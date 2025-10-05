«После трансфера в «Спартак» его мама спросила: «За что вы нас выгнали?» Новый талант ЦСКА

1 октября 2025 года многие у нас впервые услышали эту фамилию: Пополитов. Но кто видел кубковое дерби «Локо» и ЦСКА — её сразу запомнили. 18-летний мальчишка так нахально ворвался в основу красно-синих, что даже эксперты ахнули: это ещё кто такой? И их изумление легко объяснимо. Ещё год назад парень бегал за маленький клуб Второй лиги, месяц тому — за аутсайдера первого дивизиона — и вдруг крутит позвонки «сборникам» России!

Мы разыскали людей, которые знают новичка ЦСКА гораздо дольше трёх-четырёх дней. Заодно узнали поразительную историю маленькой, но очень продуктивной футбольной академии. Удивитесь вместе с нами.

«В «Краснодаре» сказали: не нужен. В «Чертаново» тоже не понравился»

Село Хохол Воронежской области, 4215 жителей, согласно переписи 2021 года — тут прошли ранние годы Глеба. В хохольской же ДЮСШ мальчик начал «организованно» играть в футбол и обратил на себя внимание. Нет, не крутых столичных академий — они в такую глубинку редко заглядывают, — но всё же более крупной школы.

Уверен, что 9 из 10 болельщиков не слышали ни о Каменск-Шахтинском, ни о местном «Строителе». Я сам открыл для себя эти названия при подготовке материала. Однако именно в этом небольшом городке на Ростовщине сформировался и окреп будущий футболист Пополитов.

Мой первый собеседник — спортивный директор «Строителя» Евгений Михайлусов. Ниже его монолог:

«Мы заметили Глеба на турнире в Воронеже. Предложили приехать к нам в Каменск-Шахтинский. Город у нас небольшой, но команда 2007 года рождения была одной из сильнейших в России. Мы играли со всеми топ-академиями — с «Зенитом», ЦСКА, «Спартаком». Президент возил «Строитель» на самые престижные турниры. Встречались с «Монако», «Црвеной Звездой», «Брюгге». Дважды становились обладателями Кубка Беларуси.

С предпринимателем Андреем Сергеевичем Новойдарским мы 20 лет назад играли вместе. Человек — фанат футбола, редкий энтузиаст. Он и предложил мне открыть в городе академию и создать взрослую команду. Новойдарский сам, на свои средства, построил в Каменск-Шахтинском всю футбольную инфраструктуру — крытый манеж, стадион. Содержит академию на 230 человек. А я как спортивный директор с самого начала занимался комплектованием состава. С команды 2007 года рождения эта история и начиналась. Пополитов — с этого, самого первого набора «Строителя».

Футбольная академия «Строителя» Фото: Футбольная академия «Строителя»

Как и другие приезжие мальчишки, Глеб жил и учился в Каменск-Шахтинском. Родители за него очень переживали. Часто звонили, расспрашивали, в каких условиях сын находится. Не пустили на самотёк: живи где хочешь и делай что хочешь — держали вопрос на контроле.

Учебно-тренировочный процесс в «Строителе» ничем не отличался от топовых академий. Плюс сильные турниры. Да, у нас нет тренеров по физподготовке или реабилитологов, как в больших академиях. Зато обстановка семейная. Поэтому у нас футболисты и росли. Примерно через два года Пополитова пригласили в академию «Краснодара». Поехал. Там парня начали перебрасывать из одной группы в другую. В итоге сказали: не нужен, не подошёл. В «Чертаново» тоже не понравился. Мы ему позвонили: «Возвращайся». Глеб недолго думал: «Конечно, вернусь».

Маленький Глеб Пополитов в Краснодаре Фото: из личного архива Глеба Пополитова

В Глеба никто не верил. Только наш тренер, Алексей Коробченко, восхищался им: «Таких футболистов очень мало. Мне бы таких побольше — я бы всех обыгрывал». По его отношению было понятно: этот не бросит футбол. Будет изо всех сил доказывать и станет профессионалом. Он работяга. Тренировка закончилась — Глеб в тренажёрку или бегать. И так — каждый день. Уже когда был в «Чайке», я звонил, спрашивал: как там наш Глеб? В Песчанокопском не могли нарадоваться: «Таких, как он, нет». Все после тренировки идут гулять, отдыхать, а Пополитов — дорабатывать самостоятельно. И он всегда в себя верил. «Поедешь туда-то?» — «Поеду». — «А справишься?» — «Справлюсь». Адаптация на новом месте ему практически не нужна.

