолидным результатом. Тренеры, скорее всего, не могли удивить друг друга составами. Однако несколько моментов важно отметить: Далер Кузяев впервые вышел в стартовом составе казанской команды в РПЛ. Другой новичок – Андерсон Арройо – тоже оказался на поле с первых минут, в третий раз в сезоне. У Самары в заявку не попал новичок – Валерьян Панфилов. 75-летний полузащитник был включён в состав 3 октября и даже полетел на выезд. Планировал оказаться на скамейке. Но что-то помешало.

Хозяева предсказуемо активнее начали встречу. Сначала соперники показали, что будет много борьбы, срубая друг друга в центре поля. А потом решили поиграть в футбол. Лучше получалось у «Рубина». На 12-й минуте Шабанхаджай пробежал половину поля, даже подработал себе под удар, однако сил на него уже не хватило. Мяч прилетел точно в руки Песьякову. Потом мы наблюдали несколько неплохих забросов Кабутова. А на 19-й минуте увидели грубую ошибку.

Алексей Сутормин неуклюже сбросил мяч вратарю, Арройо обыграл Песьякова, убрал защитников на замахе и чуть ли не зашёл с мячом в ворота. Первый гол для новичка казанцев в сезоне.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Самарцы, видимо, решили, что виноват в этом Даку. В последующие восемь минут против него дважды очень грубо действовали соперники. Показалось, что албанца вскоре поменяют. Но вместо этого с поля ушёл Лепский. Защитник получил повреждение, а вместо него появился Чернов.

Однако перестановка ничего не изменила в характере игры. «Рубин» выглядел чуть лучше, больше владел мячом, и на таком фоне матч укатился в перерыв.

Рахимов убрал с поля Кузяева, ведь показалось, что Далер не попал в игру. А вместо него вышел Ходжа. Самаре требовался быстрый гол для возрождения интриги. Однако вместо этого они быстро пропустили: на 53-й минуте хозяева классно вылетели в контратаку, мяч докатился до Ходжи, и он не ошибся, оказавшись перед вратарём.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Стало понятно: «Крылья» спасёт только чудо. На 60-й минуте команда могла сделать шаг к реализации этого проекта, но Чернов из выгодной позиции не забил. Ударил от газона с пары метров, однако великолепно сыграл Ставер.

После этого Казань явно стала играть на результат, что позволило «Крыльям» выравнять ситуацию на поле. На 82-й минуте мяч после отскока от газона попал в ладонь Вуячича, но главный арбитр и видеоассистенты были солидарны: это не пенальти. Хотя момент, мягко говоря, спорный: рука была отставлена.

Казань легко довела матч до победы, а Ставер остался с нулём в графе пропущенных мячей. После этой победы «Рубин» временно поднялся в топ-6. Однако уже вскоре их оттуда могут подвинуть.