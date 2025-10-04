Ярчайший матч года в РПЛ! «Динамо» пустило пять от «Локо» и «сгорело» с хоккейным счётом

«Динамо» и «Локомотив» выдали дерби с восемью голами в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги! Железнодорожники продлили свою беспроигрышную серию со старта чемпионата. А бело-голубые прервали трёхматчевую.

Первый же эпизод во встрече показал, что это будет яркое и результативное дерби. «Локомотив» открыл счёт уже через 25 секунд после начала игры! Московское «Динамо» пошло в прессинг, но получилось крайне неудачно. Железнодорожники легко разбили его и провели быструю голевую атаку. Центральные защитники Осипенко с Зайнутдиновым везде опоздали, а полузащитники, прежде всего экс-игрок «Локомотива» Миранчук, тоже не успели на второй темп, и никто не помешал Пруцеву забить с передачи Воробьёва. Опять сработала новая сторона «четырёхугольника Галактионова», о котором говорил тренер «Локо» после 10-го тура, когда сыграл с квартетом центрхавов Пруцев – Баринов – Карпукас – Батраков.

Впрочем, у каждой медали есть две стороны. В том числе и у тактической схемы без ярко выраженного крайнего хавбека. Дальше доминировала команда Валерия Карпина, а на своём правом фланге просто разрывала соперника благодаря связке Касерес – Маухуб. Марокканец создал два голевых момента, спровоцировав ошибки Погостнова, однако Митрюшкин спасал «Локо» умопомрачительными сейвами. Центрфорвард «Динамо» Сергеев раз за разом встречался с мячом перед воротами гостей (девять касаний в штрафной до перерыва!) и на 22-й минуте забил. Правда, и в этом эпизоде Митрюшкин отразил два удара нападающего – рукой и потом ногой. Тем не менее выяснилось, что во втором случае мяч всё-таки полностью пересёк линию ворот.

«Локомотиву» в открытом футболе не хватало игрока, который возвращался бы назад за Касересом. Батраков лишь условно располагался на схеме левее, его тянуло в центр. В результате правый защитник «Динамо» организовал ещё один гол бело-голубых на исходе получаса. Касерес покатил на Сергеева в штрафную, тот сделал тонкий пас на Бителло, и бразилец свободно забил.

Пожалуй, Галактионов поздно среагировал на тактическую проблему, из-за которой «Локомотив» страдал в обороне. Он сдвинул на левый фланг Руденко, но это помогло атаке! В конце первого тайма железнодорожники заработали пенальти в спорном эпизоде, когда вингер упал в единоборстве с Касересом. VAR предложил судье Левникову посмотреть повтор – тот согласился с видеоассистентами, что защитник «Динамо» подтолкнул соперника. Батраков реализовал 11-метровый (голкипер Лунёв не угадал, куда пробьёт хавбек) и таким образом забил после двух сухих матчей. Сумасшедшие 45 минут выдали команды – 20 ударов на двоих!

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов, разбирая для «Чемпионата», назначение пенальти, не согласился с решением бригады Левникова:

«Ошибается VAR в лице Иванова, ошибается и Левников после просмотра повтора. Главному арбитру показали неправильные ракурсы. Левников находился в лучшей позиции из всех возможных, лучше не бывает. Обратная диагональ, видел все действия, сделал жест отрицания рукой. Что увидел Левников по ракурсам Иванова, я не знаю. Конечно, никакого 11-метрового тут нет. Игрок «Динамо» Касерес просто положил руку на поясницу, не сделал никакого дополнительного движения. А соперник, почувствовав руки, поджал ноги и упал. Это не симуляция, но и не пенальти».

Во второй половине матча «Динамо» и «Локомотиву» потребовалось время, чтобы раскочегариться. На сей раз не было быстрого гола, который заставил бы одну из команд лететь вперёд. А железнодорожники закрыли дыру – Касересу стало уже труднее находить пространство. Галактионов выпустил ещё одного нападающего Комличенко, чтобы усилить давление на непрочный центр обороны бело-голубых.

Николай вскоре после появления на поле свалился в штрафной хозяев, почувствовав руку защитника на спине, однако у него такой трюк, как у Руденко, не вышел. Тем не менее в середине тайма именно Комличенко забил третий гол «Локомотива». Просто воспользовался своим превосходством в габаритах над Миранчуком, когда Батраков отлично подал с углового во вратарскую. Стандарт на собственные ворота на ровном месте организовал Лунёв.

Последнюю четверть часа «Динамо» доигрывало с парой нападающих Сергеев – Тюкавин. Карпин достал свой сильный козырь из рукава. Сергеев в чужой штрафной уже не встречался с мячом, поэтому требовался свежий форвард. Бело-голубые раскрылись и пропустили удивительный гол! Воробьёв в контрвыпаде убежал с центра поля, реализовал своеобразный буллит. Где были динамовские центральные защитники?

Но и это был ещё не финал! За 10 минут до завершения встречи пенальти заработал Тюкавин – Погостнов неаккуратно сыграл в отборе, ударил нападающего по ноге. Осипенко уверенно забил с «точки» и обеспечил своим голом горячую концовку.

В итоге «Динамо» с «Локомотивом» нанесли в общей сумме 38 ударов (20:18, в створ – 8:8). Завершил это шоу гол Руденко в компенсированное время. Хозяева совсем бросили играть в обороне, и вингер, оставшись без опеки перед воротами, забил с паса Пруцева пятый мяч железнодорожников.

Команды Галактионова и Карпина выдали незабываемый спектакль.