Странно, что в других клубах его качеств не замечали. С кем я только ни общался — говорили: «Ничего особенного», «Обычный футболист». Я убеждал: «Вы что, не понимаете в футболе? Не видите, что это игрок совсем другого уровня?» Только Паша Андреев, агент, спросил: «Жень, твоё мнение — Глеб будет играть в Премьер-Лиге?» Я ответил: «Да». И Андреев со мной согласился. Не прошло и года, Пополитов — в РПЛ».

«По нему пять клубов РПЛ звонили, и только «Спартак» готов был подписать сразу»

Алексей Коробченко в своё время был приличным футболистом — результативно играл за луганскую «Зарю», «Уралан», «СКА-Энергию». Он и запустил Пополитова ещё школьником во взрослый футбол в Каменск-Шахтинском.

«Лет с 13-14 я Глеба знаю, — рассказывает тренер. — Скоростной дриблинг, рваный бег, хорошая левая нога. Не скажу, что супербыстрый, но и не медленный. Однако главное — он по-футбольному наглый, всегда лез напролом, сколько бы соперников перед ним ни было. Желания проявить себя у него всегда в избытке было. «Пенальти? Я! Штрафной? Я!» Молодец, лидер по натуре.

Не знаю, почему у него в «Краснодаре» не получилось. Там много талантливых мальчиков. Глеб худощавым был — может, нужны были ребята покрепче. Потом уже он немножко мясом оброс, стал более жилистым.

Глеб Пополитов в «Строителе» Фото: ФК «Строитель»

Мы со «Строителем» первенство области выиграли, Третью лигу, по спортивному принципу вышли во Вторую. Немножко болельщиков порадовали, но история с ФНЛ всего год продлилась. Тяжело было президенту в одиночку всё тянуть. Однако футбольная история в Каменск-Шахтинском продолжается — на любительском и детском уровне.

Пополитов в 17 лет начал выходить во Второй лиге. Уже тогда было видно: парень уверенный в себе. Сперва мы его на заменки выпускали, а со второго круга, когда основной нападающий Рубан уехал в Беларусь, Глеб заиграл в основе. Мы его и центрфорвардом ставили — забил гола два-три. В «двойках» «Ростова», «Сочи», махачкалинского «Динамо» тоже молодые ребята играют, а в остальных клубах — взрослые мужики, не дети. Сейчас команда ПСК до четвёртого раунда Кубка дошла. Конечно, в ФНЛ Глеб заматерел. Скоро пошли звонки спортивному директору: «Интересует мальчик». А что? Мы только за. Пожали руки, пожелали удачи. Другой наш парень, Беликов, поиграл после «Строителя» за «Тверь» — Талалаев заметил и забрал в «Балтику».

Глеб Пополитов в «Строителе» Фото: ФК «Строитель»

«По нему пять клубов Премьер-Лиги звонили: «Сочи», «Локомотив», «Акрон», «Пари НН, — продолжает Михайлусов. — Но все предлагали просмотр. Только «Спартак» готов был подписать сразу — увиденного во Второй лиге им хватило, чтобы понять, что за футболист Пополитов.

Когда мы Глеба в «Спартак» продали, его мама позвонила мне с вопросом: «Почему вы нас из «Строителя» выгнали?» Пришлось объяснить: «Не выгнали — наоборот, дали дорогу в профессиональный футбол! С нашей стороны было бы некрасиво и неправильно его не отпустить в такой клуб. Если всё сложится, будет играть в Премьер-Лиге». Тем более мы уже примерно понимали, что у нас профессионального футбола не будет. Одного года в ПФЛ президенту хватило, чтобы понять, насколько это затратно. А переход Глеба в «Спартак» — это уже был полноценный трансфер. В контракте у него были прописаны отступные, но мы понимали, что за такую сумму молодого парня никто не купит. Сколько «Спартак» предложил, на столько и согласились — просто чтобы карьеру не ломать парню.

В товарищеских матчах он выходил в основе. Почему они не стали его удерживать и отпустили в «Чайку» — не знаю. Есть два клуба, в которых очень тяжело заиграть — это «Спартак» и «Зенит». Прежде чем идти туда, нужно хорошенько подумать, потому что шансов попасть в первую команду мало».

Летом 2025-го Пополитов вернулся в уже хорошо знакомую Ростовскую область — в составе большой группы «переселенцев» из дубля «Спартака» в Песчанокопское. Агент Андреев со своими клиентами зашёл в местную «Чайку». Пополитов же первым из всей этой компании пошёл на повышение.

