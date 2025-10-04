В это тяжело поверить, но «МЮ» уверенно победил

Это случилось. У «Манчестер Юнайтед» всё-таки дебютировал новый голкипер Ламменс, которого, по всей вероятности, видят основным. И сразу можно сказать, что дебют у бельгийца получился удачным. В том числе потому, что опасных моментов у его ворот практически не было.

Хотя на первых минутах «Сандерленд» смотрелся на «Олд Траффорд» не хуже соперника. И всё-таки счёт открыли хозяева. Маунту дали много пространства в штрафной, и он одной ногой обработал мяч, а другой — точно пробил. Маунт отлично смотрелся в последних матчах, однако только теперь забил первый гол в сезоне.

После этого команда Аморима уже выглядела действительно хорошо. Особенно по меркам современного «МЮ». Опаснее других смотрелся Амад, который раз за разом проходил по правому флангу и смещался в центр под удар. А ещё вратарь «Сандерленда» Руфс вытащил удар Фернандеша в девятку — мяч отлетел в перекладину. Второй гол «МЮ» выглядел вполне логично. После вбрасывания аута в штрафную Шешко расстрелял ворота с нескольких метров. Словенец забивает уже второй тур подряд.

Беньямин Шешко празднует гол Фото: Martin Rickett/Getty Images

Возможно, ключевой эпизод во встрече случился в конце первого тайма. И он также был связан с Шешко. Нападающий в своей штрафной высоко задрал ногу в единоборстве с Хамом, после чего тот упал на газон и схватился за лицо. VAR призвал судью к монитору. На повторах оказалось видно, что Шешко не попал ногой по голове сопернику. Пенальти всё-таки не был назначен.

Второй тайм получился намного спокойнее по моментам. «Сандерленд» мог вернуться в игру разве что на 57-й минуте, когда Бруну и Ламменс встретили Бертрана Траоре при входе в штрафную. Тут сначала показалось, что мог быть либо пенальти, либо удаление Бруну, однако арбитр нарушения не зафиксировал и даже показал жёлтую карточку вингеру «Сандерленда» за симуляцию.

Симуляция Бертрана Траоре Фото: кадр из трансляции

За весь второй тайм команды нанесли лишь по одному точному удару. На 90-й минуте Тальби бесхитростно пробил низом по центру из отличной позиции. Получилось так, что «МЮ» допустил мало моментов у своих ворот, а те возможности, которые всё-таки были у «Сандерленда», оказались упущены.

Перед встречей была противоречивая информация по тренеру «МЮ». Одни издания утверждали, что Аморим близок к увольнению. Другие СМИ сообщали, что его место в клубе пока не под угрозой. После такого матча португалец может чуть смелее уходить на паузу для сборных.