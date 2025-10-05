«Ненормально играть так в 40 лет. Вероятно, он не человек». Модрич покоряет Италию

Лука лидирует в Серии А сразу по нескольким показателям и собирает восторженные отзывы. А ещё тащит «Милан» к чемпионству.

Когда закрылось летнее трансферное окно, итальянскую лигу в шутку называли сборищем пенсионеров. 39-летний Лука Модрич перешёл в «Милан», 39-летний Эдин Джеко — в «Фиорентину», 38-летний Джейми Варди — в «Кремонезе», 37-летний Неманья Матич — в «Сассуоло», а 34-летний Кевин Де Брёйне подписал контракт с «Наполи». После пяти туров «Милан» возглавляет таблицу Серии А, а Модрич (в сентябре отпраздновал 40-й день рождения) получает высокие оценки в местной прессе. Впереди у его команды тяжёлая игра в Турине.

Как Модрич выступает в этом сезоне

Хорвата можно смело назвать легендой «Реала». 13 лет в мадридском клубе, 597 матчей, шесть трофеев Лиги чемпионов, четыре чемпионских титула в Примере. В конце концов, «Золотой мяч». И это далеко не полный список достижений Модрича. В мае этого года хорват объявил, что уходит из «Реала» в связи с истечением срока контракта. Летом Лука слетал в США на клубный чемпионат мира, где отыграл в общей сложности 121 минуту. А далее — окончательное прощание с «Реалом».

Лука Модрич (слева) после заключительного матча в форме «Реала» Фото: Alex Grimm/Getty Images

В середине июля хорват определился с новым клубом — им стал «Милан». После перехода Модрич признался, что в детстве поддерживал именно эту команду. И напомнил, что там играл его кумир — Звонимир Бобан. Луку впечатлило, что спортивный директор «Милана» лично прилетел в Хорватию и рассказал ветерану о проекте. После этого у полузащитника не осталось никаких сомнений. Он перешёл в итальянский клуб, хотя тот не выступает в еврокубках.

Дебют Модрича в «Милане» состоялся 17 августа. В этот день команда одолела «Бари» (2:0) в 1/32 финала Кубка Италии, а хорват провёл на поле 24 минуты. После игры Модрич поблагодарил болельщиков за тёплый приём и назвал «Милан» новым домом. Через неделю красно-чёрные кошмарно стартовали в Серии А — уступили дома «Кремонезе» (1:2). Лука на этот раз отбегал 74 минуты и не заслужил упрёков в свой адрес. Хорват принял несколько решений высочайшего качества.

Во 2-м туре Лука оформил первое результативное действие в форме «Милана» — отдал голевую передачу во встрече с «Лечче» (2:0). А после паузы на сборные хорватский волшебник ярко проявил себя на «Сан-Сиро». Его гол в матче с «Удинезе» (1:0) оказался победным. За пять дней до этого хорвату стукнуло 40 лет. Лука установил рекорд — ранее никто из полузащитников не забивал в Серии А в таком возрасте.

«Несмотря на опеку со стороны соперника, мыслил быстрее всех остальных футболистов на поле. Подарил себе на 40-летие победный гол. Был мобилен и эффективен в единоборствах. Удивительный», — так игру хорвата оценило издание La Gazzetta dello Sport. А вот что сказал эксперт Паоло Ди Канио: «Живой памятник. Шикарный, сказочный. Красота и элегантность». Услышать такое от очень требовательного человека дорогого стоит.

«У тренера «Милана» Аллегри есть несколько вариантов в центре поля. Модрич ведёт игру, выглядит быстрее других, практически не ошибается с первым касанием», — мнение победителя ЧМ-1982 Джузеппе Бергоми. 4-й тур Серии А — новая победа «Милана». На этот раз банда Аллегри растерзала на выезде «Удинезе» (3:0). Модрича заменили на 81-й минуте, и весь стадион провожал хорвата овацией.

«Милан» поднялся на первое место после того, как одержал четвёртую подряд победу в Серии А. Клуб с севера Италии переиграл дома действующего чемпиона — «Наполи (2:1). Модрич пробежал за матч 11,09 км — второй результат в команде после Адриена Рабьо. Просто напомним — Луке уже 40 лет. По итогам пяти туров хорват лидирует в чемпионате Италии по точным передачам (300), передачам на чужой половине поля (169), передачам между линиями (46), возвратам владения (31) и перехватам (10).

Лука Модрич в матче с «Наполи» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Что говорят об игре хорвата

Tuttomercatoweb: «Модрич не бросается в глаза, но задаёт темп благодаря своему классу и опыту. Он уже стал негласным лидером «Милана». Лука может играть на позиции плеймейкера, опорного полузащитника и даже центрального защитника. Это настоящий чемпион. Его ошибки можно пересчитать по пальцам одной руки. В 40 лет он жертвует собой больше, чем другие».

Адриен Рабьо, полузащитник «Милана»: «С Лукой очень легко. Он умеет контролировать игру, хотя носится по полю в течение всех 90 минут. Не понимаю, как он делает это в 40 лет. Лука просто наслаждается игрой. Ему нравится играть и в атаке, и в обороне».

Адриен Рабьо празднует победу с Лукой Модричем Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Фабио Капелло, бывший тренер «Милана», «Ювентуса» и «Реала»: «Невероятный Модрич. Мы знали, что у него есть игровой интеллект, прекрасное видение поля, характер. Все эти качества не теряются с возрастом. Но кто мог подумать, что Лука настолько хорош с физической точки зрения? Он выиграл с «Реалом» всё, что можно, однако по-прежнему стелется в подкатах и совершает рывки. Настоящий чемпион. Мне кажется, Модрич наслаждается ролью лидера «Милана».

Томислав Ивкович, бывший хорватский футболист: «Мне кажется, врачам нужно заняться изучением Луки, чтобы понять, как 40-летний футболист без устали носится по полю. Он делает сумасшедшие рывки на 85-й минуте, чтобы отобрать мяч. Модрич заслуживает памятника. И я говорю это не только потому, что мы оба представляем Хорватию. Я много что видел. Для меня это лучший хорватский футболист всех времён. Не преувеличу, если скажу, что Модрич входит в топ-10 лучших игроков в истории. Пирло — великий футболист, но, думаю, Лука немного превосходит его».

Антонио Витьелло, журналист: «Вероятно, Модрич не человек. Ненормально играть 98 минут с такой интенсивностью против «Наполи», когда вам 40 лет. Модрич — маяк полузащиты «Милана». И речь не только об атакующей фазе. Это лидер лиги по нескольким аспектам. Болельщикам Серии А повезло видеть такого игрока в майке «Милана». Каждый матч подтверждает, насколько это звёздный футболист».