Глеб Пополитов: за один год — от «Строителя» до ЦСКА Фото: ФК «Строитель»/ПФК ЦСКА

«Он поэтапно прошёл Вторую лигу, Первую и у нас в «Чайке» в каждом матче доказывал свою профпригодность, — констатирует известный в прошлом футболист «Шахтёра» и сборной Украины, а теперь тренер «Чайки» Геннадий Зубов. — Если Пополитов попал в сферу интересов топ-клуба с историей, медалями, кубками, заслугами, значит, скауты давно за ним следили. И не только ЦСКА. Люди, понимающие в футболе, сразу замечают молодых талантов, соответствующих высоким требованиям».

«По первым играм Глеба в «Чайке» уже всё было понятно, — подтверждает Михайлусов. — Выделялся среди всех. Было понятно, что скоро перейдёт в команду выше уровнем. Скажу честно — не думал, что сразу в ЦСКА попадёт.

Из той команды 2007 года многие ребята попали в престижные академии — ЦСКА, «Динамо», «Чертаново», «Ростов». Большинство преодолевает все стадии поэтапно: ЮФЛ-2, ЮФЛ-1, молодёжка. А Глеб этот путь не прошёл. Он сразу начал играть с мужиками на область, во Второй лиге — и выстрелил. Ваня Беликов после сезона во Второй лиге со «Строителем» ушёл в «Тверь», а теперь — в «Балтике». Думаю, в России никогда такого не было, чтобы сразу два футболиста никому не известной команды дошли от любителей до Премьер-Лиги! Ещё один воспитанник «Строителя», Арсений Филёв, сейчас играет в Первой лиге за «Чайку». Но какая дорога правильнее, перспективнее, не возьмусь утверждать. Каждый случай индивидуален. Если Пополитов транзитом через второй и первый дивизионы добрался до РПЛ, то Кисляк в ЦСКА прошёл все этапы академии и отыграл два года в молодёжке».

Дальше события в жизни Глеба развивались ещё стремительнее:

11 сентября — контракт с ЦСКА;

14 сентября — первое включение в заявку в РПЛ (матч с «Ростовом»);

28 сентября — дебют в РПЛ (во втором тайме заменил Кармо);

1 октября — первый выход в стартовом составе (встреча с «Локомотивом» на Кубок).

Глеб Пополитов в ЦСКА Фото: ПФК ЦСКА

«В таких историях от тренера многое зависит, — объясняет стремительный карьерный рост юниора спортивный директор «Строителя». — В ЦСКА Челестини даёт дорогу молодым. У Пополитова с Глебовым одна позиция на поле, однако по своим характеристикам они совершенно разные. Кирилл низкорослый, шустрый, быстроногий. У Глеба чуть-чуть другая техника и вообще стиль игры. Он левша, хорошо работает с мячом, широкий шаг. Даже тренер ЦСКА сказал, что футболисты с такими качествами — большая редкость.

Слышал, его уже начали сравнивать с Ямалем. Понятно, что класс другой, но дай бог, чтобы и наш футболист заиграл на таком уровне. ЦСКА — уже уровень! Приятно слышать, что им довольны. Это значит, что даже маленькие академии вроде нашей способны давать футболу сильных игроков».

Геннадий Зубов бывший полузащитник «Шахтёра» «Пополитов — левша, а таким очень сложно противостоять на фланге. Левая ножка — как клюшка, не угадаешь, в какую сторону мяч уберёт в следующий момент. Для футболиста это огромный плюс. Работоспособность у Глеба бешеная, технически оснащён, способен индивидуально решить исход эпизода и игры — уйти вправо/влево, исполнить в ближний или дальний угол. Игрок с большим потенциалом».

«То, что Пополитов вышел за ЦСКА и не потерялся, меня сильно не удивило, — признаётся Коробченко. — В ЦСКА сейчас много молодых, шустрых ребят. Кисляк, Глебов, Обляков, Круговой — не сказать, что гренадёры, но играют красиво. Как Глеб двух «сборников» из «Локомотива» в Кубке раскидал! Наверное, до сих пор не понимают, кто это такой и откуда взялся (смеётся). Дай бог, чтобы и дальше так продолжал. Думаю, в ЦСКА в полной мере раскроют его потенциал. Ещё несколько таких матчей — и в молодёжной сборной обратят внимание на парня. А там — чем чёрт не шутит…

Глеб Пополитов и Юрий Жирков Фото: ПФК ЦСКА/РИА Новости

Случай Пополитова мне напомнил историю Жиркова. Мальчик тоже во Второй лиге играл, а потом — бац — ЦСКА, сборная, «Челси»! Глеб тоже первый дивизион фактически перескочил — сразу в РПЛ попал. Теперь всё от него зависит. Главное, чтобы посторонние дела молодого не зацепили».

Зубов: «Дойти до Премьер-Лиги — это одно, а задержаться там и завоёвывать трофеи — другое. Если Глеб будет и дальше расти и прогрессировать, мы будем искренне рады».