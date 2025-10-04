Промах дня в игре «Краснодара»! Мелкадзе подвёл Черчесова под первое поражение в сезоне

«Ахмат» впервые уступил в РПЛ после возвращения Станислава Черчесова. В 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» прервал семиматчевую беспроигрышную серию грозненцев. Чемпион России вернулся на первое место.

В этой встрече было много удивительных событий. Например – её начало. Пока игроки «Краснодара» вспоминали, зачем они здесь собрались субботним вечером, «Ахмат» захватил инициативу и стал проводить одну опасную атаку за другой. Команда Черчесова едва не забила уже через 23 секунды после стартового свистка, а по истечении 10 минут игры статистика встреч с мячом в чужой штрафной была просто невероятной – 11:1 в пользу грозненцев! Гости выигрывали единоборства, забирали подборы, вынуждали своим движением хозяев раз за разом терять мяч на собственной половине поля и почти в два раза больше владели им.

Только на исходе трети тайма «Краснодар» нанёс первый удар, да и в том случае выстрел Сперцяна издали заблокировали. Ничто не предвещало гола «быков», но на 15-й минуте его сделал за счёт индивидуального мастерства великолепный Кордоба. Чемпион выбросил аут слева, колумбиец поставил спину Ндонгу, развернул сенегальца и зарядил из-за штрафной. Ошибся защитник «Ахмата», не выручил и вратарь Шелия – пропустил, что называется, между ушей. Впрочем, всё это не умаляет заслуг Кордобы, который впервые забил в сентябре.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Ахмату» потребовалось несколько минут, чтобы переварить случившееся, а потом команда Черчесова продолжала гнуть свою линию. На 24-й минуте была настолько близка к голу, насколько это вообще возможно. Однако произошло что-то фантастическое! Самородов придумал классный заброс из глубины а-ля Глушенков за спины защитникам, а Тормена дал мячу пройти на Мелкадзе, который здорово обработал, обыграл Агкацева и пробил низом по пустым воротам. Тем не менее Тормена не выключился из эпизода и совершил суперсейв. Бразилец в прыжке левой ногой остановил мяч, который отлетел в штангу и далее в поле. В стойку врезался и сам центральный защитник. Тормена попытался вернуться в игру, но ему потребовалась замена – героя увёз с поля электрокар.

«Ахмат» прощал соперника, а «Краснодар» – нет. Чемпионская хватка. Вскоре хозяева забили второй гол. Сработало их сильное оружие – стандарты. Сперцян подал угловой с правого фланга, Диего Коста оторвался от опекуна (за бразильца отвечал Богосавац), набежал из глубины и хорошо кивнул головой.

Пиком невезения для команды из Грозного и её центрфорварда Мелкадзе стал эпизод с пенальти перед перерывом. Оласа, выбивая мяч, попал по ноге Касинтуры, анголец схитрил – свалился после паузы. Тем не менее фол всё-таки был, и VAR подтвердил решение судьи Танашева. Ох, зря Георгий подошёл к «точке»! Нападающий решил перехитрить Агкацева, однако пробил плохо и оставил голкиперу шансы на сейв.

А вот дебют второго тайма получился другим. После перерыва «Краснодар» бодро вошёл в игру, организовал несколько острых атак. Кордоба продолжал кусать центральных защитников «Ахмата» и нанёс удар, сделав своё первое за матч касание в штрафной Шелии. Ещё колумбиец, снова ловко уйдя от Ндонга, раскрутил контрвыпад, который испортил плохим приёмом мяча Виктор Са.

Потом на поле стало меньше футбола, а больше – борьбы, спорных эпизодов и судейских решений, которыми оставались недовольны обе стороны. Тренер «Краснодара» сцепился с лайнсменом. Сказал рефери «пару ласковых», а тот в долгу не остался – ответил столь же жёстко. Оба заслуживали по жёлтой карточке, но так как арбитрам её не дают, «горчичник» получил только Мусаев. Игроки «Ахмата» ещё несколько раз падали в штрафной «Краснодара», однако главный судья Танашев им уже не верил.

«Краснодар» мог закрывать игру, когда Кордоба покатил на пустые ворота на Дугласа Аугусто, но Гандри успел заблокировать удар. Крупное поражение команды Черчесова было бы совсем несправедливым. Потом «быки» потеряли ещё одного центрального защитника: Жубалу, вышедшему вместо Тормены, тоже потребовалась замена. А за 10 минут до конца «Ахмат» остался вдесятером. Ндонг и Сперцян устроили конфликт, капитан «Краснодара» агрессивно пошёл на оппонента и получил два удара плечом. Судя по всему, сенегалец разбил Эдуарду губу. Изучив повтор, судья удалил Ндонга и показал жёлтую карточку Сперцяну за провокационное поведение. Мусаев тут же отправил свою звезду на скамейку, от греха подальше.

Пауза затянулась, Танашев компенсировал восемь минут, вот только футбол по большому счёту закончился. Хотя в меньшинстве команда Черчесова ещё создала голевой момент, когда Садулаев попал в перекладину. Но вообще во втором тайме «Ахмат» не нанёс ни одного удара в створ.