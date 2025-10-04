«Челси» снёс «Ливерпуль» с первого места голом на 90+5-й минуте! Но команду будто прокляли

«Ливерпуль» выиграл прошлый чемпионат Англии и начал этот сезон с семи побед подряд. А вот затем что-то пошло не так. За последние восемь дней команда Слота потерпела три поражения: два в АПЛ и одно — в ЛЧ.

Кайседо забил уже в начале встречи на «Стэмфорд Бридж». И получился, вероятно, самый красивый гол тура. Сначала протащил мяч сам, а затем, увидев, что его никто не накрывает, пробил идеально в девятку. Было похоже, что Мамардашвили (Алисон травмирован) дотянулся кончиками пальцев, но команду не спас.

Гол Кайседо Фото: кадр из трансляции

Причём, ведя в счёте, «Челси» не ушёл в оборону, а только ещё прибавил в атаке. И тут стоит отдельно сказать о Гарначо. Мало кто ожидал увидеть аргентинца в основе, однако он вышел и буквально тащил команду. Пускай у него не оказалось ассистов и голов, но он был самым опасным футболистом в составе хозяев в первом тайме.

На 39-й минуте Гарначо пробил в штангу — мяч чуть не зашёл в ворота. Аргентинец был близок к тому, чтобы заработать пенальти за толчок со стороны Собослаи, однако судья посчитал, что нарушения правил не случилось. А ещё Гарначо посадил на жёлтую Брэдли, а затем заставил его же сфолить на себе снова. В перерыве Слоту пришлось убрать с поля своего правого защитника. На эту позицию опять вынужденно переставили Собослаи.

Алехандро Гарначо падает в штрафной после подката Доминика Собослаи Фото: Darren Walsh/Getty Images

То, что произошло дальше, тяжело объяснить. Дело в том, что у «Челси» творится какой-то ужас с центральными защитниками. Лучшие из них выбыли: Фофана, Адарабиойо и Колуилл — из-за травм, а Чалоба — из-за дисквалификации. «Челси» пришлось выходить с Бадьяшилем и Ачимпонгом (только-только восстановился) в центре защиты — пятый и шестой центральные защитники в команде. Но в начале второго тайма уже и они получили повреждения и попросили замены! В результате встречу пришлось доигрывать с Джеймсом и Хато в центре защиты. Это уже какое-то проклятие.

Между первой и второй травмой защитников «Челси» успел забить «Ливерпуль». После подачи Собослаи с правого фланга Исак технично принял мяч, и Гакпо расстрелял ворота с нескольких метров. После этого у обеих команд были возможности забить победный гол. По ожидаемым голам «Ливерпуль» сильно превзошёл соперника (0,88 против 1,94), однако визуально такого впечатления не осталось. В том числе потому что ворота гостей дважды спасла штанга. А ещё xG просто не учитывает моменты вроде опасного прострела Энцо вдоль ворот.

Эстевао празднует гол Фото: Darren Walsh/Getty Images

И всё-таки победный гол случился. На 90+5-й минуте Эстевао замкнул на дальней штанге передачу Кукурельи. Получилась крайне эмоциональная победа «Челси» — 2:1. Бразилец просто растворился в объятьях партнёров, а Мареска получил вторую жёлтую за празднование гола. Ещё в прошлые выходные преимущество «Ливерпуля» в АПЛ составляло пять очков, а теперь на первом месте «Арсенал». Как говорил герой одного мема: вот это поворот!